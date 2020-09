Si te parece que el iPad de octava generación se parece mucho a la anterior, y que éstas se parecen mucho al iPad Air de 2013, no estás equivocado. La línea iPad -- la tableta de gran formato más básica de Apple -- no ha cambiado mucho de forma en tiempos recientes y, mientras que la línea Air de 2020 se parece más a las Pro, el iPad básico adoptó esa forma más curva y estilizada como su nueva carta de presentación.

De hecho, si has perdido un poco el rastro a todos los iPad disponibles, debes saber que Apple tiene cuatro líneas, con distintos tamaños:

iPad (de octava generación) de 10.2 pulgadas (precio inicial de US$329 por 32GB)

iPad mini de 7.9 pulgadas (precio inicial de US$399 por 64GB)

iPad Air de 2020 de 10.9 pulgadas (llega en octubre con un precio inicial de US$599 por 64GB)

iPad Pro de 12.9 pulgadas

iPad Pro de 11 pulgadas (con un precio inicial de US$799 por 128GB)

El iPad, a secas, es el modelo más básico de todos. En 2020, Apple presentó la octava generación de la tableta, un dispositivo que hace muchas cosas buenas pero que carece de las novedades más recientes que encuentras en las otras, sobre todo las Pro y la nueva Air.

El iPad de octava generación no tiene Face ID (se desbloquea con la huella dactilar usando el Touch ID del botón de inicio); tiene solo una cámara en la parte de atrás (los nuevos Pro tienen dos); tiene un chip A12 Bionic, a diferencia del A12Z Bionic de las Pro o el A14 Bionic del nuevo Air, que son mucho más poderosos; no tienen escáner LiDAR para la realidad aumentada como los Pro; su pantalla es menos nítida que la de los Pro; tiene solo dos bocinas (los Pro tienen cuatro); tiene solo dos micrófonos (los Pro tienen cinco); su pantalla es más chica que la de los Pro y la Air; su diseño es más viejo y menos robusto; viene en menos colores (solo tres); su almacenamiento llega solo hasta 128GB (los Pro llega a 1TB); y no es compatible con los accesorios más nuevos de Apple, entre otras cosas.

Pero su precio base es de US$329 por 32GB (US$299 para maestros y estudiantes), mientras que el iPad Air cuesta desde US$599 (por 64GB), el Pro de 11 pulgadas US$799 (por 128GB) y el gigantesco Pro de 12.9 pulgadas US$999 (por 128GB), lo mismo que una buena laptop. Como ya dije, las especificaciones de los Pro son muy superiores, pero el precio del iPad regular es imbatible (a pesar de que la diferencia en espacio de almacenamiento es grande).

Por ese precio, Apple te ofrece todas las cualidades básicas de una tableta, y el iPad de octava generación las desempeña todas bien. Estas incluyen navegar la Web, jugar videojuegos móviles (la probé con Kingdom Rush Origins HD), escribir con el Apple Pencil, usar el teclado del Smart Keyboard, leer libros digitales y ver video en YouTube y hacer fotos y video.

El iPad más económico se ve igual pero es mejor [fotos] Ver fotos +20 Más

Diseño

La primera tableta iPad Air llegó a fines de 2013 y se discontinuó en 2016, pero ese diseño vive actualmente en el iPad de 2020 (el iPad Air original era de 9.7 pulgadas, mientras que el iPad actual es de 10.2 pulgadas, un tamaño ideal para que sea la tableta que te llevas a la cama). En mi opinión, es un formato mucho más manejable y no como que la monstruosidad del iPad Pro de 12.9 pulgadas, que me parece demasiado grande para ese tipo de tareas cotidianas (y que unido al Magic Keyboard, es aún más pesado e ingobernable).

