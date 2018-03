¿Una pantalla curva? No. ¿Recarga inalámbrica? Aún no. ¿Te molesta cómo el nuevo iPhone luce igual al iPhone del año pasado? Si tu respuesta es afirmativa, te entiendo. El iPhone 7 no se siente como un dispositivo totalmente nuevo. ¿Te molesta esto? Quizá. Pero, ¿es mejor? Sí, es mejor. Excepto por una cosita de 2.5 milímetros.

El iPhone 7, como de seguro has escuchado, ya no tiene la entrada de audífonos, y se ve casi idéntico a teléfonos anteriores como los iPhone 6 de 2014 y iPhone 6S de 2015. Sin embargo, aún hay razones de peso para considerar el iPhone 7, incluso si eres dueño de un modelo del teléfono del año pasado.

iPhone 7 es ahora completamente resistente al agua (puede sumergirse superficialmente)

La cámara toma mejores fotos, especialmente en condiciones de poca luz, y añade la función de estabilización de imagen óptica que antes estaba reservada para el modelo Plus de 5.5 pulgadas.

La batería dura más, quizá un par de horas más en un día, bajo un uso normal. (Actualizaremos este análisis después de poner a prueba la batería en nuestro laboratorio).

El procesador es más veloz, aunque quizá notes la velocidad sólo en algunos juegos intensivos y apps de edición de fotos y videos.

También tiene una pantalla de una "amplia gama de colores" con precisión de color mejorada, y bocinas estéreo mejorada, aunque no pienso que esas mejoras son tan claves como las que listé arriba. Además, el botón de inicio ya no se puede pulsar; utiliza la misma sensibilidad a la presión y a la vibración que se encuentra en la pantalla 3D Touch. Funciona bien, pero lleva un tiempo acostumbrarse a él ya que el clic mecánico que experimentas cuando oprimes el botón de inicio ya no está presente.

Como con las opciones del iPhone del año pasado, puedes escoger el iPhone 7 Plus, que ofrece una pantalla de mayor tamaño (5.5 pulgadas vs. 4.7 pulgadas). Sin embargo, el gran atractivo de este modelo de mayor tamaño es su cámara dual en la parte trasera, que puede unir dos imágenes para ofrecer efectos únicos como zoom óptico 2x y -- después de una futura actualización de software -- un nítido efecto bokeh, que hace borroso el fondo mientras tiene el objeto enfocado.

Ahora, la pregunta es: ¿deberías esperar hasta el 2017 cuando todos los rumores indican que Apple lanzará un rediseño del iPhone en su décimo aniversario, un rediseño que puede incluir una pantalla curva a lo Galaxy S7 Edge hasta un sensor de huellas oculto para la pantalla hasta recarga inalámbrica? Es muy tentador. Pero, mientras tanto, especialmente si quieres sacar ventaja de las varias ofertas de teléfonos gratis con un contrato de dos años, ten en cuenta que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus valen la pena, son actualizaciones útiles respecto a sus predecesores, aun cuando tengan un aspecto tan similar a sus antecesores.

Pero, no ignoremos la ausencia de la entrada para audífonos. Esta pérdida nos duele, especialmente cuando hay otros iPhone en el mercado que todavía tienen el jack. Si quieres conecta audífonos regulares a tu nuevo iPhone, un proceso que parecía simple antes, tienes ahora que considerar cargar con el adaptador incluido en la caja o tienes un nuevo par de audífonos Bluetooth. O, acordarte de llevar los auriculares Lightining que vienen en la caja. Pero estas cosas se pueden superar. Conviví con el iPhone 7 y 7 Plus durante una semana, y esta es la historia de una vida vivida sin una entrada de audífonos y todas las novedades de habitar con los nuevos iPhones.

Agrandar Imagen CNET

Sin entrada estándar de audífonos

Considérame como unas de las personas que va a extrañar la terminal de auriculares.

A pesar de vivir en un mundo que es en su mayoría inalámbrico y wearable, no me gustan los auriculares Bluetooth. Además, odio los dongles. Estoy aprendiendo a lidiar con ambos ahora. Los nuevos AirPods de Apple hacen lo suyo para convencerme de que los miniauriculares Blueooth más avanzados son divertidos de usar. Pero, nada, al menos para mí, supero un barato par de audífonos que puedes enchufar para mi conveniencia.

Otros teléfonos que ofrecen lo que el iPhone 7 brinda no parecen deshacerse de los enchufes para audífonos. Pero, quizá esta tendencia crezca. La adopción del USB-C, un versátil puerto, puede llevar a que las terminales de audífonos vayan desapareciendo de los teléfonos Android. Quizá nos debamos preparar para ese cambio.

Agrandar Imagen CNET

Es cierto, el iPhone 7 te ofrece ciertas alternativas para lidiar con esta ausencia: puedes obtener un par de auriculares Bluetooth. Los AirPods de Apple, por ejemplo. O puedes utilizar los EarPods de Apple que vienen incluidos en la caja, que ahora cuentan con un extraño enchufe Lightning en lugar del de 3.5mm. O puedes utilizar el dongle que también viene en la caja. (Puedes comprar extras por US$9 cada uno). Pero tienes que acordarte de llevarlo, y ¿quién quiere acordarse de llevar consigo un dongle? (Si lo dejas conectado a tus audífonos, acuérdate de no llevar otro par de audífonos).

