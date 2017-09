iPhone de 2017: Comparativo de precios

iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X 64GB $699 $799 $999 256GB $849 $949 $1,149

El iPhone más espectacular de Apple aún no ha llegado. Pero las entrañas de ese teléfono de lujo, el iPhone X, ya están en su mayoría dentro de un teléfono que puedes conseguir ahora mismo.

El iPhone X llegará el 3 de noviembre con un diseño salvaje que hemos estado esperando durante años. Es un teléfono que será casi todo pantalla, tendrá la primera pantalla OLED de Apple y la más grande de todas a un tamaño de 5.8 pulgadas, abarrotada en un cuerpo que no es mucho más grande que el de los iPhone de 4.7 pulgadas. El X tiene doble cámara trasera, ambas con estabilización de imagen óptica, además de carga inalámbrica y un veloz procesador A11 Bionic de seis núcleos. Y, si bien ha sido algo controvertido, incorpora un escáner de identificación facial que Apple denomina Face ID y que reemplaza al icónico botón táctil de inicio.

El iPhone X costará US$999 dólares, y creemos que su disponibilidad será escasa. De hecho, si Apple pudiera realmente fabricar suficientes unidades del iPhone X, el iPhone 8 Plus podría incluso no existir en absoluto. Pero la empresa necesita un iPhone de pantalla grande que puedas comprar, más o menos al mismo precio que su predecesor.

Este teléfono grande y capaz incluye todas las características del iPhone 8 más pequeño, incluyendo carga inalámbrica, pantalla TrueTone y el mismo procesador A11 Bionic que se encuentra en el iPhone X. Pero, al igual que el iPhone 7 Plus del año pasado, obtienes una pantalla más grande de 5.5 pulgadas, una batería que dura más y -- lo más crítico -- una excelente doble cámara trasera con zoom óptico de 2x, actualizada para 2017 con un sensor de imagen totalmente nuevo. Esa cámara, que ya era genial hace un año, se ha vuelto aún más refinada y fantástica. He estado usando este teléfono durante casi una semana y tanto nuestro fotógrafo James Martin como yo, estamos impresionados.

Pero con el iPhone X en el horizonte, el Plus ya no es "el mejor iPhone que puedes comprar", como lo ha sido desde que Apple lanzó sus iPhone "regulares y extra grandes" en 2014. Y ya no es la única gran pantalla en un iPhone. De hecho, a excepción del botón de inicio Touch ID, el X literalmente tiene todo lo que ofrece el 8 Plus -- y más.

Sin embargo, el 8 Plus está aquí ahora, y el iPhone X está a semanas de distancia. Y mientras que las actualizaciones para los dueños de un iPhone 7 son mínimas (más allá de la carga inalámbrica), el 8 Plus vale la prima sobre el 8 para recibir la doble cámara, una pantalla más grande y una mayor duración de la batería.

Sí, el iPhone 8 Plus sigue siendo un excelente teléfono. Y si te gusta el tamaño y el botón de inicio, este es el mejor iPhone a la fecha. Pero yo esperaría a ver lo que el iPhone X puede hacer y cómo se siente en el uso cotidiano.

Quizás te encantará. Bien podría valer la pena gastar un poco más — sólo unos pocos dólares al mes, si entras en un plan de pagos a plazos — y comprar el iPhone X.

O tal vez pienses que su diseño más alto y estrecho es incómodo en comparación con el Plus. Tal vez prefieras la familiaridad de Touch ID en lugar del aún desconocido Face ID. Nadie lo sabe todavía.

Has esperado tanto tiempo. ¿Por qué no esperar un poco más?

Nota del editor: Las pruebas exhaustivas de la batería aún están por venir, así como pruebas de durabilidad y comparaciones de fotos adicionales con otros teléfonos. Las calificaciones son provisionales hasta que se completan las pruebas.

Diseño: El mismo de siempre

Para reiterar: el iPhone 8 Plus tiene todas las mismas características básicas que el nuevo iPhone 8, a excepción de su mayor tamaño, mejor duración de la batería y mejores cámaras. Si deseas una inmersión más profunda en los principales nuevos detalles de los iPhone de 2017, echa un vistazo a nuestro análisis del iPhone 8.

En cuanto al diseño del 8 Plus, estamos ante un caso de déjà vu. El iPhone 8 Plus tiene una apariencia casi idéntica al 7 Plus, pero tiene una sensación diferente, gracias a que su espalda es ahora de cristal brillante. En esta ocasión, el proceso de fabricación de Apple utiliza un cuerpo de aluminio más fuerte, refuerzo de acero en el interior y resaltes de metal alrededor de la lente de la cámara. Esta vez sólo hay tres colores: blanco con reflejos de plata, un brillante gris espacial y un nuevo tono dorado que nos recuerda un poco al oro rosa.

Cámara: Fotos espectaculares, video incluso mejor

El Samsung Galaxy Note 8 es una gran cámara. El Pixel del año pasado es una gran cámara. Apple solía ser el líder implacable en calidad de cámaras, pero ahora un montón de teléfonos pueden hacer fotos muy buenas. Y es por eso que Apple ha vuelto a subir la calidad de su cámara aquí. El 8 Plus tiene un nuevo sensor y procesador de señal de imagen para operar con su nuevo chip A11 Bionic, prometiendo colores más ricos, mejores disparos con poca luz, más rápido enfoque automático. Mis fotos generalmente salieron muy bien. Las ganancias en poca luz no son tan dramáticas como esperaba en comparación con el ya excelente iPhone 7 Plus, pero las fotos que he estado tomando en general han sido bastante fenomenales.

El modo retrato (Portrait Mode), que hizo su debut el año pasado, ahora es compatible con fotografías con flash y HDR (en el 7 Plus, también lo es, gracias a iOS 11). El 8 Plus y el próximo X añaden una nueva técnica fotográfica llamada Portrait Lighting, una función beta que agrega iluminación 3D simulada a las caras e incluso quita fondos para crear un efecto de toma de estudio. En mis pruebas, los resultados fueron variados: a veces el efecto era impresionante, y otras veces parecía muy falso y extrañamente recortado. No actualizaría mi teléfono para tener este modo, pero puede ser divertido para jugar. Sin duda mejorará.

Al atardecer, cerca de mi casa, las tomas de comparación entre el 7 Plus y el 8 Plus no fueron tan fáciles de distinguir hasta que casi estaba oscuro. Un flash de sincronización lenta que promete fotos con flash más ricas no tuvo un gran impacto para mí, pero debo seguir intentándolo. Pero mira por ti mismo: la cámara toma buenas fotos, y los colores parecen mejorados. Eso también puede significar más detalles. HDR fue mejorado a la hora de hacer fotos de nubes con mucho sol.

El fotógrafo principal de CNET, James Martin, ha estado utilizando el Plus también, y él está quizás más impresionado que yo. En lugar de nuevas lentes o una cámara de hardware realmente diferente, el software y el procesamiento en el interior están haciendo las fotos mejor. Le impresionó el bajo ruido en las fotos con poca luz, la representación de los colores y la textura. A diferencia de las cámaras tradicionales — las Nikon, los Canon y Fujis del mundo — Martin ve los avances de Apple en fotografía computacional como los conceptos más impresionantes en juego. "Apple está haciendo cosas en la fotografía computacional que las compañías tradicionales han descuidado", dice Martin.