Dicho lo anterior, es siempre un poco decepcionante que un producto de Apple, que nos tiene acostumbrados al buen diseño, no cambie de generación a generación. Pero esa es la realidad de la gigante de Cupertino, que desde hace varios ciclos ha lanzado productos con el mismo diseño pero con componentes internos más potentes (léase iPhone SE o Apple Watch SE). Ese es el mismo caso del iPad de octava generación, que es idéntico al de séptima generación y tiene casi el mismo diseño del iPad Air original de 2013.

Este es el iPad básico, y por ende no pagas por esas mejoras de diseño (el nuevo iPad Air, además de tener un chip mucho más poderoso, muestra el diseño de los Pro y tiene más variedad de colores). En el caso del iPad de 2020, te tienes que conformar con los colores "básicos" de Apple: plata, gris espacial y dorado.

Desempeño

El iPad de octava generación dio un brinco importante en cuanto a poder de procesamiento frente al modelo anterior, que tenía el chip A10 Fusion. La nueva tableta tiene el chip A12 Bionic, que según Apple tiene un CPU de seis núcleos que es 40 más rápido en procesamiento que el anterior, con un GPU de cuatro núcleos que es dos veces más veloz. El iPad recibe un chip con Neural Engine por primera vez, también, el cual ayuda a realizar distintos tipos de tareas, como cambiarle el color a tus fotos.

En las pruebas de referencia de Geekbench 5 y Ice Storm Unlimited, el chip A12 Bionic del iPad de octava generación resultó menos potente que el chip AZ12 Bionic de los iPad Pro de 2020. Apple explica que esa "Z" implica un incremento importante en desempeño que en el caso de los iPad Pro debe manifestarse sobre todo en el procesamiento de gráficos.

El iPad de 2020 se desempeñó muy bien en todas las tareas. No es una tableta profesional para diseñadores, editores de video o ilustradores, pero es un dispositivo que realiza bien todas las tareas necesarias para apoyar en los estudios o para llevarla de viaje.

Pruebas de rendimiento iPad Pro (2020) 1120 4695 109,996 iPad octava generación 1114 2683 80,464 Leyenda: Geekbench 5 (un núcleo) Geekbench 5 (varios núcleos) 3D Mark Ice Storm Unlimited Nota: Barras más largas representan mejor desempeño.

En cuanto a la batería, el iPad de octava generación promete, según Apple, exactamente lo mismo que el modelo anterior: 10 horas de navegación en la Web con Wi-Fi, o para ver videos o escuchar música; y nueve horas de navegación Web con conexión celular. La buena noticia es que el nuevo iPad trae un adaptador de carga de 20 vatios que le ayuda a cargar la batería más rápido (sin duda, mucho más rápido que con el cargador de 5 vatios del iPhone, que probé con esta tableta y mostró por qué es necesario usar el de 20 vatios).

En mi uso diario, que incluyó ver unas dos horas de videos en YouTube, jugar Kingdom Rush Origins HD, usar apps de dibujo, grabar video, navegar la Web y hacer fotos, la batería de la tableta no solo no se agotó sino que le quedaba aún un porcentaje robusto de carga. Eso significa que te debe de durar un día de uso no tan intensivo sin problemas.

Cámaras

Primero lo primero: ¿Quién usa un iPad para hacer fotos? Cierto, he visto gente en museos y frente a monumentos haciéndose fotos con una tableta, así que supongo que Apple quiere seguir atendiendo esa gente.

El iPad de octava generación de 2020 toma fotos lo suficientemente buenas como para compartirlas en Facebook o por WhatsApp. De hecho, si miras la comparativa debajo entre las cámaras del iPad de octava generación y el iPad Pro de 2020, apenas notarás la diferencia, aunque la hay.

Las fotos del iPad Pro tienen mucho mejor color. Además, si te acercas un poco a las del iPad de octava generación, de inmediato se puede ver el grano o pixel. Sin embargo, si lo tuyo es llevarte una tableta en tus viajes y usarla para leer, navegar y hacer fotos, no cabe duda que el iPad de octava generación es más fácil de manejar que el monstruo que es el iPad Pro de 12.9 pulgadas. Si decides cargarlo, el nuevo iPad no es tan pesado y es mucho más manejable. E, insisto, las fotos de su cámara de 8MP (con apertura ƒ/2.4) son suficientemente buenas para compartir. La cámara también ofrece HDR, modo de disparo, estabilización de imagen, autoenfoque y fotos Live, entre otras funciones.

