El iPhone 5 es el iPhone que queríamos desde el 2010: agrega mejoras muy esperadas, como una pantalla más grande y 4G LTE más rápido en un diseño nuevo y sofisticado. Es una versión recargada del iPhone.

El nuevo diseño es precioso, tanto a la vista como al tacto, y es difícil encontrar un aspecto que no se haya mejorado en comparación con el iPhone 4S. El iPhone 5 es completamente novedoso y familiar a la vez.

Tuve la oportunidad de usar el iPhone 5 durante casi una semana y lo usé para todas las funciones que se me ocurrieron. ¿Es tan futurista o emocionante como el iPhone 4 o el iPhone original? No. ¿Su lanzamiento cambia el mercado de los teléfonos inteligentes? No. Otros teléfonos lo superan en algunas características: si quiere una pantalla más grande, elija un Samsung Galaxy S3. Si quieres que la batería dure más, elige un Droid Razr Maxx.

Pero si quieres un teléfono inteligente que sea excelente en todos los sentidos, de fantástico diseño y que cubra todos los aspectos, aquí está. Al igual que la MacBook en el mundo de las computadoras portátiles, el nuevo iPhone es uno de los tres teléfonos inteligentes mejor diseñados, si no el mejor. Es mejor en todos los aspectos más importantes.

¿Qué es diferente?

En nuestra reseña del iPhone 4S del año pasado, dijimos: "Incluso sin 4G y una pantalla gigante, Siri, la asistente de voz inteligente (y sabelotodo), los beneficios de iOS 5 y su espectacular cámara hacen que sea una de las mejores opciones para quienes deseen cambiar de teléfono".

¿Adivina qué? Ahora tiene 4G LTE y... bueno, puede que no sea una pantalla gigante, pero es más grande. Pero eso no es todo: la cámara, que ya era excelente, se ha mejorado sutilmente, se mejoró la calidad del auricular y la tecnología de cancelación de ruido y, como siempre, iOS 6 ofrece gran cantidad de mejoras adicionales, entre ellas, navegación paso a paso incorporada, una versión más inteligente de Siri y Passbook, una aplicación de billetera digital con detección de ubicación para almacenar documentos como tarjetas de regalo, pases de embarque y boletos.

La pregunta es: un año después, ¿es suficiente? Para mí, sí. No quiero mucho más en mi teléfono inteligente. Claro que me gustaría una nueva tecnología mágica por descubrir, pero no a expensas de su practicidad. En este momento, ni estoy seguro de cuál podría ser esa tecnología.

Como todos los años en el ciclo de vida del iPhone, se destacan algunas nuevas funciones importantes. Esta vez, el 4G, el tamaño de la pantalla y el rediseño están en primer plano.

Es probable que ya hayas leído la lista completa de las funciones de este teléfono. Si todavía no las conoces, te las presentaré más tarde en detalle. Esto es lo que noté en seguida y me llamó más la atención.

En primer lugar, te sorprenderá lo liviano que es este teléfono. Es el iPhone más liviano, aunque es más largo y tiene una pantalla más grande. Después de un par de días con este modelo, el iPhone 4S parecerá pesado como una piedra.

En segundo lugar, el largo mayor de la pantalla es sutil, pero al igual que con la función Retina Display, te resultará difícil volver a las versiones anteriores después de usar esta. El espacio adicional agrega muchas áreas de vista de documentos por sobre el teclado, reproducción de video apaisada (más grande y con menos bandas negras) y organización de la página de inicio (una fila adicional de íconos/carpetas). Quién sabe qué inventarán los desarrolladores de juegos, pero es probable que se encuentre un uso práctico para el espacio adicional a los costados en modo horizontal con botones y controles virtuales.

