¿Recuerdan el iPad? Después de su debut a bombo y platillo en 2010, la tableta de Apple se convirtió en el dispositivo preferido de la década. Pero en años recientes las ventas han bajado, tanto del iPad como de las tabletas en general. Pero eso ha sucedido a pesar de mejoras casi anuales, que han modernizado la familia iPad con pantallas de mayor resolución, chasis más delgados, además de la la más costosa iPad Pro,que ha encaminado el dispositivo hacia rumbos de mayor productividad y creatividad con el lápiz digital y un teclado de alta gama.

Irónicamente, el mayor problema de la línea de tabletas iPad era que los modelos viejos eran tan buenos que no había un incentivo mayor para reemplazarlos. Tampoco ha ayudado que la pantalla de los teléfonos ha aumentado significativamente de tamaño en los últimos años. ¿Para qué tener una tableta, incluso una delgada como el iPad, cuando un iPhone de 5.5 pulgadas ofrece una experiencia relativamente similar? Por otra parte, los nuevos modelos del iPad Pro eran muy atractivos, pero con precios de computadora portátil, de US$600 y más caros. Para ver videos, leer en la Web o jugar Super Mario Run, los iPad de hace unos años, o los teléfonos de pantalla grande, eran suficiente para muchos usuarios.

Sarah Tew/CNET

Por eso me sorprende que me sienta tan entusiasmado por este modelo de 2017, una tableta de 9.7 pulgadas llamada sencillamente iPad. Al igual que la superdelgada MacBook de 12 pulgadas, no tiene apellidos -- nada de Air, Pro o Mini -- y se presenta como el ejemplo más puro y destilado del concepto. No tiene extras, pero entrega la experiencia básica del iPad a un precio muy competitivo.

De hecho, el precio es lo más atractivo de un iPad por lo demás familiar. Comienza en US$329 para el modelo de 32GB y solamente Wi-Fi, y aumenta a US$559 en el modelo de 128GB de almacenamiento y datos celulares 4G LTE, que es el que reseñamos aquí. No existe un modelo de 64GB.

Ese precio básico de US$329 es US$70 menos que los US$399 que costaba el iPad Air 2 que reemplaza. Y US$60 más que el modelo económico anterior, la más pequeña iPad Mini 2 (ahora discontinuada), pero la hace el nuevo modelo más económico de iPad de pantalla estándar.

Precios del Apple iPad 32GB Wi-Fi 128GB Wi-Fi 32GB LTE 128GB LTE Estados Unidos US$329 US$429 US$459 US$559 Reino Unido 339 libras 429 libras 469 libras 559 libras Australia 469 dólares 559 dólares 669 dólares 779 dólares

Sarah Tew/CNET

Gracias a su precio reducido, es una excelente opción para alguien que compre su primera tableta Apple, o una oportunidad para dejar atrás un modelo viejo que no apoye el sistema operativo iOS 10, como el iPad de tercera generación con pantalla Retina o el iPad Mini original. El precio es lo suficientemente bajo como para provocar compras por impulso, y también es un regalo casi perfecto para cualquiera.

Apple iPad (9.7 pulgadas, 2017) Precio US$559 Tamaño de la pantalla/resolución Táctil de 9.7 pulgadas, 2,048 x 1,536 pixeles CPU A9 Almacenamiento 128 GB SSD Redes 802.11ac inalámbrica, Bluetooth 4.2, LTE Sistema operativo iOS 10.3

Llamémosla iPad SE

¿Cómo fue que Apple se las arregló para reducir el precio de un iPad de tamaño estándar sin perder en sus legendarios márgenes de ganancias? Bueno, digamos que el nuevo iPad no es tan nuevo como parece. Sigue el modelo de desarrollo del Apple Watch Series 1 y el iPhone SE, que en lo fundamental coloca componentes actualizados en un chasis ligeramente anticuado, a la vez que mantiene modelos de más prestaciones con descuentos.

Esta nueva tableta iPad reemplaza al iPad Air 2 en la línea de tabletas de Apple, pero en realidad está más cerca del iPad Air original. De hecho, tiene exactamente el mismo grosor, 7.5 mm, y el mismo peso, 469 gramos, que la iPad Air 1 de 2013. En comparación, la versión Wi-Fi del iPad Air 2 tiene un grosor de 6.1 mm y pesa 437 gramos (al igual que la iPad Pro de 9.7 pulgadas). Las versiones LTE de estas tabletas pesan entre 7 gramos y 9 gramos más.

Sarah Tew/CNET

Aunque este nuevo modelo es ligeramente más grueso y pesado, probablemente tengas que verlos uno junto al otro para darte cuenta. Es una diferencia menor, pero en la mano hay una diferencia definitiva. Es un paso atrás en materia de diseño, y probablemente también al menos una razón por la que esta nueva tableta regresa al nombre original de iPad en vez de iPad Air.

Apple dice que las nuevas cubiertas inteligentes y accesorios relacionados para el iPad son compatibles con la línea iPad Air, pero quizás lo contrario no sea cierto debido a algunos cambios en el lugar donde están colocados los imanes que controlan la característica de dormir y despertar.