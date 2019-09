Lo bueno El nuevo lente gran angular toma fotos espectaculares; el modo noche ha demostrado buenos resultados similares o mejores que sus competidores y la batería incrementó sustancialmente. Ya incluye un cargador rápido y aumentó su resistencia al agua.

Lo malo El precio sigue siendo alto; el diseño no cambió mucho; las cámaras, aunque se agradece la mejoría, no ofrecen nada diferente a sus competidores; iOS 13 no aprovecha la enorme pantalla y el conector del teléfono no es USB-C.

Conclusión [Primeras impresiones] El iPhone 11 Pro Max es, al igual que su hermano de menor tamaño, el mejor iPhone de Apple para los usuarios más exigentes. Si el costo no es un problema, vas a agradecer su batería de muy buena duración y la pantalla más grande.