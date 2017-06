Bienvenidos iOS 11 y sus grandes novedades que prometen mejorar la experiencia que tenemos en nuestros iPhone, iPad y iPod Touch.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, presentó oficialmente durante WWDC 2017 a iOS 11, la próxima versión del sistema operativo móvil de la empresa.

iOS 11 trae nuevas funciones para iMessage, avances de Apple Pay, más inteligencia para Siri, novedades para la cámara y un nuevo diseño del Centro de Control. Sin embargo, hay muchas más novedades que recopilamos a continuación.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Novedades de iOS 11

Nuevo Centro de control

iOS 11 trae un nuevo diseño para el Centro de Control para integrar todas las herramientas en una sola pantalla.

Además, este Centro de Control podrá ser personalizado y es compatible con 3D Touch, lo que permite habilitar más comandos de control.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Novedades en las notificaciones

Ahora podrás deslizar tu dedo de abajo hacia arriba para poder ver todas las notificaciones en un solo lugar en la pantalla de bloqueo.

Además, el panel de Notificaciones ahora te muestras las notificaciones de hoy y si deslizas hacia arriba te muestra una pantalla con notificaciones de otros días. Es necesario deslizar desde el borde inferior para poder cerrar el panel de notificaciones y regresar a Inicio.

Por otra parte, en las configuraciones podrás seleccionar si quieres mostrar las previsualizaciones de las notificaciones siempre, al ser desbloqueado o nunca, ofreciéndote mayor control.

Teclado para uso con una sola mano

Mantén presionado la tecla virtual de emoji y selecciona la escritura a una mano para que el teclado se incline hacia una lado, similar a lo que han ofrecido diferentes teclados de Android.

Apple

iMessage en la nube

iMessage se sincronizará ahora con iCloud para permitir que las conversaciones estén sincronizadas en todos tus dispositivos; así, si borras uno de los mensajes en tu iPhone, estese borrará de tu iPad.

Además, cuando activas tu nuevo iPhone, toda tu conversación se reconstruirá rápidamente.

Apple Pay para realizar pagos entre amigos

Apple Pay llega a iMessage para recibir o enviar dinero a amigos. El dinero será almacenado en Apple Pay Cash y podrás usarlo para pagarle a otra persona o para realizar compras con Apple Pay.

Asimismo, cuando alguien te solicita dinero, el teclado de tu dispositivo iOS te sugerirá usar Apple Pay para pagar.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Optimizaciones en la cámara y fotos

El app de la cámara ahora trae nuevos filtros que permiten resaltar mejor lo que capturaste.

Asimismo, puedes crear bucles de Live Photos, cortarlos, reproducir y retroceder un momento capturado, silenciar y obtener una exposición extendida para crear un efecto arrastrado.

Además, los videos y fotos tomarán menos espacio, gracias al nuevo formato de video HEVC y HEIF que logra ocupar solo la mitad de espacio.

Por otra parte, Apple permitirá que la información de profundidad capturada con las dos cámaras del iPhone 7 Plus la puedan usar los desarrolladores para crear diferentes efectos y las fotos en poca luz podrán sacarle provecho a la estabilización de imagen óptica de las cámaras.

Asimismo, ahora podrás ver Memories en modo vertical, y no sólo horizontal.



Apple Maps es más eficiente

El app de Maps de Apple se actualizará con iOS 11 para ofrecer información de centros comerciales y aeropuertos.

Además, Apple Maps incluirá los límites de velocidad y te indicará cuál carril debes tomar para seguir las indicaciones de navegación, similar a lo que Google Maps ha ofrecido por algunos años.

Estas novedades de Apple Maps se aplicarán sólo en algunas ciudades y aeropuertos en un principio, pero se espera que se extiendan a más lugares en el futuro.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Nuevo modo para no distraerte mientras conduces

Cuando instales iOS 11, recibirás la opción de activar el nuevo modo de No molestar cuando estás conduciendo (Do Not Disturb While Driving, en inglés).

Si lo activas, este nuevo modo detectará que estás en movimiento y apagará la pantalla y no te mostrará notificaciones. Además, incluirá un mensaje de autorespuesta para indicar que estás conduciendo, pero te mostrará algunas notificaciones de tus contactos favoritos, en tal caso de que sean comunicaciones de emergencia.

Sin embargo, si tú no eres el que está conduciendo podrás activar la pantalla y seleccionar desactivar ese modo.

HomeKit, AirPlay 2 y Apple Music: Hogar inteligente con música

AirPlay 2 te permite reproducir música a través de diferentes bocinas en distintas habitaciones de tu casa, y todo lo puedes controlar desde el app de HomeKit en tu dispositivo iOS.

Asimismo, Apple Music te permite crear listas de reproducción públicas para que la puedan ver tu amigos y puedan inclusive añadir sus propias canciones.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Por otra parte, Apple está abriendo a Apple Music para que otros desarrolladores puedan tener acceso a su catálogo, incluyendo a Nike y Shazam. Por ejemplo, al detectar una canción en Shazam podrás añadir la canción a tu lista de Apple Music con un solo clic.

Nueva App Store

La tienda de apps de Apple, App Store, trae un diseño completamente nuevo.

La tienda App Store ahora tiene distintas pestañas que incluyen: Hoy, juegos, apps, actualizaciones y búsquedas.

