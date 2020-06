iOS 14, la nueva versión del sistema operativo para el iPhone, por fin tiene una de las funciones más esperadas por los usuarios: widgets en las páginas de pantalla de inicio.

Pero la nueva actualización, que ya está disponible en su primera beta para desarrolladores, incluye un montón de otras nuevas funciones que harán felices a todos los usuarios. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta nueva versión del sistema operativo, las betas, la fecha en que comienza la beta pública, la lista de modelos de iPhone compatibles, entre otros aspectos.

Reproduciendo: Mira esto: iOS 14: Las funciones ocultas ¡al descubierto!

¿Qué modelos de iPhone se pueden actualizar a iOS 14?

Te alegrará saber que un gran número de teléfonos —e incluso un iPod touch— podrán recibir la actualización. En la lista de compatibilidad de iOS 14 encontramos a la familia iPhone 11, así como los iPhone XS y iPhone X. Pero modelos tan viejitos como el iPhone 6s o el iPhone SE de primera generación también recibirán la actualización a iOS 14.

En la lista también está el iPod touch de séptima generación.

Si tienes buena memoria te darás cuenta de algo: la lista de compatibilidad de iOS 14 es exactamente idéntica a la de iOS 13. Apple se está asegurando que el mayor número de dispositivos, algunos tan antiguos que fueron lanzados hace cinco años, puedan actualizarse a sus nuevos sistemas operativos.

iOS 14: Beta para desarrolladores y beta pública

Apple liberó la primera beta de iOS 14 para desarrolladores el día del anuncio, el lunes 22 de junio. La beta para desarrolladores se puede descargar de forma oficial solo por desarrolladores autorizados, con una cuenta activa (la cual requiere un pago anual).

La beta para desarrolladores, sobre todo la primera de ellas, es una de las versiones más inestables porque es la primera vez que personas ajenas a Apple tienen interacción con el sistema. A partir de esta beta, llegarán nuevas versiones para desarrolladores y con cambios y mejoras aplicadas a partir de retroalimentación de los usuarios.

Apple liberará una primera beta pública, la cual ya no necesita de una cuenta de desarrollador, en julio. Conforme se acerque la fecha, Apple dirá exactamente el día en que se libera esta beta.

Como siempre, es importante saber que no es recomendable instalar iOS 14 —y ningún otro sistema operativo beta— en un teléfono o dispositivo que sea de uso cotidiano, pues algunas aplicaciones que todavía no se acoplan a la nueva versión pueden tener fallos en funcionamiento parcial o total. Y la única forma de volver de iOS 14 a iOS 13 es restaurando el dispositivo, una acción que conlleva borrar toda la información en el dispositivo.

iOS 14: Fecha de disponibilidad oficial

Apple no dio detalles de la fecha exacta en que los usuarios podrán descargar la versión final y estable de iOS 14, pero se dio el otoño como ventana para el lanzamiento.

Regularmente, Apple ha liberado cada nuevo sistema operativo en septiembre, días antes de que un nuevo iPhone salga a la venta. Sin embargo, este año los lanzamientos podrían verse afectados por el coronavirus. Los rumores apuntan a que el iPhone 12, como se conoce la serie de al menos cuatro teléfonos para este año, se lanzaría entre septiembre y noviembre. Se desconoce si este retraso afectaría también la llegada de iOS 14. El otoño finaliza ya hacia el fin de año, a mediados de diciembre.

Widgets, App Library, PiP y todas las novedades de iOS 14

iOS 14 tiene uno de los cambios más grandes a la interfaz de iOS desde hace varios años, y es también uno de los rediseños más importantes en la historia del sistema operativo, pues por primera vez la rejilla de iconos en la pantalla de inicio suaviza sus restricciones y da paso a los widgets.

Widgets

Apple usa los widgets desde hace varias ediciones de iOS, pero estos, que son una nueva forma de ver más información de tus apps favoritos, solo estaban en una ventana oculta que tenías que deslizar de izquierda a derecha en la pantalla de inicio.

Ahora, los widgets han invadido la pantalla de inicio de tu iPhone. Puedes colocar widgets de diferente tamaño en casi cualquier parte de tu pantalla, ya sea para ver más información del clima, para ver toda tu agenda del día o revisar las noticias más relevantes.

En la primera beta de iOS 14 para desarrolladores solo se pueden usar widgets de aplicaciones nativas, pero Apple espera que los desarrolladores saquen provecho de la función para que apps de terceros actualicen sus apps y estén listos una vez iOS 14 llegue a los usuarios en el otoño.

App Library

El App Library es otro de los grandes cambios en iOS 14. Conocida por ahora en español como Biblioteca de apps, es un apartado en donde Apple pone todas tus aplicaciones en grupos ordenados por algoritmos. Las aplicaciones se agrupan en categorías como Social, Utilidades, Ocio, Productividad, entre otras.

