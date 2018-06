Agrandar Imagen Captura de pantalla por Juan Garzon / CNET

Apple anunció a iOS 12 a principios de junio como la versión de su sistema operativo móvil que llegará en los próximos iPhones. Sin embargo, en esa fecha la empresa había liberado sólo una versión previa para desarrolladores y no fue hasta el 25 de junio que la empresa habilitó la primera versión beta para el público.

Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software en Apple, dijo durante la presentación de iOS 12 que esta actualización se concentrará sobre todo en desempeño, así que es posible que las novedades no te vayan a sorprender demasiado.

iOS 12 llegará a los mismos dispositivos que fueron compatibles con iOS 11, incluyendo no sólo a los iPhones, sino también iPad y iPod Touch.

Novedades de iOS 12

Desempeño y más desempeño

Este es el principal enfoque para esta actualización de iOS 12, prometiendo ofrecer hasta el doble de velocidad para abrir los apps en momentos en donde hay muchos procesos o apps ejecutándose en el iPhone, iPad o iPod Touch.

Asimismo, la cámara en el iPhone se podrá abrir hasta 70 por ciento más rápido que antes, y el teclado permitirá escribir hasta 50 por ciento más rápido que antes.

Además, Apple promete mejoras generales que permitirán que todos los dispositivos compatibles puedan ofrecer un mejor rendimiento, sin importar si es el iPhone X o el iPhone 5S.

Mejores notificaciones

iOS 12 tendrá finalmente las esperadas notificaciones grupales. Esto significa que las notificaciones de un mismo app se agrupan para ahorrar espacio y permitir conocer mejor todas las notificaciones que tienes pendientes.

iMessage: Memoji y más Animojis

Apple añadió nuevos Animojis con iOS 12, como, por ejemplo, el fantasma, el koala, el tigre y el dinosaurio.

Además, Apple también trae su propia versión de los AR Emojis personalizados que Samsung introdujo en el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. Los Memoji de Apple utilizan la tecnología de reconocimiento 3D de la empresa y a diferencia de los AR Emojis, Apple no personaliza automáticamente el Memoji, sino que el usuario puede crearlos a su gusto.

Reproduciendo: Mira esto: Memojis en iOS 12: Cómo hacer tu propio avatar animado

Facetime en grupo y con Memojis

Facetime ahora permite hacer videollamadas con hasta 32 personas y se integra con el app de Mensajes para que pases de una conversación grupal a una videollamada.

Esto es una gran mejora porque antes sólo permitía videollamadas entre dos personas. Además, estas videollamadas grupales muestran a cada persona en cuadros o baldosas que cambian de tamaño para darle prioridad (mayor tamaño) a la persona que está hablando.

Inclusive, en Facetime ahora también podrás usar tu Memoji en vez de mostrar tu rostro.

Measure, un nuevo app

Con iOS 12, los usuarios podrán tomar medidas (measurements, en inglés) de objetos en la vida real como una mesa, una caja o cualquier objeto que se quiera medir en caso de no tener una regla a la mano y similar a lo que otros apps de realidad aumentada han ofrecido desde el principio. Ten en cuenta que estas medidas podrían no ser totalmente exactas, pues la realidad aumentada y funciones de este tipo todavía no son 100 por ciento puntuales.

ARKit 2: Realidad aumentada entre más personas

iOS 12 incluirá ARKit 2, la segunda versión del kit de desarrollo de Apple enfocado en la realidad aumentada. La principal novedad de ARKit 2 es que permitirá que varios jugadores puedan disfrutar del mismo juego o aplicación en un mismo espacio físico. Sólo se necesita que cada usuario tenga un dispositivo con iOS 12 y la misma aplicación.

Apple ha realizado diferentes alianzas para darle comienzo a esta nueva función en su plataforma de realidad aumentada, pero la que más ha llamado la atención ha sido la de LEGO que permite desplegar un mundo en realidad aumentada sobre una superficie real. Esta aplicación permite que jueguen hasta cuatro personas con el mismo juego.

Salud digital: Screen Time

iOS 12 integra una nueva función llamada Screen Time, la cual permite conocer mejor el tiempo que tú o tus hijos gastan usando apps, visitando páginas Web o simplemente usando tu iPhone o iPad.