En tercer lugar, este teléfono hará quedar mal al Wi-Fi de tu casa. Al menos, eso pasó con el mío. Para los usuarios de otros teléfonos con 4G LTE no será una sorpresa, pero los propietarios de un iPhone que cambien de versión comenzarán a notar que utilizar la red LTE en lugar del Wi-Fi podría producir resultados más rápidos... por supuesto, a costa de tarifas de datos caras. Me desconecté del Wi-Fi de mi trabajo y usé la red LTE de AT&T en el centro de Manhattan para hacer una llamada con FaceTime a mi esposa porque el Wi-Fi funcionaba con lentitud. En mis pruebas, LTE funcionó entre 10 y 20 Mbps, casi el doble de la velocidad de la conexión inalámbrica del enrutador de mi casa.

Usar tu iPhone 5 como punto de acceso personal para una computadora portátil u otro dispositivo produce más o menos los mismos resultados sólidos que el iPad de tercera generación... y es más pequeño. Por supuesto, asegúrese de investigar el costo por compartir Internet entre distintos dispositivos y por el uso de datos, pero mi MacBook Air funcionó perfectamente al mediodía con la conexión de datos de la red LTE.

La apariencia: delgado, metálico, muy liviano

Ya conoces su apariencia, aunque se haya transformado sutilmente con los años: botón de inicio circular, rectángulo que puede llevarse en el bolsillo, pantalla de tamaño familiar. ¿Puede modificarse, transformarse un poco, cambiarse ese diseño?

El iPhone tiene un cuerpo de metal ancho que es más grande que el de los iPhones anteriores, pero también es más delgado; de todas formas, no es un teléfono enorme como el Samsung Galaxy Note o el HTC One X. El iPhone 5 es mayor que el iPhone 4 y 4S, pero de forma sutil.

Desde el frente y los costados, es muy similar al iPhone 4 y 4S. Todavía están los mismos botones de volumen metálicos redondeados, botón de encendido/apagado en la parte superior e interruptor para silenciar. La entrada para audífonos ahora está en la parte inferior del teléfono, igual que en el iPod Touch. A algunas personas les gustará y a otras, no; hace que sea prácticamente imposible apoyar el iPhone en posición vertical y usar audífonos. En realidad, toda la parte inferior está completamente renovada: la entrada para audífonos, los altavoces más grandes y remodelados, un tipo distinto de rejilla perforada y un puerto conector Lightning mucho más pequeño.

Ha desaparecido el dorso de Gorilla Glass del último iPhone, reemplazado por metal. La apariencia de dos tonos puede parecer nueva, pero es una sutil referencia al dorso plateado y negro del iPhone original. La parte superior e inferior del dorso sigue siendo de cristal. Ese aluminio anodizado, que según Apple es igual al de sus computadoras portátiles MacBook, se siente exactamente igual al tacto, e incluso tiene el mismo tono en el modelo blanco. Hasta ahora, sigue intacto, sin ninguna raya. Diría que será tan resistente como la terminación de aluminio de las MacBook posteriores a 2008. En el iPhone negro, el aluminio combina en un tono gris pizarra. En el modelo blanco que probé, es de un color plateado similar al de la MacBook. Ese aluminio cubre la mayor parte del dorso y también los lados, reemplazando la banda de acero del iPhone 4 y 4S, y contribuyendo a que el peso sea más liviano. El cristal del frente está ubicado ligeramente por encima del aluminio, que está cortado en ángulo espejado en el frente y el dorso, eliminando las esquinas filosas.

¿Por qué se abandonó el dorso de cristal? ¿El objetivo es crear una terminación mejor y más resistente, o solamente reducir el peso? Apple está orgulloso de lo liviano que dice que es el iPhone 5 y el nuevo dorso de aluminio es parte de eso. También lo es el cambio a una tarjeta nano-SIM (eso hace que vuelva a ser imposible cambiar de SIM y hace necesario acudir a la tienda de la empresa de telefonía). Y también lo son la pantalla más liviana y el conector de puerto más pequeño. No hacen falta más explicaciones.

