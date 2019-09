El iPhone 11 Pro es la evolución directa del iPhone XS del 2018. Ese celular del año pasado ya no está disponible, por lo cual, si te gustan los teléfonos de Apple relativamente pequeños, este es el celular que debes mirar porque tiene 5.8 pulgadas. Sin embargo de entrada quiero plantear una pregunta: ¿realmente merece la pena?

Scott Stein/CNET

Apple lanzó el iPhone 11 –la evolución del iPhone XR, que por cierto sigue disponible y más barato– que tiene una pantalla de 6.1 pulgadas y otras tantas diferencias, y el iPhone 11 Pro Max, sustituto del iPhone XS Max, y que comparte con que el 11 Pro diseño y la mayoría de especificaciones.

iPhone 11 Pro: Características y especificaciones



Pantalla: 5.8 pulgadas (OLED)

Resolución: 2,436x1,125 pixeles

Densidad de pixeles: 458ppp

Procesador: A13 Bionic

Cámaras traseras: Triple, 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular 12 megapixeles (f/2.4) + telefoto12 megapixeles (f/2.0) (modo de noche, grabación de video hasta 4K 60fps)

Cámara frontal: 12 megapixeles (fotos de 7 megapixeles a menos que captures horizontalmente) - con grabación en cámara lenta

Batería: Hasta 4 horas más que el iPhone XS

Carga inalámbrica: Sí

Resistencia al agua: IP68 (Apple dice hasta 4 metros de profundidad)

Reconocimiento facial: Sí (Face ID)

Almacenamiento: 64GB, 256GB, 512GB

Tamaño: 144x71.4x8.1mm

Peso: 188 gramos

Precio

El precio inicial del iPhone 11 Pro es de US$999 (809 euros o 17,499 pesos mexicanos) para la versión de 64GB de almacenamiento. La de 256GB cuesta US$1,149 (1,159 euros o 24,999 pesos mexicanos) y la de 512GB US$1,349 (1,259 euros o 27,499 pesos mexicanos).

Diseño: mejoras para bien y para mal

Como usuario de los iPhone XS y iPhone XS Max, considero el nuevo iPhone 11 Pro representa sin dudas una evolución -- pequeña -- a los celulares del año pasado. Su parte frontal no tiene visiblemente ningún cambio, aunque la trasera nos trae algunas novedades.

James Martin/CNET

El celular conjuga acero inoxidable y vidrio texturizado para obtener esa capa mate de la parte trasera. El iPhone 11 Pro tiene una única placa de vidrio que cubre también el componente de la cámara con una leve protuberancia que se ve más transparente que el propio color del celular.

Si hablamos de los tonos, la empresa trajo como novedad el color verde medianoche, y también trajo de nuevo el dorado, el plateado y el gris espacial. Aunque no hay tono negro como tal, entre el gris espacial y el verde medianoche hay dos claras opciones para quienes aman los tonos oscuros.

Scott Stein/CNET

Las bocinas están en la parte inferior y en el auricular al igual que el año pasado, aún tiene puerto Lightning -- todavía no llega al USB tipo C al iPhone -- y atrás ya no tiene la palabra iPhone, solo el logo de la manzana está centrado.

Ahora hablemos de la pantalla. Aunque se mantiene la misma ceja del año pasado, el iPhone 11 Pro incorpora una Super Retina XDR. Apple explicó que la pantalla logra incrementar el brillo hasta 800 nits, ligeramente superior a los 793 nits que ofrece el Galaxy Note 10 Plus, y mejor que los 660 nits de los iPhone XS. Apple dice que esto dejará que leas y disfrutes de la pantalla mucho mejor cuando estás en exteriores, mientras que podrás disfrutar de contenidos HDR con hasta 1200 nits.

En mi experiencia de uso el celular sigue teniendo un buen agarre, la cámara sobresale ligeramente si lo utilices con funda pero no es algo que realmente te moleste, y su panel trasero mate me parece una buena idea para evitar que el dispositivo esté siempre sucio y lleno de huellas.

Sarah Tew/CNET

Tres cámaras traseras: la gran novedad del iPhone 11 Pro

Probablemente no solo por su diseño, pero también porque agrega un nuevo sensor, el iPhone 11 Pro resalta por esa tercera cámara. Es cierto, la triple cámara estuvo de moda en febrero del año pasado, el Galaxy Note 10 Plus tiene cuatro, el Huawei Mate 30 Pro también y varios dispositivos están siguiendo esta senda, pero Apple evoluciona paso a paso y lentamente, dándole a sus usuarios algunos avances a cuentagotas.

Antes de contarte mis primeras impresiones de la cámara, debes saber que considero que aunque obviamente representa una evolución con respecto al iPhone XS, no parece estar al nivel de sus competidores. No quiere decir que es mala, simplemente que la relación calidad - innovación - precio no están acordes a las exigencias del mercado actual en la gama alta.

Ahora bien. Tenemos tres sensores de 12 megapixeles. La cámara regular tiene una apertura de f/1.8, la gran angular de f/2.4 y la telefoto de f/2.0. Este teléfono suma modo de noche y además ese sensor con campo de visión de hasta 120 grados, que el realmente el nuevo de los tres, y que te dejará ver más de un paisaje o meter más gente en esa fotografía familiar.

Esta foto a continuación es una imagen regular tomada con la cámara a media tarde.

César Salza / CNET

Ahora vas a ver una nueva foto con el sensor gran angular, que aumenta la visión para que obtengas más elementos.

César Salza / CNET en Español

Como ya es costumbre, la cámara incorpora el sensor telefoto para hacer fotos en modo retrato.