Los profesionales de la edición de fotografía y video, o creativos como diseñadores e ilustradores ya tienen un nuevo producto de la manzana por desear: los nuevos iPad Pro.

Las dos nuevas tabletas iPad Pro, disponibles en presentación de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas, cambian drásticamente en su exterior (e interior) con respecto a sus generaciones previas lanzadas apenas el año pasado, y aunque parecía que un año no habría muchos cambios, Apple se ha asegurado de agregar bastantes novedades.

iPad Pro [2018]: Características importantes

11 y 12.9 pulgadas, pantalla LCD Liquid Retina

Resolución del iPad de 11 pulgadas: 2,388x1,668 (264ppp)

Resolución del iPad de 12.9 pulgadas: 2,732x2,048 (264ppp)

Tecnología ProMotion

Procesador A12X Bionic

Cámara trasera de 12 megapixeles

HDR Inteligente

Grabación de video 4K en hasta 60fps

Capacidad de 64, 256, 512 y 1TB de almacenamiento interno

Color plata y gries espacial

Peso: 468 gramos (iPad de 11 pulgadas) y 631 gramos (versión de 12.9 pulgadas)

Puerto USB Tipo C

No tiene conector de audífonos

Batería: 29.37Wh (modelo de 11 pulgadas) y 36.71Wh (modelo de 12.9 pulgadas)

Precio: desde US$799

Face ID

Los dos nuevos iPad Pro, como sus hermanitos menores desde el iPhone X y hasta el iPhone XR, tienen Face ID para solventar la ausencia del botón de Inicio que también funcionaba como lector de huellas. En el caso de las dos nuevas tabletas, Face ID funciona tanto en modo vertical como en modo horizontal, así que los usuarios no se tendrán que preocupar por cómo sostienen la tableta para que Face ID los pueda reconocer.

Face ID está integrado en TrueDepth, la misma lengüeta que hemos visto en la línea X, XS y XR. Por ello, la cámara es de 7 megapixeles y cuenta con todos los sensores para echar a andar el reconocimiento facial. Ante la presencia de Face ID, los dos nuevos modelos del iPad Pro ya no tienen botón de Inicio y sus biseles han adelgazado.

Diseño

El diseño de los nuevos iPad Pro también recuerda a otros productos de antaño. El marco ahora tiene un acabado cuadrado, no curvo, añorando al iPhone 5 que tuvo un diseño muy similar.

Aunque la tableta siguió los pasos del iPhone en adoptar Face ID y adelgazar sus biseles, el diseño no es muy similar a de los teléfonos. El aluminio predomina en la tableta, no hay vidrio en la parte trasera; no hay carga inalámbrica y tampoco pantalla OLED — el panel en los dos nuevos iPad Pro sigue siendo LCD, aunque de la reciente tecnología Liquid Retina que vimos con el iPhone XR.

Precio y disponibilidad

El iPad Pro de 11 pulgadas tiene un precio inicial de US$799; el modelo de 12.9 pulgadas sube a US$999: estos precios son por los modelos base con 64GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi. Las tabletas se pueden comprar por adelantado desde este martes 30 de octubre y se comenzarán a entregar el 7 de noviembre, mismo día que salen a la venta en tiendas oficiales y distribuidores autorizados.

Primeras impresiones

Los nuevos iPad Pro reciben un merecido rediseño para adelgazar sus biseles, hacerse más portátiles y adoptar Face ID para hacer una experiencia más lineal entre el iPad y el iPhone. La buena noticia es que las dos tabletas mantienen los precios de sus generaciones anteriores (en el caso del modelo de 11 pulgadas, su versión previa es la de 10.5 pulgadas) a pesar de sus novedades.

La mala noticia será para los amantes del puerto de audífonos que se resisten a dar el salto a unos audífonos inalámbricos o a unos audífonos con conector Tipo C. El iPad Pro pierde este conector al igual que los iPhone más recientes y si quieres utilizar unos audífonos convencionales tendrás que desembolsar por el adaptador de 3.5mm a Tipo C, porque Apple no incluye este conector en la caja.

Las dos nuevas tabletas de Apple ahora son más poderosas y más capaces para seguir creciendo y comiendo el mercado de las portátiles. Además de los dos nuevos iPad Pro, Apple anunció una MacBook Air con un precio de US$1,199, pero con la división entre portátiles y tabletas cada vez más difuminada, los usuarios ahora podrán comprar una de estas nuevas tabletas y extrañar casi nada de una portátil de entrada.