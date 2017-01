Close Drag

En 2017, el iPhone, el producto más importante de Apple, cumple 10 años.

Por eso, aún antes de que llegue al mercado, las expectativas sobre el iPhone 8 -- como se le conoce hasta ahora -- son inmensas. Mucho tuvo que ver que el iPhone 7 y iPhone 7 Plus cambiaron muy poco con respecto al modelo de 2014. El iPhone 6 fue una propuesta de diseño muy diferente en comparación al iPhone 5 y 5S y aunque el ciclo de diseño de Apple apuntaba a un iPhone 7 novedoso y propositivo, eso no fue lo que la empresa trajo al mercado.

A pesar de ser un dispositivo poderoso -- con mejor procesador, cámara y más almacenamiento que su antecesor -- el iPhone 7 definitivamente decepcionó con su falta de innovación.

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Ahora, todos los observadores y fanáticos de Apple esperan que la empresa se saque la espina y presente un iPhone de décimo aniversario que haga lo mismo que logró el primer iPhone de 2007: revolucionar la industria.

Sin embargo, hacer eso en 2017 es mucho más difícil, porque en los últimos años hemos visto teléfonos insignia con diseños muy innovadores, como el Samsung Galaxy S7 Edge, con cámaras extraordinarias, como la del Google Pixel e, incluso, con propuestas modulares como el LG G5 y los nuevo Moto de Lenovo con sus accesorios Moto Mods. Innovar en esta industria es más difícil que nunca, pero no imposible.

Apple tiene fama de romper con lo convencional y transformar categorías enteras. También ha impulsado categorías anquilosadas como las de las computadoras, como lo hizo con el iMac de burbuja de colores en 1998.

Pero la Apple de Tim Cook no se ha caracterizado por estar a la vanguardia, por lo que es difícil adivinar qué tanto innovará la empresa con el iPhone de 2017. Lo cierto es que, al ser su producto más importante -- uno que vio sus primeros trimestres de declives de ventas en fechas recientes -- la gigante de Cupertino tiene que lanzar un producto sólido que le permita mantener el liderazgo en la industria. Es decir, realmente no tiene de otra.

El reconocido analista Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, dice que el iPhone "traerá de vuelta la época dorada" de la empresa, gracias a todas las cualidades que se le están endilgando. Eso, dice, generará ventas de 150 millones de unidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Te decimos abajo.

Especificaciones

Si uno lee todos los rumores que han salido del iPhone 8 de 2017 pensaría que Apple tiene entre manos el primer teléfono Frankenstein. La rumorología ha apuntado a todo; desde un cuerpo de vidrio hasta una pantalla curva y total flexibilidad.

Uno de los rumores más recurrentes habla de una pantalla OLED curva -- o flexible -- que acerque al iPhone 8 más al diseño vanguardista que Samsung ha impulsado con sus modelos Galaxy Edge. Esto tiene sentido como próximo paso en la evolución del diseño del teléfono, que pasó de costados y ángulos rectos a un diseño más redondo y ergonómico.

Las pantallas curvas han sido bien recibidas, y al arropar el teléfono también ayudan a eliminar el bisel que desperdicia tanto espacio y que expande el tamaño del dispositivo innecesariamente. Por ello, un iPhone 8 curvo tiene sentido.

Se ha dicho que la proveedora de dicha pantalla OLED sería la propia Samsung.

13 iPhone 8: Las funciones más deseadas del próximo teléfono de Apple

En cuanto al material, se ha hablado de un diseño de vidrio inspirado en el iPhone 4, pero es mucho más viable que Apple conserve el diseño de metal o, incluso, que apueste por un material de alta gama como la cerámica, algo que ya probó con el Apple Watch Series 2. Sin embargo, un material como éste incrementaría el precio del iPhone considerablemente.

Otra forma de ahorrar espacio en la parte de enfrente del teléfono es eliminando el botón de inicio. Aunque éste ha sido una presencia constante desde el primer iPhone de 2007, desaparecer este elemento ayudaría a la empresa a utilizar mejor el espacio. Además, es una función que hoy en día se puede trasladar sin problema a la pantalla, integrando incluso la tecnología Touch ID para desbloquear el teléfono con la huella dactilar.

34 10 años no son nada: comparamos las cámaras del iPhone original y iPhone 7 Plus

Por supuesto, la cámara es hoy en día uno de los elementos más importantes en un celular moderno, por lo que se anticipa que el iPhone 8 supere y rebase las cualidades de las cámaras del iPhone 7 y 7 Plus (este último, recordemos, tiene dos cámaras traseras: un telefoto y un gran angular). Como hizo Apple con el iPhone 7, al que le dio las cualidades del iPhone 6S Plus (como la estabilización de imagen óptica), es muy factible que coloque las dos cámaras del 7 Plus en el iPhone 8 -- aunque ocuparían más espacio, por supuesto.