Al colocar un iPhone 4S junto al nuevo iPhone, se hizo evidente la diferencia en el grosor. No es enorme, pero parece incluso más delgado, teniendo en cuenta que el ancho y el largo son mayores. Lo que realmente me llamó la atención es lo liviano que es. Todavía me resulta extraño. El peso del iPhone 5, 111.9 g (3.95 oz) es el más liviano en la historia de los iPhones. El iPhone 4S es 27 g (casi 1 oz) más pesado: 138.9 g (4.9 oz). El iPhone 3G pesaba 133.2 g (4.7 oz). El iPhone original y el iPhone 4 pesaban 136 g (4.8 oz). Se trata de un cambio radical en el peso casi constante del iPhone: es el iPhone Air.

Sin embargo, el iPhone 5 no tiene un aspecto drásticamente diferente, como cuando se lanzó el iPhone 4. En realidad, parece más una fusión del iPhone con el diseño del iPad y la MacBook.

Y, por supuesto, también está la nueva pantalla, más grande. Tal vez no lo notes a cierta distancia (la pantalla todavía no llega a los extremos de la parte superior e inferior como muchos teléfonos de Android), pero se ha eliminado mucho espacio vacío para dejar lugar para la pantalla. Hay un poco menos de espacio alrededor del botón de inicio y debajo del auricular. La pantalla del iPhone 5 es tan alta como la del Samsung Galaxy S 2, pero no es tan ancha. El diseño más delgado del cuerpo le da al iPhone la misma sensación al tacto y, en mi opinión, es más fácil de sostener. La longitud adicional cubre un poco más de su rostro en las llamadas telefónicas.

A lo largo de la semana pasada, con el iPhone 5, comencé a olvidar que el teléfono era más grande. Ese parece ser el objetivo. Y el iPhone también tiene el tamaño ideal para llevarlo en el pantalón: es más largo, pero menos grueso, así que no hace un bulto muy grande. Después de esa explicación vergonzosa, sigamos con la reseña.

Pantalla más larga de 4 pulgadas

El iPhone 5 finalmente extiende la pantalla de 3.5 pulgadas, que ha sido del mismo tamaño en el iPhone durante cinco años, pero haciéndola más larga, no más ancha. El cambio de la pantalla de 3.5 pulgadas y 960 x 640 pixeles del iPhone 4 y 4S a la pantalla de 4 pulgadas y 1,136 x 640 pixeles alcanza la misma calidad de Retina Display (326 pixeles por pulgada), pero con más espacio para pixeles en lugar de una pantalla ampliada. Todos los botones de íconos y aplicaciones son del mismo tamaño, pero hay más espacio para otras características, o más espacio para mostrar videos y fotos.

La interfaz del iPhone es la misma de siempre: se ven los íconos de las aplicaciones en una cuadrícula y una base de hasta cuatro aplicaciones en la parte inferior. En lugar de una cuadrícula de cuatro filas de cuatro aplicaciones, la pantalla más larga tiene espacio para cinco filas de cuatro aplicaciones. Hay espacio para más aplicaciones en la pantalla de inicio, pero esa es casi la única innovación en la interfaz de usuario. El espacio adicional en la pantalla significa que los carteles emergentes de notificación son menos molestos en la parte superior o inferior.

Al principio, resulta extraño agregar longitud sin agregar también ancho, y significa un cambio con respecto a la relación de pantalla de 4:3 del iPad, más parecido a una hoja de papel. Las páginas de los libros electrónicos podrían tener un aspecto más estirado. En modo vertical, el texto de los documentos quizás no parezca más grande, pero verá más en una lista.

En modo horizontal, el texto sí parece más grande porque el ancho de la página se estira (entonces, entran más palabras en cada renglón). El teclado virtual en modo horizontal también queda un poco más estirado, con un poco de espacio adicional en los costados, al que tardé un poco en acostumbrarme.

Me gustó más escribir en orientación vertical porque el tamaño y el ancho del teclado siguen iguales, mientras que la longitud adicional permite ver más texto sobre las teclas virtuales.