La Biblioteca de apps también encierra en un grupo las aplicaciones usadas o descargadas recientemente y en otra carpeta guarda aplicaciones sugeridas dependiendo de la hora, la ubicación y el contexto. La Biblioteca de apps intentará poner algo de orden a las páginas de inicio, aunque también puedes desactivar esta función si quieres todas tus aplicaciones en cuantas páginas quieras.

Aplicaciones de terceros

Apple no hizo mucho ruido al respecto, pero iOS 14 permitirá que tú elijas la aplicación que quieres usar para el correo y para el navegador. Es decir, ahora podrás usar Chrome en lugar de Safari y Gmail en lugar del app Correo.

Las aplicaciones que tú quieras las podrás configurar de forma predeterminada para que tengan más integración con el sistema y actúen como las aplicaciones nativas para esas funciones. Apple no planea hacer esto mismo para apps de clima, mapas, música o podcasts, pero esto es un buen comienzo hacia una mayor apertura.

App Clips

Apple ideó una forma en que puedas usar aplicaciones sin tener que instalarlas por completo. App Clips permite descargar solo una versión básica pero esencial para ocasiones en las que vas a usar muy poco una aplicación, por ejemplo para rentar una bicicleta, para pagar por un café o para ver una receta.

Estas aplicaciones serán de menos de 10MB y tendrán integración con Sign with Apple para facilitar la creación de cuenta o inicio de sesión.

Llamadas

La interfaz de llamadas también tiene un cambio que los usuarios venían pidiendo desde hace años. Cuando recibes una llamada, la notificación ya no abarca toda la pantalla y ahora solo aparece una pequeña notificación en la parte superior de la pantalla.

La notificación, si es de una persona en tus contactos, muestra la foto de tu contacto, el nombre y los botones para contestar o colgar. En los ajustes de iOS puedes hacer que la notificación siga abarcando toda la pantalla, pero quizá no quieras hacer eso (porque es molesta).

Picture in Picture

Es posible que si tienes un iPad, la función de Picture in Picture (PiP) ya te sea familiar. La función permite que el video de una aplicación compatible se siga reproduciendo en una ventana pequeña mientras tú estás haciendo cualquier otra acción en otra aplicación.

Picture in Picture en iOS 14 permitirá que puedas realizar una videollamada con FaceTime, y seguir navegando en Internet, por ejemplo. PiP también te dejará reproducir un video desde Apple TV Plus y mientras tanto seguir viendo Twitter o Instagram.

Para que un video se pueda reproducir en PiP, es necesario que la aplicación lo permita, así que Netflix, Amazon Prime o HBO tendrán que actualizarse para que sea posible en iOS 14 con sus aplicaciones para el iPhone.

Lee más: La función Picture in Picture de iOS 14 supera a Android en dos aspectos

Mensajes

Mensajes recibe más funciones para parecerse a WhatsApp en iOS.

Ahora puedes fijar tus conversaciones más importantes en la parte alta de la aplicación. Las conversaciones fijadas mostrarán el rostro del contacto, ya sea con una foto de la persona o su Memoji. Si la conversación fijada es de un grupo, aparecerán en pequeño los rostros de las personas y en una imagen un poco más grande la persona que escribió el mensaje más reciente.

El app de Mensajes también incluye las menciones, así que ahora podrás recibir notificaciones solo cuando tu nombre es mencionado en la conversación. Mensajes también tiene la posibilidad de hilar respuestas, par que sepas exactamente cuando un mensaje se trata de una respuesta.

Mensajes también agrega nuevos Memoji y con más opciones de personalización, incluyendo un cubrebocas para representarte muy ad hoc a los tiempos que corren.

Mapas

La aplicación nativa de Apple Maps ahora tiene nuevas opciones de navegación e incluye más detalles de puntos turísticos.

Apple Maps ahora muestra direcciones para ciclistas, mostrando opciones como escaleras, caminos cerrados y opciones de ruta más eficientes.

Y siguiendo con las vías más ecológicas de transporte, Apple Maps en iOS 14 ahora muestra rutas específicamente hechas para autos eléctricos. Ahora los usuarios podrán trazar rutas en las que haya estaciones de carga para sus vehículos.

Si eres un alma turística, Apple Maps ahora será tu mejor compañera. La aplicación ahora mostrará guías de lugares turísticos para saber a dónde ir, dónde comer, qué comprar y sitios para conocer. Apple dice que ha trabajado con "marcas confiables" para hacer estas guías.

Translate (Traducir)

iOS 14 no se ha quedado sin aplicaciones nuevas y Apple debutó Translate (Traducir, en español) y que te ayuda justamente a traducir texto en diferentes idiomas.

