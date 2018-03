Si eres un fotógrafo incondicional, cómprate el iPhone 7 Plus.

En los Juegos Olímpicos de la telefonía móvil entre Apple y Samsung, los dos han estado jugando ping-pong últimamente. Apple tenía la mejor cámara; Samsung tuvo la mejor cámara. El juego se nivela y luego el otro tira por delante durante unos meses.

Cuando Apple hizo por primera vez los teléfonos talla Plus en 2014, la apelación fue siempre sobre el tamaño de pantalla, la duración de la batería, y de algún modo, su cámara. En realidad, todo lo que el modelo más grande de 5.5 pulgadas tenía que no tenía el de 4.7 pulgadas era la estabilización de imagen óptica (OIS por sus siglas en inglés). Este año, el iPhone 7 finalmente consigue OIS -- genial para suavizar esas fotografías y videos temblorosos.

Pero el 7 Plus, aquí analizado, se adelanta con un una nueva primicia en un teléfono de Apple: cámaras traseras dobles. (Apple está siguiendo los pasos de LG y Huawei, los cuales ya ofrecen modelos de doble cámara). Una de estas cámaras es idéntica al modelo del gran angular en el iPhone 7, pero la segundo añade teleobjetivo, incluyendo un verdadero zoom óptico 2x. Y el software del teléfono fusiona hábilmente las dos, por lo que puedes saltar fácilmente entre ellas, o hacer que cosan juntas una sola imagen.

De otra manera, el iPhone 7 y 7 Plus tienen mucho en común. En realidad, son dos variantes del mismo teléfono. Ambos son resistentes al agua, y tienen el mismo procesador Fusion A10. Sí, ambos carecen de toma de auriculares. Incluso la duración de la batería ha igualado un poco entre ambos: El más pequeño, el 7 hace mayores mejoras sobre el 6S del año pasado que el 7 Plus hace sobre el iPhone 6S Plus.

Dicho de otra manera: Todo lo que nos gusta - y nos disgusta - del iPhone 7 más pequeño se aplica al modelo 7 Plus también. (Lee la reseña del iPhone 7 aquí.) Sólo ten en cuenta que estás pagando una prima de US$120 cuando pasas al 7 Plus en cada capacidad de almacenamiento. (Sí, el precio ha subido un poco desde el año pasado).

He estado cambiando entre el iPhone de 4.7 pulgadas y su versión de 5.5 pulgadas en los últimos años. Yo odiaba la idea del Plus. Pero ahora lo prefiero. Entonces me moví de nuevo al más pequeño y uso una cubierta de batería extra. El más pequeño se siente mejor en la mano. El más grande tiene una pantalla superior, pero se siente incómodo en mi mano.

Samsung y otros fabricantes están haciendo un trabajo mucho mejor al poner cuerpos idénticos de 5.5 pulgadas o pantallas más grandes en cuerpos como el del S7 Edge, que se siente más pequeño y mejor en la mano. Pero ahora, con cámaras que lo pueden diferenciar realmente de su hermanito menor, el 7 Plus finalmente tiene una justificación fácil para ese tamaño jumbo. Es, finalmente, la experiencia mejorada que un teléfono más grande necesita.

No soy un fotógrafo profesional, pero estoy tratando de mejorar. James Martin, el fotógrafo principal de CNET, sí lo es y ha estado haciendo fotos con el 7 Plus en el área de la bahía de San Francisco, mientras que yo lo llevo por ahí y lo utilizó para mi vida cotidiana entre Nueva York y Nueva Jersey.

Nota del editor: Continuamos probando la batería y el desempeño de la cámara del iPhone 7 Plus. Considera la calificación como tentativa hasta que hayamos finalizado.

Cómo mejoran la experiencia dos cámaras traseras

Las cámaras duales en realidad no hacen zoom, como lo hace una cámara de apuntar y disparar con una lente protuberante. En su lugar, el teléfono cambia entre la cámara gran angular y el teleobjetivo, de 1 a 2x. A partir de ahí, la aplicación de la cámara puede hacer zoom digital de hasta 10x en comparación con 5x en el iPhone 7. Para el video, es 6x.

El zoom digital funciona mejor que antes, pero hacer demasiado zoom todavía da lugar a imágenes borrosas, digitalizadas. No puede hacer milagros. Sin embargo, la adición del 2x óptico ayuda a enmarcar las fotos: He encontrado muchas fotografías de paisajes transformados.

Agrandar Imagen Scott Stein/CNET

Caminé por Brooklyn, fui a un partido de apertura de los New York Jets y me senté en las gradas más baratas. Y como podía hacer zoom a la acción del juego, pude ver cosas con muchos detalles y eso fue un gran cambio -- y sin tener que cargar una pesada cámara sobre mi cuello.

Tengan en cuenta también que la cámara se desempeña mucho mejor en poca luz que sus hermanitos anteriores, los modelos 6S/6S Plus.