Ese pequeño puerto para los audífonos ausente es algo que veo molestará a la gente. Como lo es ese único puerto USB-C en las MacBook más recientes de Apple. Parece ser un sacrificio obligatorio.

Y si ya eres un usuario asiduo de los auriculares inalámbricos, pues no te pierdes de nada. Pero algún día, quién sabe cuándo, te verás en la necesidad de usar un par de audífonos con cable. Y te verás en la necesidad de conectarlos porque se te olvidó el dongle. No llores cuando eso pase.

Diseño: lo nuevo es el color negro

En un mundo de diseños que captan la vista, el iPhone se ve un poco anticuado. Es esbelto y atractivo y muy bien diseñado, pero el iPhone 7 se ve casi idéntico al iPhone 6 y 6S. Es como la MacBook Air o el iPad: una forma vieja y familiar. Quizá sea más duradero, pero es básicamente lo mismo. Apple alisó las bandas que solían ocultar las antenas del teléfono, para que la parte trasera de aluminio se vea más lisa. La jorobita de la cámara es un pelín más grande.

Agrandar Imagen CNET

Apple añadió más colores este año. Ahora los teléfonos vienen en dos versiones de negro además de los colores que ya conocemos de plata, oro y rosa dorado. Tiene dos versiones de negro: negro mate (Black) y negro brillante (Jet Black). El negro brillante atrae las huellas y los rasguños. El mío ya está repleto de rasguños después de unos días de uso. Nuestra sugerencia: no te compres el modelo de negro brillante si te molestan los rasguños en tu dispositivo.

Pero si estás viendo el iPhone 7 desde su parte delantera, es casi imposible distinguirlo del iPhone 6 o 6S. Así de similar es el diseño.

Un botón de inicio que no hace clic

El usar el nuevo boten de inicio, aun después de una semana, se siente raro. Ha sido un proceso de ajuste.

He hecho clic en tantos botones de inicio. El botón del iPhone 7 es un círculo de estado sólido que no se mueve del todo. Son como las trackpads de las nuevas MacBook. Lo presionas botines un clic háptico, y eso no es muy satisfactorio.

Agrandar Imagen CNET

No desgastarás el botón, sin embargo, ya que no se mueve. Y se siente como si el 3D Touch -- la nueva tecnología de pantalla táctil sensible a la presión que se introdujo en el iPhone 6S y que vuelve en el -- se transfirió al botón de inicio.

Así que, si el botón de inicio es sólo una superficie plana, también se siente que es un aliciente para usar más el 3D Touch. Aún no lo uso mucho, pero iOS 10 lo utiliza mucho más... para dar con algunos útiles resultados. Existen tantas maneras de abrir apps desde la pantalla de inicio, o de revisar información, que no se necesita mucho del botón de inicio. Ahora que la pantalla se "despierta" cuando levantas el dispositivo, eso es doblemente cierto. Apuesto a que el botón de inicio desaparecerá el próximo año, y el sensor de huellas estará en la pantalla. ¿Por qué no?

Es realmente resistente al agua, pero no para nadar

La calificación de resistencia al agua de IP67 del nuevo iPhone se pone al día, finalmente, con los teléfonos que se han podido sumergir desde hace algún rato. El Galaxy S7 puede sobrevivir un chapuzón en una tina. El Note 7 también. Hasta el supereconómico Moto G4.

¿Qué tan resistente al agua es el iPhone 7? Apple dice que es "resistente al agua y a las salpicaduras". IP67 significa que se puede sumergir bajo 1 metro de agua durante 30 minutos y es resistente completamente al polvo. Pero Apple advierte que cualquier chapuzón en agua salada debe ser seguido inmediatamente de una remojada en agua dulce y fresca. Además, tienes que dejar tu teléfono secar por lo menos durante un par de horas antes de recargarlo (tomaré esta precaución).

Agrandar Imagen CNET

Llevé el iPhone 7 a la ducha. Lo dejé caer en una pecera un par de peces. Lo puse en la tina del baño y abrí la llave del agua para llenar la tina con el iPhone sumergido. Manténte al tanto de los resultados de más pruebas. Pero sobrevivió cada una de las pruebas que le impuse, fácilmente. Pero ten en cuenta que las pantallas capacitivas no funcionan bien bajo el agua. No podrás usarla cuando el dispositivo está sumergido (y tampoco es algo que deberías hacer).

Bocinas estéreo, pantalla levemente mejoradas y más usos de las vibraciones hápticas

No pude apreciar la mayor gama de color en la pantalla del iPhone 7, que se supone que es la mejor junto con la del iPad de 9.7 pulgadas y el iMac 5K, además de ser 25 por ciento más brillante. Es buena, no me malentiendan. Pero a mis ojos, junto al 6S o 6S Plus, se vio igual. Y en luz directa del sol (la usé bajo un sol muy brillante de septiembre en Nueva York), a veces era difícil de usar. Como todos los iPhone, pero no mejor.

Las bocinas suenan más fuerte. Ahora rodean la parte izquierda y derecha del teléfono, en vez de una sola bocina debajo del botón de inicio. Es mejor para jugar o ver películas, pero prefiero usar los audífonos. O si estoy con alguien prefiero una pantalla más grande. No siempre suenan tan definidas y claras como me gusta.