El primer iPad mini lanzado en 2012 me hizo vender mi iPad de cuarta generación que tenía en ese entonces. Las especificaciones eran muy buenas para darme una agradable experiencia de lectura, juegos y navegación Web; pero lo que me hizo querer a la tableta de 7.9 pulgadas fue su tamaño. No es muy grande pero tampoco muy pequeña.

Adelantando el tiempo al presente, el nuevo iPad Mini de 2019 sigue con el diseño prácticamente intacto con respecto al iPad Mini 4 de 2015, pero con actualizaciones en su interior para mejorar el desempeño y poner al iPad Mini a la par del iPhone XS o del iPhone XS Max y hacerlo compatible con el Apple Pencil solamente con el de primera generación.

Con la actualización interna, el nuevo iPad Mini es lo suficientemente poderoso como para convertirse en una gran opción de tableta; pero la verdad es que después de ver el mismo diseño desde 2015 sí se echa de menos una actualización en el exterior, sobre todo luego de usar el iPad Pro de 2018 con ese hermoso diseño con costados cuadrados, delgados biseles y Face ID.

iPad Mini: Precio y disponibilidad

El iPad Mini en Estados Unidos ya está a la venta con un precio base de US$399 con almacenamiento de 64GB.



El iPad Mini en México ya está a la venta con un precio base de 9,999 pesos con almacenamiento de 64GB.

El iPad Mini en España ya está a la venta con un precio base de 449 euros con almacenamiento de 64GB.

El iPad Mini se puede configurar en 64GB y 256GB de almacenamiento con Wi-Fi o Wi-Fi con datos celulares. El iPad Mini también se puede comprar en colores plata, gris espacial y color oro. El Apple Pencil para el iPad Mini es el de primera generación que se vende por separado por US$99 (2,099 pesos o 99 euros).

Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

A pesar de que hay una diferencia de cuatro años, el iPad Mini de 2019 es prácticamente idéntico al iPad Mini de 2015. Esto es tanto bueno como malo.

Tener el mismo diseño en el nuevo iPad Mini nos ofrece la misma experiencia y el mismo diseño amado que conocemos desde las primeras tabletas. No hay cambios y seguimos en los biseles gruesos, los costados curvos, puerto de audífonos y el botón de inicio con lector de huellas Touch ID. Esto es algo positivo porque las personas que usan un iPad Mini 4 o anterior no necesitan de un diseño renovado como el del iPad Pro con delgados biseles, costados cuadrados y Face ID — lo que necesitan es una tableta que funcione lo suficientemente bien como para tener una tableta que pueda tener un desempeño óptimo por los próximos cuatro años.

El mismo diseño también es algo malo. Los consumidores verán que el nuevo iPad Mini, a pesar de ser nuevo, es físicamente idéntico a su anterior iPad Mini que compraron en 2015. La percepción de los consumidores podría ser que están actualizándose a un nuevo iPad, por el que están pagando bastante dinero y que no tiene ni siquiera unos biseles más delgados o una pantalla de mejor resolución que el modelo lanzado hace cuatro años.

Pero después de usar el iPad Mini por dos semanas, la verdad es que no necesito ni extraño un cambio de diseño. Y aunque estaría bien tener un cuerpo más similar al del iPad Pro del año pasado, los consumidores que van por este iPad Mini tampoco lo van a necesitar.

El cuerpo sigue siendo bien construido, sólido de aluminio en la espalda que lo hace ver muy elegante. Este modelo no tiene los tres conectores que sí tiene el nuevo iPad Air y los iPad Pro desde 2017, por lo que los accesorios se deben de sujetar a los imanes que tiene en uno de los costados.

El iPad Mini es un producto que resulta familiar, sin sorpresas en su diseño. Si bien el diseño ya se va viendo viejo, sobre todo al verlo junto a uno de los nuevos iPad, incluso del iPad Air, todavía puede ser suficiente como para aguantar hasta su siguiente generación — si es que la tiene.

Durante mi uso del iPad Mini me he puesto a pensar si reducir sus biseles en lugar de ser benéfico, perjudicaría su existencia. Al tener biseles más delgados, su tamaño sería mucho más similar al del iPhone XS Max (con pantalla de 6.5 pulgadas), por lo que quizá los dueños de ese celular titubearían frente al iPad mini y su razón de existir. Es posible que Apple le deje los grandes biseles para hacerla notoriamente más grande que un iPhone XS Max, a pesar de que su diferencia de pantalla es de apenas 1.4 pulgadas.

Desempeño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Pasé del iPad Pro de 12.9 pulgadas al iPad Mini. No puedo usar la tableta de 7.9 pulgadas como un sustituto de mi Mac, pero no es cuestión de falta de poder, después de todo la tableta tiene un poderoso procesador A12 —el mismo del iPhone XS y del iPhone XS Max— que me ha resultado lo suficientemente potente como para todo lo que quiero hacer.

