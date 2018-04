Lo bueno El iPad (2018) trae la compatibilidad del Apple Pencil a un precio más bajo que los iPad Pro. Su rendimiento y experiencia son muy buenos, especialmente por su precio.

Lo malo Su diseño no ha cambiado mucho y tanto el Apple Pencil como su teclado se venden por separado. Además, no tiene el Smart Connector de los iPad Pro, sus bocinas están en el borde inferior y aún no puede reemplazar por completo una 'laptop'.

Conclusión El iPad (2018) es el iPad más barato que puedes comprar y aunque no cambia mucho frente a sus predecesores, trae mejoras puntuales que convierten en la mejor opción por su precio. Aunque, no significa que esté totalmente lista para conquistar los salones de clase.