La diferencia en la pantalla no es siempre drástica, especialmente en comparación con algunos dispositivos Android muy grandes: el Samsung Galaxy S3 lo supera tanto en tamaño general de pantalla 4.8 pulgadas como en resolución de pixeles (1,280 x 720). En la aplicación de Correo de iOS 6, con una línea de texto en vista previa, pude ver seis mensajes y medio en la pantalla al mismo tiempo en el iPhone 5 en comparación con cinco y un tercio en el iPhone 4 y 4S. Otras aplicaciones modifican más la disposición: pude ver ocho tareas en una pantalla en la nueva versión de iOS 6 de Recordatorios, en comparación con cinco en el iPhone 4S con iOS 5.1.1.

Por supuesto, necesitarás nuevas aplicaciones para aprovechar la pantalla más larga, y cuando yo probé el iPhone 5, todavía no estaban disponibles porque iOS 6 no se había lanzado formalmente. Las aplicaciones más antiguas se ejecutan en un modo con bandas y del mismo tamaño que en los teléfonos existentes, con barras negras pequeñas en la parte superior e inferior. Las aplicaciones funcionan perfectamente bien así, especialmente en modo vertical, pero definitivamente se nota la diferencia.

Probé iMovie, iPhoto, Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iCards y todas las aplicaciones incorporadas del iPhone 5 (Mapas, Recordatorios, Mensajes, Fotos, Cámara, Videos, Tiempo, Passbook, Notas, Bolsa, Noticias, iTunes, la tienda App Store, Centro de juegos, Contactos, Calculadora, Brújula, Notas de voz, Correo, Safari, Música y, por supuesto, Teléfono) y todas aprovechan el espacio adicional de diversas formas útiles. Todavía está por verse cómo otras aplicaciones utilizarán el espacio adicional.

Espero ansiosamente ver excelentes aplicaciones que aprovechen la pantalla más grande. Hasta el momento, todavía no he encontrado ninguna que la utilizara en formas innovadoras. Supongo que los juegos se beneficiarán en mayor medida, junto con las aplicaciones de video y fotos y, hasta cierto punto, las aplicaciones de lectura/noticias.

La reproducción de video, por supuesto, es mucho mejor porque la nueva relación de aspecto de 16:9 reduce o elimina las bandas de adaptación de orientación en todos los casos en modo horizontal. Un episodio de Planet Earth en alta definición llenó la pantalla completa, mientras que el espacio de imagen disponible disminuyó más todavía en el iPhone 4S debido a la presencia de las bandas de adaptación de orientación. Los videos de YouTube se vieron muy bien. Por supuesto, algunas películas como Wall-E, de Pixar, siguen teniendo bandas de adaptación porque se graban con la relación de aspecto extraancha CinemaScope (21:9), pero ahora se ven mucho más grandes y todavía es posible aumentar el tamaño tocando la pantalla.

Creo que, al igual que con la tecnología Retina Display, la nueva pantalla del iPhone 5 será lo que más extrañará cuando intente volver a su teléfono anterior. La nueva pantalla tiene una apariencia natural, tanto que a simple vista el iPhone 5 no parece tan distinto con la pantalla apagada. En comparación, las pantallas del iPhone 4 y 4S parecen pequeñas y abarrotadas.

El área de visualización del nuevo iPhone 5 también tiene una capa separada de la pantalla, por lo que funciona como su propia superficie capacitiva. No noté esa diferencia al usarlo; se ve igual de nítida y responde igual de rápido que antes. Apple promete un 44 por ciento de saturación de color adicional en esta nueva pantalla, muy similar a la saturación de color mejorada del iPad de tercera generación. La diferencia no fue tan notable en una reproducción paralela de un episodio de Planet Earth de 1080p, pero el iPhone 5 pareció tener una pequeña ventaja. Las diferencias en los juegos, la visualización de fotos y la experiencia cotidiana con el teléfono no fueron notables, incluso en una comparación paralela con el iPhone 4S. Una vez más, la verdadera diferencia es el tamaño. Los ajustes de brillo automático también se han modificado un poco, y observé que, en promedio, el iPhone 5 encontró niveles de brillo más adecuados para la habitación en la que estaba.