El iPad Mini simplemente no me funciona para escribir por lo diminuta de su pantalla; de hecho, es la única tableta de Apple que no tiene un Smart Keyboard o teclado oficial de la compañía. Eso es bueno, porque la tableta brilla en cualquier actividad que no tenga que ver con escritura (y cuando se necesita escribir, el teclado virtual en pantalla es más que suficiente).

Durante mi uso, jugué, navegué en Internet y redes sociales, edité fotos en Adobe Lightroom, descargué y vi películas en Netflix, leí noticias en Flipboard y me puse al tanto de algunas notas que tenía en Pocket. Todo con una experiencia muy fluida gracias a sus 3GB de memoria RAM y procesador A12 Bionic (con velocidad de 2.48GHz).

No he tenido un solo problema con el desempeño de la tableta, ni siquiera cuando seguí editando imágenes RAW de 42 megapixeles o cuando tuve abiertas tres aplicaciones al mismo tiempo. El excelente desempeño no es una sorpresa, ya que conozco personas que aún tienen el iPad mini de segunda generación (o la misma tableta pero de hace tres generaciones) y que sigue con el suficiente poder como para jugar o leer en Internet.

Es algo muy grato tener tanto poder, listo para usarse, en una tableta tan pequeña que cabe hasta en un bolsillo de un saco o abrigo. Durante mis semanas de uso, realicé una videollamada por FaceTime, edité una lista de reproducción en Apple Music y al mismo tiempo navegaba en Internet — todo en medio de una experiencia muy grata sin una sola queja.

En el tema del desempeño quizá el único asterisco o asunto pendiente, como me pasó con el iPad Pro, es iOS. El sistema operativo se sigue sintiendo como el lastre que rezaga que las tabletas liberen todo su potencial.

Y es que no estoy diciendo que iOS no sea bueno en el iPad mini, pues su desempeño y optimización es excelente. Pero creo que hay algunas funciones muy puntuales que hacen falta, como la posibilidad de tener varias sesiones en un mismo iPad; la posibilidad de colocar widgets o fijar ventanas en la pantalla de inicio y deshacerse de la rejilla que solo permite colocar los iconos, desperdiciando espacio.

Sigo en espera de que iOS 13, como supuestamente se llamará la versión a liberarse en la segunda mitad del año, agregue alguna de estas características y cualquier otra más que pueda aumentar la productividad y las funciones en el iPad.

En las clásicas pruebas de rendimiento el iPad Mini salió muy bien parada. En pruebas de Ice Storm que pone a prueba los gráficos, el iPad Mini, a pesar de su diminuto tamaño, logró una cifra de 77,862 puntos, los suficientes como para vencer a la Microsoft Surface 6 que obtuvo 72,213. El iPad Mini también venció de forma sobrada al iPad Pro de 10.5 pulgadas (2017), Chromebook Pro y al iPad de 9.7 pulgadas de 2018. En las pruebas de Geekbench 4, el iPad mini se colocó casi a la par de la Surface 6 y superó a los iPad Pro de 2017 y al iPad de 2018.

El iPad Mini es sumamente poderoso, capaz y como diríamos en México, chiquito pero picoso.

Prueba de rendimiento 3DMark iPad Mini (2019) 77,862 iPad Mini 4 (2015) 18909 iPad 9.7 pulgadas (2018) 37288 Samsung Tab S3 22786 Microsoft Surface 6 72,213 Nota: Las barras más largas indican mejor desempeño

Prueba de rendimiento Geekbench iPad Mi<span class="scribe-editor-marker" style="display: none;"></span>ni (2019) 11,553 iPad Mini (2015) 3,122 iPad de 9.7 pulgadas (2018) 5,919 Samsung Tab S3 3883 Microsoft Surface 6 11,983 Nota: Las barras más largas indican mejor desempeño

En las tablas de rendimiento he puesto a tabletas similares en precio y especificaciones, demostrando lo potente que es el iPad Mini contra estas opciones. También, he agregado a la Microsoft Surface 6 que si bien no son competidores directos, tiene especificaciones casi idénticas a las del iPad mini y en el caso de 3DMark, el iPad mini a pesar de ser tan pequeño, supera a una de las mejores tabletas de Microsoft. En Geekbench el rendimiento es apenas diferente.

Apple camina sola en el mercado de tabletas



Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Pareciera ser que el iPad Mini es apenas una miniactualización a pesar de que la tableta no se había mejorado desde hace cuatro años. Es decir, en cuatro años, Apple no se preocupó por mejorar su línea de tabletas de 7.9 pulgadas a pesar de lanzar, mejorar y aumentar el resto de su portafolio de tabletas.

Pero, ¿por qué?