El iPad Pro sobresale porque tiene dos lentes (uno es un lente zoom 2X con sensor de 10MP; el otro es de 12MP). Pero, sobre todo, destaca porque hace video en estéreo y 4K, algo que no hace el iPad de octava generación. Esta última graba video en alta resolución en 1,080p a 30 cuadros por segundo, en cámara lenta y cámara rápida y tiene estabilización de video con zoom 3X.

También, el iPad Pro tiene una cámara frontal de 7MP, mientras que la del iPad de octava generación es de apenas 1.2MP. Aunque la diferencia no se nota mucho en la captura de fotos, a menos que te acerques mucho (ver abajo), sí hará una diferencia en tus videollamadas. La cámara de la Pro también tiene radar LiDAR para usar con apps de realidad aumentada, otro factor para la enorme diferencia de precios entre las tabletas de Apple.

Debajo puedes ver cómo se comparan las capturas de foto del iPad de octava generación y del iPad Pro de 2020:

Accesorios

El iPad de octava generación es compatible con el Apple Pencil de primera generación y el Smart Keyboard, igual que el iPad de séptima generación.

Esto quiere decir tres cosas:

No es compatible con el nuevo Magic Keyboard, que tienen trackpad (que cuesta US$299 y es compatible con los iPad Pro). Hay que conectar el Apple Pencil al puerto Lightning para cargarlo. (¿Recuerdan qué feo se ve el Apple Pencil conectado al iPad? Pues queda completamente salido, perpendicularmente. Es uno de los deslices de diseño más graves de Apple en mucho tiempo, en mi opinión, además de que corre el peligro de romper el conector o picarle el ojo a alguien). El Pro es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, que se carga magnética e inalámbricamente. Hay que comprar esos accesorios aparte, lo cual suma US$99 en el caso del Apple Pencil de primera generación y US$159 en el caso del Smart Keyboard para el iPad, lo cual casi duplica el precio de la tableta. Así ya no sale tan barata.

Comparar al Smart Keyboard con el Magic Keyboard es algo ocioso, por su enorme diferencia de precio. El Magic es más parecido a un teclado de Macbook Air que al teclado disponible para el iPad de 10.2 pulgadas. El Smart Keyboard es el teclado básico de Apple (también está el Smart Keyboard Folio) y, efectivamente es más simple. Sus teclas no tienen mucha profundidad, carece de trackpad y pasar del formato de cubierta a teclado (y de regreso) se siente como desenvolver un tamal; no es un movimiento tan fluido como con las cubiertas-teclado premium de Apple.

En cuanto al Apple Pencil de primera generación, más allá de la poco afortunada forma en que se carga, el accesorio funciona muy bien y responde instantáneamente, sin rezago, que es lo que uno espera de un lápiz óptico a la hora de escribir o dibujar. Lo usé para escribir notas y para dibujar en el app Mandalas Drawing Studio y la experiencia fue muy fluida y positiva.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Especificaciones del iPad de octava generación de 2020

Pantalla: 10.2 pulgadas

Resolución: 2,160x1,620; 264ppp

Almacenamiento: 32GB y 128GB

Procesador: A12

Conector de audífonos: Sí

Lector de huellas: Sí, integrado en botón de Inicio

Cámara principal: 8 megapixeles

Cámara frontal: 1.2 megapixeles

Tamaño: 9.8x6.8x0.29 pulgadas (250.6x174.1x7.5mm)

Peso: 490 gramos (Wi-Fi) y 495 (LTE)

Batería: 10 horas (navegar Web y video); adaptador de carga de 20 vatios; conexión Lightning