Ahora es el momento de hablar sobre los pulgares. Específicamente, el tamaño de sus pulgares y el iPhone 5. Volviendo al iPhone 4S, me di cuenta de que el diseño del teléfono está perfectamente alineado para permitir una distancia cómoda entre tocar el botón de inicio y estirarse hasta tocar el ícono superior de la pantalla de 8,89 cm (3,5 in) del iPhone. Ahora ya no sucede esto. Sujetando el teléfono en una posición específica, todavía podría ser posible tocar el botón de inicio y estirar el dedo para tocar la parte superior de la pantalla, que ahora es más larga, pero en el iPhone 5 es más conveniente usar las dos manos. Esto podría alentar a más personas y desarrolladores de aplicaciones a adoptar la orientación horizontal, en la que la longitud y el espacio adicionales proporcionan espacio para los dedos en ambos lados sin abarrotar el medio.

Es probable que los desarrolladores de juegos se inclinen por la orientación horizontal 16:9 porque es más parecida a las dimensiones de un televisor HD estándar y a la mayoría de los juegos para consolas. El ancho adicional también crea espacio útil para botones virtuales.

4G LTE: más rápido al fin

El iPhone 4S del año pasado tuvo una sutil mejora de red a 3.5 G (que figuraba como "4G" en el iPhone 4S a partir de iOS 5.1), ofreciendo velocidades de datos más rápidas en AT&T. El iPhone 5 finalmente adopta la tecnología LTE, más rápida, al igual que la mayoría de los demás teléfonos inteligentes y hasta el iPad de tercera generación, con el cambio a LTE el marzo pasado. (En la esquina superior del iPhone, el indicador de servicio dice "LTE" cuando está funcionando.) No obstante, la presencia de LTE no implica un teléfono con LTE en todo el mundo; por el momento, es imposible la itinerancia (roaming) entre distintas empresas internacionales de telefonía.

También se ofrece compatibilidad con las redes más lentas GSM (entre ellas, EDGE y UMTS/HSPA) y CDMA/EV-DO, según la versión de iPhone 5 que compre. La tecnología LTE del iPhone 5 usa un único chip para voz y datos, un único chip para radio y una "antena dinámica" que cambia de conexión entre distintas redes automáticamente.

En los Estados Unidos, AT&T, Sprint y Verizon Wireless ofrecerán el iPhone 5. T-Mobile se lo pierde. En Canadá, serán Rogers, Bell, Telus, Fido, Virgin y Koodo. En Asia, los proveedores serán SoftBank, SmarTone, SingTel y SK Telecom. En Australia, Telstra, Optus y Virgin Mobile. En Europa, Deutsche Telekom y EE. En las empresas de telefonía sin LTE, el iPhone 5 funcionará en 3.5 G HDPA+ de doble banda. No noté muchos problemas para alternar entre LTE y 4G, pero generalmente me encontré en un lugar con servicio LTE o un lugar que no lo tenía, sin mucho tiempo para probar la transición en medio de la llamada.

Pero hay que tener en cuenta un factor: ahora hay dos versiones del iPhone 5 en los Estados Unidos, un modelo para GSM y otra versión para las empresas de telefonía con CDMA. Tal vez no se haga realidad el sueño de un teléfono con LTE universal, pero se puede usar itinerancia (roaming) internacional entre 2 G y 3 G. También deberás aceptar que los iPhone 5 de Verizon y Sprint todavía no podrán hacer llamadas y tener acceso a datos simultáneamente, aunque en muchos otros teléfonos con LTE de Verizon/Sprint sí es posible. Esto se debe a que esos otros teléfonos usan un sistema de dos antenas para LTE/voz (la voz todavía no se transmite por LTE), mientras que el iPhone 5 solo usa una, además de una antena dinámica, según Apple, para mejorar la estabilidad de la conexión.