Aparte de ofrecerte con gran detalle el tiempo que has invertido en los apps, sitios Web o funciones de diferentes categorías a través de un reporte diario y semanal, iOS 12 también te permitirá limitar el tiempo que usas esos elementos.

De esta manera, si, por ejemplo, sólo quieres usar Facebook por un máximo de una hora recibirás una notificación cuando se está acercando ese tiempo límite y se bloqueará el app. Claro, si quieres lo puedes desbloquear.

Modo de no molestar mejorado

iOS 12 ofrece más posibilidad de administrar el modo de no molestar para, por ejemplo, iniciar el modo de no molestar sólo por la duración de una reunión o mientras estás en una ubicación específica. Después de cierto tiempo o cuando abandonas una ubicación el modo de no molestar se apagará automáticamente.

Fotos

iOS 12 actualiza el app nativo de Fotos, sobre todo con funciones de sugerencias como personas a quienes compartir fotos en las que aparecen, similar a como Google Fotos lo ha hecho. Además, si el recipiente de esas fotos compartidas usa iOS 12, ellos también recibirían una sugerencia para compartir contigo fotos del mismo evento.

Asimismo, Fotos ofrece una búsqueda más inteligente de imágenes, ofreciendo sugerencias de eventos, personas y lugares recientes. Además, mientras vas escribiendo, los resultados sugeridos van mejorando.

Siri con atajos

Siri aprendió a crear atajos o Shortcuts (en inglés).

Esto permite que apps de terceros ahora sugieran activar atajos relacionados cuando los necesitas. Además, Siri aprende de tus rutinas para sugerirte rutas para comprar el café camino al trabajo, al igual que te puede sugerir cuando puedes realizar tu pedido para que esté lista cuando llegues.

Los usuarios podrán crear Shortcuts dentro de aplicaciones compatibles y los desarrolladores tendrán que actualizar sus apps con esta función.

Más seguridad en Safari

Con iOS 12, Safari ahora previene que los botones para compartir o los widgets de comentarios en páginas Web te hagan tanto seguimiento sin tu permiso. Además, Safari previene que los anunciantes recolecten las características únicas de tu dispositivo para evitar que ellos te identifiquen y te muestren anuncios optimizados en todas partes.

Noticias, Apple Books, Bolsa, Voice memo y más

La aplicación de Noticias recibió cambios en su interfaz para integrar una nueva sección que te permite tener acceso rápido a tus noticias y fuentes favoritas. En el iPad hay una nueva barra lateral permanente para acceso rápido a las secciones de noticias.

iBooks cambia de nombre a Apple Books y también actualiza su diseño para permitir descubrir, leer y escuchar tus libros favoritos.

El app de Bolsa, que te mantiene informado del valor de tus acciones favoritas, llega al iPad por primera vez. El app también tendrá integración con Noticias para que desde el app Bolsa puedas ver las noticias relacionadas a las acciones que sigues.

Otras novedades de iOS 12

Voice memos llega a iPad con iCloud.



Las contraseñas creadas automáticamente para apps y páginas Web son guardadas en Safari y en tus apps.



Los mensajes de texto de una sola autenticación aparecerán automáticamente en las sugerencias del autocompletado en Mensajes.



Wallet permite almacenar la identificación (ID) de estudiantes para que la puedan usar para acceder a su dormitorio, biblioteca, eventos y hasta para pagar por comida o el lavado de ropa.



El iPad ahora puede usar gestos como el iPhone X. Puedes ir a Inicio con deslizar hacia arriba, mientras que el centro de control se accede desde la esquina superior derecha.



Apple CarPlay ahora permite apps de navegación de terceros.



iOS 12: Disponibilidad

iOS 12 ha estado disponible en versión previa para desarrolladores desde principios de junio y se habiltó la primera beta pública el 25 de junio. La actualización final llegará en el otoño y no sobra decir que iOS 12 es gratis.

Compatibilidad de iOS 12

iOS 12 es compatible con los mismos dispositivos compatibles con iOS 11, además de los nuevos iPhones (2018) que seguramente la empresa presentará en septiembre.

Estos son los dispositivos compatibles con iOS 12:

iPhone:

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus



iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPad:

iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación

iPad Pro de 12.9 pulgadas de primera generación

iPad Pro de 10.5 pulgadas

iPad Pro de 9.7 pulgadas

iPad (2018) de sexta generación

iPad de quinta generación

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod Touch:

iPod Touch de sexta generación