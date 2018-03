Cuando le mostré el iPhone 6S a una de las amigas de mi esposa, se puso nostálgica. Le dio nostalgia pensar en su antecesor, el iPhone 6, pues, me dijo, éste le cambió la vida. Una pantalla más grande, una mejor cámara y Apple Pay. Todo el mundo quería esas cosas. Era lo más cercano a un teléfono perfecto. Lo único que realmente le faltaba era una mejor batería.

Luego le mostré 3D Touch, la tecnología más reciente de Apple en estos nuevos iPhones. Apretó la figura de un pececillo animado sobre la pantalla de bloqueo y lo observó bailar bajo su dedo. Y sí, estaba impresionada. Pero cuando le mostré todo lo demás que podía hacer la interfaz 3D Touch, dijo: "No estoy segura de que realmente haría uso de esto".

El iPhone de este año, el iPhone 6S, no mejora en nada esa batería. Y sus características más nuevas no son instantáneamente revolucionarias, al menos no en la superficie. Eso es obvio: es un año S para el iPhone y Apple siempre utiliza estas mejoras sutiles cada dos años para modificar el diseño e incluso la velocidad del procesador de sus teléfonos insignia. Es el teléfono de la gente que no se compró el iPhone 6 del año pasado. Y, en los últimos años, los teléfonos S han introducido cambios evolutivos que transformaron en serio el teléfono: el iPhone 4S añadió Siri y el iPhone 5S introdujo Touch ID, el sensor de huellas dactilares.

Sarah Tew/CNET

Los nuevos iPhone 6S y 6S Plus lucen exactamente igual que los iPhones del año pasado (a excepción del modelo de color rosa dorado). En muchos sentidos también se sienten igual. Pero tienen ventajas ocultas. La tecnología más nueva y más audaz es una tecnología de pantalla táctil sensible a la presión llamada 3D Touch. Hay un montón de otras mejoras, también: mejores cámaras. Mejor velocidad general del sistema. Y una Siri siempre activa (y cuando digo siempre activa -- así es, a menos que la apagues). Y, algo que no tuve la oportunidad de probar por completo: una construcción completamente rediseñada, con una pantalla de vidrio reforzado, que Apple promete es más resistente. Vamos a llegar a eso en las próximas semanas, pero eso por sí mismo podría hacer una diferencia para muchos posibles compradores.

3D Touch podría ser la próxima gran idea en pantallas táctiles e interfaces. Pero ¿es eso suficiente como para hacerse con uno de estos nuevos iPhones? Yo creo que sí, al menos cuando haya más aplicaciones que lo usen. Pero en este momento, sus ventajas de software son sutiles.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Me pasé una semana con el iPhone 6S y el 6S Plus (en oro rosa y en dorado), y llevé a todas partes: al mercado sobre ruedas en Nueva Jersey, a un partido de los Jets de New York, en el tren hacia mi casa y hasta para conocer a la maestra de mi hijo.

No solo formé mi propia opinión: se los mostré a mis amigos, a mi familia, a cualquier persona que conocí. Yo puedo entender el milagro de los diminutos y poderosos smartphones, pero no puedo evitar la sensación de que el iPhone 6S no tiene todavía algo excepcional que haga que un dueño del iPhone 6 se quiera cambiar. Eso no significa que no sea un mejor teléfono: por supuesto que lo es. En este momento, sin embargo, es una actualización prometedora, pero no revolucionaria, del iPhone 6.

Pero si llevas tiempo esperando a comprarte un iPhone, no esperes más. Llévate éste (o su hermano mayor de mayor pantalla, el iPhone 6S Plus). Sólo asegúrate de no comprar el modelo de 16GB.

Sarah Tew/CNET

3D Touch: hardware genial, pero necesita mejor software

Al igual que en el Apple Watch, estos iPhones permiten presionar más sobre la pantalla para realizar tareas pequeñas. Apple llama esta tecnología 3D Touch y es la tecnología más audaz en estos iPhones, por mucho.

3D Touch es una idea genial, pero como he descubierto tras mostrarlo a mi familia y amigos, no es del todo intuitiva al principio. Sí, sus promesas podrían ser enormes. Pero 3D Touch termina siendo utilizado muy tentativamente en el software del iPhone 6S y del 6S Plus: por lo general, añade ventanas que brincan tipo pop-ups para hacer alguna "acción rápida" o agregar "vistazos rápidos" a las aplicaciones; ampliar enlaces o abrir mensajes en modo de vista previa que luego puedes abrir completamente. Algunas aplicaciones hacen mucho con esta nueva tecnología: el app del correo, Mail, especialmente.

La vista y el archivo de correos electrónicos pueden transformar cómo se utiliza esa aplicación. Sin embargo, una gran cantidad de personas que lo prueban por primera vez no saben cómo aprovechar 3D Touch. No hay instrucciones y, por lo general, 3D Touch todavía no es una herramienta esencial. Hasta que empiece a ser incorporada en más aplicaciones -- y de una manera más útil -- no me sorprendería si un montón de gente se olvida incluso de que existe.