Sin embargo, el acceso a los datos mediante 4G LTE es sorprendentemente rápido. No se trata de una actualización pequeña. En mi casa en Upper West Side, Manhattan, probé mi iPhone 4S de AT&T y mi iPhone 5 de AT&T al mismo tiempo. El iPhone 4S logró en promedio velocidades de 2,4 Mbps por "4G", mientras que el iPhone 5 logró un promedio de 20.31 Mbps. En comparación, la conexión inalámbrica a Internet de mi casa con Time Warner logró un promedio de 9.02 Mbps a la hora que hice la prueba (1:30).

Teléfonos probados Descarga (promedio) Carga (promedio) iPhone 5 (AT&T) 20.44 9.39 iPhone 4S (AT&T) 6.77 1.66 Samsung Galaxy S3 (AT&T) 19.37 9.12 iPhone 5 (Verizon) 9.78 7.47 iPhone 4S (Verizon) 1.71 0.91 Samsung Galaxy S3 (Verizon) 8.87 13.55

En ambos casos, el iPhone 5 superó al Samsung Galaxy S3 en velocidades de descarga, pero el Galaxy S3 logró velocidades de carga superiores en Verizon.

La diferencia se nota al cargar páginas web: la versión móvil de CNET demoró 5.3 segundos vía LTE contra 8.5 segundos en el iPhone 4S. Un sitio web con muchos gráficos, como la versión para escritorio del diario Huffington Post, demoró 16 segundos en cargarse vía LTE contra 23.3 segundos en el iPhone 4S mediante 4G.

Para quienes ya usen 4G LTE podría parecer algo trivial, pero para los propietarios de iPhone que quieren mejorar su teléfono, es una noticia muy importante. Para mucha gente, LTE será más rápido que la banda ancha de su casa.

Claro está que se trata de una seducción peligrosa: la LTE rápida trae aparejadas tarifas costosas y limitaciones de datos. AT&T también exige un plan específico para activar FaceTime por línea celular. Asegúrese de no caer en la tentación de usar demasiado su LTE, porque le aseguro que querrá hacerlo. Intenté configurar un punto de acceso inalámbrico para mi MacBook Air y el resultado fue, a grandes rasgos, excelente.

Fuera de las ciudades más importantes, no es tan emocionante si no tiene cobertura LTE. Usando el iPhone 5 de AT&T en East Setauket, Long Island, la velocidad de descarga de datos fue de solamente 3.5 Mbps por falta del servicio LTE de AT&T. El mapa de cobertura de LTE de Verizon es más extenso, pero la red LTE de Sprint también es pequeña. Su experiencia con AT&T y LTE posiblemente no sea igual a la mía.

El Wi-Fi también ha mejorado un poco gracias a la compatibilidad con 802.11n de doble banda a 2.5 GHz y 5 GHz. Esto debería ayudar en caso de interferencia con otros dispositivos con Wi-Fi, aunque nunca antes me topé con ese problema, incluso con muchísimos dispositivos con Wi-Fi desperdigados por mi apartamento.

La cámara

Algún aspecto del iPhone 5 tiene que no haber cambiado, ¿no? Incluso la cámara trasera iSight tiene algunas mejoras, pero no tantas como otras características. Sigue siendo una cámara de 8 megapixeles, pero hay un nuevo lente de cristal de zafiro y se mejoraron las características de habilitación de hardware, como el ajuste dinámico de poca luz, la estabilización de la imagen para la cámara de video de 1080p y la posibilidad de tomar capturas de imagen mientras se graba video.

La cámara toma fotos excelentes, ligeramente mejores que antes. El iPhone 5 toma fotos mucho más nítidas con poca luz, pero el resultado, aunque es más coherente, es más granulado y tiene menos resolución que las imágenes fantásticamente detalladas que se toman con luz brillante directa. Me moví en la semioscuridad de la habitación de mi hijo tomando fotos de sus juguetes y descubrí que el iPhone 5 pudo distinguir objetos en lugares donde el iPhone 4S no podía.

Decidí hacer algunas tomas en interiores para mostrar cómo funciona la cámara en condiciones con menos luz. Claro está que probablemente use flash en esos casos, pero siempre viene bien tenerlo de respaldo.