Colores: Plata, gris espacial y dorado

Compatible con Apple Pencil (primera generación) y Smart Keyboard

iPad octava generación vs iPad Pro 2020

iPad octava generación iPad Pro 2020 (11") iPad Pro 2020 (12.9") Tamaño de pantalla y resolución 10.2 pulgadas; 2,160x1,620 pixeles de resolución 11 pulgadas; 2,388 x 1,668 pixeles resolución 12.9 pulgadas; 2,732 x 2,048 pixeles resolución Densidad de pixeles (ppp) 264ppp 264ppp 264ppp Cámara trasera Principal de 8 megapixeles (ƒ/2.4) Principal de 12 megapixeles (ƒ/1.8) y gran angular de 10 megapixeles (ƒ/2.4) Principal de 12 megapixeles (ƒ/1.8) y gran angular de 10 megapixeles (ƒ/2.4) Cámara frontal para FaceTime 1.2 megapixeles 7 megapixeles 7 megapixeles Procesador A12 Bionic A12Z Bionic A12Z Bionic Tamaño 9.8x6.8x0.29 pulgadas 9.7x7x0.23 pulgadas 11x8.5x0.23 pulgadas Peso 1.08 libras 1.04 libras 1.41 libras Batería Hasta 10 horas con una sola carga (navegación en la Web y video) Hasta 10 horas con una sola carga Hasta 10 horas con una sola carga Puerto conector Lightning USB-C USB-C Compatibilidad con el Apple Pencil Sí; 1ra generación Sí; 2da generación Sí; 2da generación Seguridad biométrica Touch ID Face ID Face ID Compatibilidad con tarjeta SIM en modelo celular Nano-SIM; eSIM Nano-SIM; eSIM Nano-SIM; eSIM ¿Funciona con teclado inteligente? Smart Keyboard Magic Keyboard y Smart Keyboard Magic Keyboard y Smart Keyboard Audio Bocinas estéreo y dos micrófonos Cuatro bocinas y cinco micrófonos Cuatro bocinas y cinco micrófonos Capacidad de almacenamiento y precio: modelos Wi-Fi US$329 (32GB) / US$429 (128GB) Precio sector educativo: US$299 (32GB) / US$399 (128GB) US$799 (128GB) / US$899 (256GB) / US$1,009 (512GB) / US$1,299 (1T) US$999 (128GB) / US$1,049 (256GB) / US$1,299 (512GB) / US$1,499 (1T) Capacidad de almacenamiento y precio: modelos LTE US$459 (32GB) / US$559 (128GB) Precio sector educativo: US$429 (32GB) / US$529 (128GB) US$949 (128GB) / US$1,049 (256GB) / US$1,249 (512GB) / US$1,449 (1T) US$1,149 (128GB) / US$1,249 (256GB) / US$1,449 (512GB) / US$1,649 (1T)

Conclusiones

El iPad de octava generación de 2020 cambia poco con respecto a su predecesora, pero recibe una importante actualización en poder de procesamiento con el chip A12 Bionic. Si tienes el modelo de séptima generación, no lo cambies. Pero si buscas una tableta para ti o para tus hijos que se desempeñe bien en tareas básicas como ver videos, navegar la Web, hacer fotos a la carrera que no parezcan profesionales y quieras compartir en redes, jugar videojuegos móviles en HD, y leer libros digitales, el iPad de octava generación se desempeña bien en todas esas tareas. Es la tableta ideal para apoyar los estudios escolares o llevar como único dispositivo a un viaje (si te gusta hacer fotos con una tableta) sin gastar mucho dinero, porque sus US$329 son imbatibles.

Si quieres algo mucho mejor, con todas las funciones modernas, quizá quieras esperar a octubre de 2020 para la nueva iPad Air, o echarle un ojo a las dos versiones del iPad Pro de 2020, que son mucho más poderosas y tienen muchas más habilidades y trucos.