Me gusta usar el 3D Touch para previsualizar enlaces, o para que aparezcan aplicaciones relacionadas. Cuando presiono sobre una aplicación y veo un menú de opciones adicionales bajo mi pulgar, se siente casi como una computadora, no como un teléfono (las últimas Macbooks, que utilizan una tecnología similar en su trackpad que Apple llama Force Touch, tienen vistas previas en Safari también).

Las vistas previas tipo pop-out son una idea muy inteligente: puedes hacer vistas previas de enlaces en las páginas de Safari sin tener que hacer un clic real. La opción de jalar menús en el iPhone casi se siente como hacer un clic derecho en una computadora. Es útil y sorprendentemente utilitario. Pero no hay necesidad de usarla: siempre se pueden hacer las cosas de la misma manera a la antigüita, como siempre, con controles táctiles regulares. Incluso puedes desactivar 3D Touch. Y, esos menús que saltan a la vista no ofrecen todas las opciones que me gustaría. No todos son personalizables tampoco: lo que haga (o no haga) 3D Touch depende en gran medida de los desarrolladores de aplicaciones. Un buen puñado de aplicaciones han surgido para aprovechar 3D Touch, pero va a tomar un buen tiempo antes de que su uso sea generalizado.

Quizá por eso que 3D Touch todavía no se siente como algo esencial en iOS. Pero imagínate apps de música sensibles a la presión. Apps de arte o juegos o poder controlar un dron con un 3D Touch, por ejemplo. Podrías presionar para cambiar el grueso de los trazos en una pintura (el nuevo app Notes ya tiene esto). Podrías presionar con más fuerza en teclas virtuales de un piano (el app Magic Piano, de Smule, ya ha agregado esta función). Los juegos de carreras podrían tener aceleradores analógicos (AG Racer ya cuenta con esta función, y es una de las mejores demostraciones de 3D Touch). Incluso puedo imaginar que la función controle la intensidad de las luces en un hogar inteligente.

Pero quiero más. Quiero 3D Touch en todas mis aplicaciones, en todas partes. Quiero menús en 3D Touch, características avanzadas. Pero no espero que este tipo de apps comiencen a llegar al mercado hasta dentro de por lo menos dos meses. Por otra parte, iOS podría usar esta función de formas más creativas, como un bloqueador de pantalla animado.

Sarah Tew/CNET

No es una cuestión de si vale la pena tener ahora un teléfono con 3D Touch, porque actualizarás tu aparato más tarde o más temprano. A final de cuentas, tu dispositivo va a tener 3D Touch. ¿Pero lo quieres ahora o más adelante?

Opiniones de mis familiares y amigos

A la mayoría de mis amigos y familiares no le interesan necesariamente las nuevas características del iPhone 6S. Mi esposa tiene un iPhone 4S, pero no mostró mucho interés por 3D Touch, ni Live Photos. De todas maneras, ella estudia la posibilidad de comprar un iPhone 6. Mi cuñado solo quiere Live Photos para poder escoger mejores fotos. Mi mamá ya tiene un iPhone 6, pero con la excepción de que necesitaba más espacio de almacenamiento para sus fotos, tampoco vio nada absolutamente necesario en los nuevos modelos.

Josh Miller/CNET

Mi opinión

Si yo fuera a comprar un teléfono nuevo y no fuera un iPhone 6, compraría este, sin pensarlo mucho, preferiblemente con 64GB o 128GB. Si tuviera un iPhone 6, esperaría al próximo año, o trataría de encontrar una forma de vender mi aparato y comprarme uno de los modelos nuevos sin que me costara una fortuna.

Me parece que Apple, y toda la industria de teléfonos móviles están tratando de poner dudas sobre la pregunta: "¿Debo comprar un modelo más nuevo?". Están tratando de que cambies tu teléfono todos los años, no cada dos o tres años. Los planes como Next de AT&T, o los planes anuales de la propia Apple, son casi arrendamientos. Puedes cambiar tu teléfono viejo por uno nuevo.

El iPhone 6S encaja bien en ese modelo. Es un aparato mejorado, con novedades como 3D Touch, una tecnología brillante pero que todavía necesita apps para hacerla brillar aun más. Este iPhone está diseñado a futuro, pero en el presente es un iPhone 6 mejorado.

Un vistazo más profundo al iPhone 6S

Como dije, 3D Touch no es lo único nuevo en el iPhone 6S. Echemos un vistazo más profundo a las mejoras en la cámara, el procesador y el lector de huellas dactilares -- que son más rápidos. Estudiemos también cómo el iPhone 6S de 4.7 pulgadas se diferencia de su hermano mayor, el iPhone 6S Plus, de 5.5 pulgadas. Y finalmente, gracias a los grandes cambios en la forma en que se venden los teléfonos (al menos en Estados Unidos), estudiemos cómo la compra, o arrendamiento, cambia la decisión de tener uno de los nuevos iPhones.