Algo más revolucionario e interesante son los rumores que hablan de una cámara equipada con sensores 3D o para la realidad aumentada. También se ha dicho que el iPhone de décimo aniversario tendrá, finalmente, carga inalámbrica, lo cual lo alinearía con otros teléfonos de gama alta -- como los Samsung Galaxy -- que la ofrecen desde hace tiempo. El rumor de la carga inalámbrica tomó fuerza a finales de 2016, e incluso se ha dicho que podría ser de larga distancia.

Algo también un tanto revolucionario sería que el iPhone 8 tuviera las bocinas y el micrófono ocultos debajo de la pantalla para ahorrar espacio, como se ha rumorado.

Y en cuanto al tamaño, un rumor interesante habla de tres tamaños para el iPhone 8: 4.7 pulgadas, 5 pulgadas y 5.5 pulgadas. Incluso, se ha dicho que dos de esos teléfonos se llamarán iPhone 7S y 7S Plus, mientras que el tercero podría tener un nombre especial. Ese mismo rumor también habla de un nuevo color: rojo.

Por supuesto, falta mucho tiempo para conocer el iPhone de décimo aniversario de 2017. Incluso, creemos poco probable que se llame iPhone 8 (¿iPhone X, quizá?). Pero ya se está hablando mucho de este dispositivo, y en CNET en Español te traeremos los rumores e información del nuevo teléfono insignia de Apple para ir dándole forma de aquí a septiembre de 2017.

33 10 años de loquísimos accesorios para el iPhone [fotos]

Todo lo que sabemos del iPhone de 2017 al momento

10 de enero de 2017

El iPhone 8 escondería el micrófono y bocina bajo la pantalla

Para poder ser 'fullscreen', el iPhone 8 tendrá orificios imperceptibles para el humano que permitirán el funcionamiento de sus componentes, según una patente.

Nuevos rumores confirman iPhone 8 con diseño de vidrio, como el iPhone 4

El iPhone del décimo aniversario nos recordará a uno de los teléfonos más legendarios de la historia de Apple... ¿en dónde estarán las diferencias?

6 de enero de 2017

El iPhone 8 será el teléfono 'superventas' que Apple necesita: reporte

Un nuevo análisis asegura que la tasa de renovaciones de usuarios que tienen un iPhone 6 elevará las ventas del nuevo dispositivo de la compañía, a anunciarse previsiblemente este año.

2 de enero de 2017

iPhone 8: Esto es lo que deseo ver en el próximo teléfono de Apple

El nuevo año promete traernos un iPhone como nunca antes hemos visto. Ojalá esta lista llegue hasta la cúpula en Cupertino para que hagan los ajustes necesarios.

29 de diciembre de 2016

Amigos y rivales: el iPhone 8 usará paneles OLED de Samsung

DigiTimes, citando la cadena de producción en Asia, dice que Samsung se llevó el contrato exclusivo para fabricar el panel OLED del próximo teléfono insignia de Apple.

16 de diciembre de 2016

iPhone 8: Las funciones más deseadas del próximo teléfono de Apple

El iPhone 7 y 7 Plus ya no se sienten tan nuevos... así que es hora de posar los ojos en el futuro y contemplar qué nos gustaría ver en el próximo teléfono de la gigante de Cupertino.

14 de diciembre de 2016

Apple prepara carga inalámbrica de largo alcance para el iPhone 8: reporte

El fabricante de chips Dialog, que trabaja casi en exclusiva para Apple, adquirió una tecnología de carga inalámbrica de largo alcance que podríamos ver en el próximo celular de la empresa.

13 de diciembre de 2016

Apple en 2017: ¿Será el mejor año de su historia?

Un iPhone radicalmente rediseñado y actualizaciones de otros productos clave podrían traer la emoción de nuevo a Apple.

7 de diciembre de 2016

El iPhone 7S y 7S Plus llegarán en 2017 y se estrenarán en color rojo

Un reporte del sitio japonés Mac Otakara asegura que los dispositivos mejorarán ciertas características pero repetirán en diseño.

29 de noviembre de 2016

El iPhone 8 traerá de vuelta la época dorada de Apple: analista

Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, estima que el iPhone 8 vendería hasta 150 millones de unidades en medio año, gracias a novedades como la carga inalámbrica.