La aplicación ofrece la opción de traducir voz a texto y texto a voz, se puede usar en modo sin conexión (descargando los idiomas previamente), y puede detectar automáticamente el idioma que se quiere traducir.

Apple dice que Traducir tiene soporte de 11 idiomas, pero llegarán más en un futuro. Además de Mapas, Fotos y muchos servicios más, Apple vuelve a competir directamente con Google, una empresa que tiene un confiable servicio similar.

Siri

Al igual que la interfaz de llamadas, Siri en iOS 14 se vuelve menos invasiva.

Cuando invoques a Siri, ya sea por voz o por el botón físico en el iPhone, ahora aparecerá el icono de la asistente en la parte inferior, pero el resto de la pantalla quedará visible para que puedas seguir viendo sin bloquearlo.

La desventaja de esto es que aunque Siri ya no invade toda la pantalla, esta no es utilizable. Es decir, si mientras usas a Siri quieres abrir un app, esto no será posible.

La buena noticia es que Siri ahora tiene más funciones y podrá traducir texto sin tener que bloquear toda la pantalla o abrir el app Traducir; también puede hacer listas de compras con base en una aplicación; puede mostrar el clima de lugares que aparecen en una aplicación, responde a preguntas con base en información de la Web, permite enviar mensajes de audio (en Mensajes) y ahora tiene más de 20 datos para compartir.

Hogar

Más inteligencia y más seguridad llegan al app de Home (Hogar) en iOS 14.

La aplicación, que te permite controlar todos tus dispositivos inteligentes y compatibles, ahora tiene automatizaciones sugeridas dependiendo de la hora o de tu ubicación. La aplicación tiene un cambio en la interfaz que ahora muestra el estado de los accesorios prioritarios, como el seguro de la puerta o las luces del exterior.

Dando mayor poder al accesorio favorito del hogar inteligente, Hogar en iOS 14 puede cambiar el color de los focos inteligentes con base en el día. Durante la noche pondrá colores cálidos y tenues, pero por el día los focos cambiarán a un tono claro y frío para incentivar la productividad.

En cuanto a integración con las cámaras, Hogar ahora podrá reconocer personas que están frente a la puerta y que aparecen entre las personas etiquetadas de tus fotos. Además, ahora podrás definir áreas de actividad para que las cámaras solo alerten de movimiento en esas zonas.

Safari

El navegador de Apple ahora es más seguro, entiende más idiomas y se convierte en el navegador Web para móviles más rápido en el mundo, según estudios de Apple.

Safari ahora sabrá cuando estás viendo una página que no está en tu idioma y te sugerirá traducirla, siempre y cuando sea un idioma compatible con el servicio. Safari también alertará a usuarios cuando un servicio Web utilice una contraseña que ya se haya filtrado o que esté en peligro.

Siguiendo con los temas de privacidad, Safari tendrá un reporte de privacidad para que los usuarios sepan las veces que servicios de seguimiento quieran monitorizar su actividad. Y en cuanto a velocidad, Apple asegura hasta dos veces más velocidad en sitios con JavaScript en comparación de Chrome para Android.

Otras mejoras y novedades

CarPlay tiene fondos de pantalla y permite más aplicaciones.

Autos pueden usar el iPhone como llave inalámbrica.

AirPods recibirán conexión automática.

AirPods Pro tendrán Spatial Audio para un sonido envolvente.

Indicadores cuando un app usa la cámara o el micrófono.

Podrás compartir tu ubicación aproximada y no exacta.

ARKit 4 para descubrir experiencias de realidad aumentada en el mundo.

La Cámara es más rápida y tiene control de exposición.

Clima muestra alertas sobre temperaturas extremas.

Fotos tiene nuevas funciones de organizaciones.

Notas fue mejorado en diseño para simplificar y dar relevancia a contenido.

Salud tiene integración con la función de sueño de watchOS 7.

iOS 14: Primeras impresiones

Aunque iOS 14 parece tener como novedad principal a los widgets en la pantalla de inicio, lo cierto es que muchas de las modificaciones son de una utilidad enorme, como la de poder cambiar la aplicación predeterminada para el correo y para el navegador.

Los usuarios comienzan a tener más libertades de elegir sus aplicaciones favoritas ajenas a Apple para usarlas a fondo en iOS. Asimismo, App Library ofrece más organización automática para tener un dispositivo más limpio.

CarKey promete ser una gran forma de interacción con los autos que lo aprovechen y en general el nuevo sistema operativo, con los cambios como el recibido en Safari, promete mayor seguridad y privacidad para los usuarios.

Los cambios en interfaz, sobre todo con Siri y las llamadas que ya no invaden toda la pantalla, y las modificaciones a la pantalla de inicio, también son muy bienvenidos y aunque hace pensar por qué llegaron tan tarde, qué bueno que ya están aquí.