iPhone 7S: Lo que sabemos sobre fecha de lanzamiento, especificaciones y precio

El iPhone 8 no es el único teléfono que esperamos que Apple presente antes de que finalice el año. Tampoco es el único teléfono que se rumora le está dando un dolor de cabeza a Apple. Se rumora que la gigante de Cupertino está desarrollando una edición del iPhone 8 que tiene un terminado reflejante.

Benjamin Geskin / Twittter

Los problemas de fabricación de la empresa, impulsados aparentemente por las complejidades técnicas de producir una edición del décimo aniversario del iPhone que ha sido significativamente rediseñado (que lleva el posible nombre de iPhone 8), han alcanzado a los rumorados iPhone 7S y 7S Plus. Ahora, de acuerdo con algunas fuentes, todos los modelos venideros corren el riesgo de no lanzarse en septiembre, como acostumbra a hacer Apple.

Usualmente, Apple lanza una serie S de teléfonos actualizados en septiembre y en años con números impares, como 2017. Este año, sin embargo, parece que Apple y sus proveedoras están luchando para fabricar en cantidades masivas los próximos teléfonos insignia: el llamado iPhone 8, iPhone 7S y iPhone 7S Plus. De acuerdo con una serie de reportes provenientes tanto de medios, analistas y fuentes en la línea de producción, el debut de la serie "S", que sería muy probablemente una versión con una moderada actualización de la actual generación iPhone 7 y iPhone 7 Plus, se podría retrasar.

Se espera que se inicie la fase final de producción de los iPhone 7S y iPhone 7S Plus en agosto, con meses de retraso de la cronología usual. Esto puede resultar en un lanzamiento atrasado, distribución atrasada o escasez de unidades. A medida que se sigue desarrollando el drama, presentamos todo lo que conocemos hasta ahora del iPhone 7S y su hermano mayor, el 7S Plus.

iPhone 7S: Las supuestas especificaciones

En general, una actualización de la generación de los iPhone 7

Pantalla LCD con TrueTone

Procesador de próxima generación de Apple (A10X o A11)

Botón de inicio físico con respaldo para Touch ID

iOS 11

Carga inalámbrica

Cubierta de aluminio y/o de vidrio

Mejoras en la resistencia al agua

Nuevas opciones de color que incluyen el rojo

2GB de RAM

Precio aproximado de US$649 (iPhone 7S) y US$749 (iPhone 7S Plus)

2:25 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO





Anuncio y fechas de lanzamiento



Como siempre, Apple no ha anunciado nada oficialmente sobre el iPhone 7S o 7S Plus. Y, si se tratara de un año común y corriente, podríamos esperar sin problemas que la empresa presente la serie S de los teléfonos durante la primera mitad de septiembre. De acuerdo con una constante serie de rumores, sin embargo, un flujo sin precedentes de problemas en la fabricación ha afectado la fecha de lanzamiento de los dispositivos.

Durante meses, hemos escuchado especulaciones de que Apple no tendría listo el iPhone 8 hasta finales de 2017. Y los rumores de retraso se han extendido para abarcar los teléfonos de la serie S. Nada es seguro: quizá siga saliendo en septiembre, o en octubre o noviembre.

¿Cuáles son las novedades de la serie 'S' del iPhone de 2017?

kamisky vía reddit

La mayoría de reportes sugieren que los tamaños de estos teléfonos serán los mismos con un teléfono 7S de 4.7 pulgadas y un 7S Plus de 5.5 pulgadas. Se espera que la familia "S" tenga un chasis de aleación de aluminio (vía DigiTimes), mientras que el iPhone 8 podría tener un chasis de cristal y acero. El próximo 7S Plus tendría seguramente dos cámaras en la parte trasera, consistente con la generación actual de 7 Plus, aunque podría ser que el iPhone 7S también tuviera dos cámaras traseras para usar todas las capacidades de realidad aumentada que se podrán ver en la próxima generación del sistema operativo móvil de Apple (más sobre esto más adelante).

La mayoría de las especulaciones sobre el iPhone 8, y uno de los mayores factores que se considera que están afectando la producción, implica un rumorado botón de inicio virtual y su integración con Touch ID. Se espera que los iPhone 7S y 7S Plus, sin embargo, mantengan la disposición convencional actual: un sensor de huellas dactilares encrustado dentro de un botón de inicio físico. Creemos que el iPhone 7S y 7S Plus rendirán más; los tres modelos de 2017 deberían llegar el A11 chip de Apple.

La mayoría de rumores sobre "carga inalámbrica" -- que técnicamente se llama carga inductiva -- están relacionados con el iPhone 8. Pero el presidente ejecutivo de Wistron, una ensambladora taiwanesa de iPhones, habría revelado que el próximo modelo de 5.5 pulgadas -- que sería el del 7S Plus -- sería a prueba de agua y tendría carga inalámbrica. Con esto en mente, el iPhone 8 sería muy similar en tamaño al iPhone 7S Plus. Sin embargo y según el analista de Apple Ming-Chi Kuo, la próxima generación de iPhones sería compatible con un puerto USB-C de carga, además de una conexión Apple Lightning.

¿Y el iPhone SE?

La mayoría de los rumores acerca del iPhone se han centrado en el modelo del décimo aniversario y, en menor medida, en los 7S y 7S Plus. No se ha hablado apenas del futuro del miembro más pequeño de la línea de Apple: el iPhone SE. Naturalmente esto podría ser una señal por sí sola. Y Pan Jiutang, otro analista, dice que, dada la poca demanda, Apple podría abandonar el producto del todo (vía Cult of Mac).

El iPhone SE de 4 pulgadas hizo su debut en marzo de 2016, unos pocos meses después de la presentación del iPhone 6S, en el que está basado. El pasado mes de mayo, Apple aumentó la capacidad de almacenamiento del SE pero sin cambiar el precio -- US$399 para el modelo de 32GB y US$499 Para la edición de 128GB.

¿Cuán importante es iOS 11?

Potencialmente mucho. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya sabemos. Apple ofreció una vista previa de iOS 11 en su conferencia de desarrolladores de este año y lanzó una beta pública en junio. La realidad aumentada formará parte integral de iOS 11 y tanto el iPhone 7S como el 7S Plus podrían llevar cámaras traseras duales para aprovechar por completo el potencial de iOS 11. Otra cosa destacada del sistema operativo móvil incluye una Siri más capaz, grabación de pantalla y un nuevo app Music.

Precio

Teniendo en cuenta la escasez de funciones estelares, no esperamos que Apple ponga muy cara la serie "S". Se espera que el iPhone 7S cueste alrededor de US$649 y el iPhone 7S Plus US$749. El iPhone 8, por otro lado, se espera que cueste entre US$850 y US$1,200.