28 de noviembre de 2016

El iPhone 8 sí tendrá una pantalla curva OLED: reporte

The Wall Street Journal confirma previos rumores, aunque dice que solo un modelo del nuevo celular de Apple tendrá dicha pantalla, dado el alto costo de producirla.

24 de noviembre de 2016

Apple trabajará con LG en una cámara 3D para el iPhone 8: reporte

Un nuevo informe revela más detalles sobre el futuro del iPhone de 2017, que representará la décima edición desde que Apple lanzó su primer celular en 2007.

23 de noviembre de 2016

El iPhone 8 será de vidrio y con carga inalámbrica: reporte

Según el confiable analista Ming-Chi Kuo, el caparazón de vidrio del iPhone de 2017 permitirá la carga sin cables, aunque la base se vendería por separado.

22 de noviembre de 2016

¿iPhone Flex? Apple patenta un teléfono que se dobla a la mitad

Una patente describe un iPhone con pantalla OLED y fabricado de nitinol, una aleación de níquel y titanio, un material muy flexible.

17 de noviembre de 2016

Apple lanzará un iPhone 8 con pantalla OLED y otros dos con LCD: reporte

El último informe de KGI Securities asegura que la empresa presentará tres teléfonos de tres tamaños diferentes; uno de ellos tendrá un 'gran rediseño'.

11 de noviembre de 2016

El iPhone 8 será más grande y tendrá pantalla curva: analistas

Analistas de Barclays dicen que el iPhone 8 ahora será de 5 pulgadas y 5.8 pulgadas; sólo el 'Plus' tendrá pantalla OLED.

7 de noviembre de 2016

Apple no lanzará nuevo iPhone SE y se concentrará en iPhone 8: reporte

El analista Ming-Chi Kuo dice que Apple no lanzará un iPhone SE en el segundo trimestre de 2017, a diferencia de 2016, para evitar la canibalización.

1 de noviembre de 2016

Apple patenta un iPhone que se puede doblar a la mitad

Según Patently Apple, el iPhone plegable sería de cerámica y usaría nanotubos de carbón para evitar romperse al doblarse.

El iPhone 8 tendrá carga inalámbrica: reporte

Un nuevo informe proveniente de fuentes cercanas al fabricante Foxconn revela que el próximo teléfono de Apple podría tener -- finalmente -- la posibilidad de ser cargado sin cables.

31 de octubre de 2016

Samsung y LG se pelean por fabricar pantallas para el iPhone 8: reporte

Según la publicación Business Korea, ambas fabricantes quieren convertirse en la proveedora de paneles OLED para Apple y su iPhone 8 de 2017.

El iPhone 8 podría tener pantalla OLED, dice presidente de Sharp

Tai Jeng-wu, presidente ejecutivo de Sharp, empresa adquirida por el fabricante de los iPhone, Foxconn, asomó la posibilidad de que los próximos iPhone tengan pantalla OLED.

26 de octubre de 2016

Prepárate: El iPhone 8 vendrá en tres tamaños, según reporte

The Nikkei dice que los tres modelos tendrán una espalda hecha de vidrio, à la iPhone 4. El nuevo tamaño será de 5 pulgadas.

4 de octubre de 2016

Apple quiere poner el lector Touch ID en la pantalla del iPhone 8

Apple patentó una tecnología para que el lector pueda obtener la información de huella de diversas superficies, como la pantalla.

29 de septiembre de 2016

iPhone 8 traerá de vuelta el diseño de vidrio del iPhone 4: reporte

Según el confiable Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, el iPhone 8 de 2017 será de vidrio con costados metálicos tras el éxito del tono Jet Black.

28 de septiembre de 2016

Apple ya trabaja en el iPhone 8 en oficinas de Israel: reporte

Business Insider habló con un empleado de Apple en ese país, quien a su vez describió el diseño del iPhone 8 como 'diferente' al del iPhone 7.

26 de agosto de 2016

El iPhone sin botón de inicio será el de 2017: reporte

Un reporte de Bloomberg asegura que el mayor de los rediseños en el celular insignia de Apple llegará en el iPhone del próximo año.

23 de agosto de 2016

¿iPhone 'Edge'? Apple lanzará un teléfono curvo en 2017: reporte

Según The Nikkei, Apple prepara tres versiones de su teléfono insignia: uno de 4.7 pulgadas, otro de 5.5 pulgadas y otro del mismo tamaño con pantalla curva.

9 de agosto de 2016

Surgen detalles del iPhone de 2017 y su pantalla curva OLED

Una patente sugiere una pantalla curva con botones laterales, similares a los Edge de Samsung; en tanto, la gigante china Foxconn comienza a fabricar pantallas OLED.