La pestaña de hoy te permite descubrir nuevos apps y juegos, mientras que el app de destacados ayuda a resaltar apps populares y una organización en diferentes categorías.

Lo que es más interesante es que la App Store ahora te mostrará consejos y trucos de toda clase de apps y juegos, a través de video y fotos.

Por otra parte, Apple promete que con la nueva tienda de apps la empresa podrá evaluar y aprobar apps en sólo 24 horas, aunque en muchas ocasiones podría tardar una o dos horas.

ARKit: Realidad aumentada de Apple

Apple está creando una nueva plataforma de realidad aumentada directamente en iOS 11.

Con esta nueva herramienta Apple permitirá a los desarrolladores crear toda clase de experiencias de realidad aumentada.

Core ML: La inteligencia del aprendizaje de máquina de Apple para todos

Apple está habilitando el aprendizaje de máquina para que desarrolladores puedan sacarle provecho y darle un poco más de inteligencia a sus apps.

Configuración automática

¿Compraste un nuevo iPhone? Sólo tienes que acercarlo a otro dispositivo tuyo con iOS o macOS para que muchas de tus configuraciones, preferencias y contraseñas de iCloud Keychain se importen de manera automática.

App de Files o Archivos: Administrador de archivos

El nuevo app de Files te permite navegar, buscar y organizar todos tus archivos.

Files no sólo te permite administrar los archivos en tu iPad, sino también acceder a archivos que tienes en otros dispositivos con iOS (en iCloud Drive), al igual que archivos en servicios como Box, Dropbox o Google Drive.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Siri es más inteligente:

Siri entiende más de tu vida

Apple le añade nueva inteligencia a su asistente virtual, Siri, para que ofrezca sugerencias en diferentes apps. Por ejemplo, si visitaste una página de un evento en África, es posible que News te sugiera algo relacionado a eso.

Lenguaje más natural

Apple asegura que en iOS 11 Siri tendrá un lenguaje más natural, para que suene mucho más como una persona de carne y hueso.

Ofrece traducciones (beta)

Siri te ayudará a traducir de inglés a chino francés, italiano, alemán y español, pero se espera que en un futuro pueda funcionar con más idiomas.

Comunica con Siri a través de texto

iOS 11 permitirá que escribas para comunicarte con Siri con la función llamada "Type to Siri".

Otras novedades de iOS 11:

Autocompletado de contraseñas en apps

Cambios en el diseño del app Podcast

Nuevo modo de lectura de NFC

Nueva extensión de detección de fraude a través de mensajes de texto

Compatibilidad de códigos QR para escanearlos con la cámara

Compatibilidad para intercambiar pestañas de Safari usando 3D Touch

Pestaña de Spotlight en Apple News te permitirá buscar noticias

Previa de chat para negocios

Zoom en mapas con una mano

Comunícate a través de texto con Siri

Función para grabar la pantalla

Estado de vuelos en Spotlight y Safari

Nueva función para compartir archivos a través de iCloud

Función de emergencia (SOS) en el iPhone

Activadores de HomeKit basados en la presencia de usuarios y la duración

Función para compartir la contraseña Wi-Fi desde tu dispositivo

Análisis avanzado de redes Wi-Fi

Nuevo diseño para invertir los colores (Clásico o Inteligente) al presionar tres veces el botón de Inicio

Planes para compartir en familia almacenamiento de iCloud



Los títulos de Configuración, Mail y otros apps de Apple son más grande.

Funciones adicionales para el iPad

Nuevo 'dock'

El nuevo dock de iOS 11 en el iPad siempre estará presente para que puedas acceder rápidamente los apps que más te importan. Aunque cuando estás usando un app en pantalla completa el dock no estará presente, puedes deslizar hacia arriba para verlo.

Agrandar Imagen CNET

Mejor multiventana

Con ayuda de ese nuevo dock, podrás arrastrar un app a tu pantalla para activar las funciones de multiventana de manera simple.

Compatibilidad para arrastrar archivos

Aunque el dock es el que te permite arrastrar apps para activar las funciones de multiventana, iOS 11 te permite arrastrar y soltar toda clase de archivos.

Por ejemplo, ahora podrás arrastrar fotos a un email para poder compartir lo que quieres de manera más intuitiva.

Nuevo App switcher o Intercambiador de apps

El nuevo intercambiador de apps ahora tiene un diseño de computadora portátil.

Anotaciones

Con el Apple Pencil y iOS 11 en el iPad Pro, podrás escribir y dibujar en el app de Notas, capturas de pantalla o PDFs (inclusive libros en PDF), al igual que en el app de Mail.

Función de escáner

iOS 11 te permitirá escanear documentos para que sean ajustados automáticamente. Además, podrás rellenar y firmar campos con el Apple Pencil.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Dispositivos compatibles con iOS 11

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación

iPad Pro de 12.9 pulgadas de primera generación

iPad Pro de 10.5 pulgadas

iPad Pro de 9.7 pulgadas

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5a generación

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iPad Mini 2

iPod Touch de sexta generación

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

¿Cuándo podré actualizar mi iPhone, iPad y iPod Touch a iOS 11?

La versión final de iOS 11 llegará este otoño, muy seguramente con el lanzamiento de los próximos teléfonos de la empresa, posiblemente el iPhone 7S y iPhone 8.

¿Cuándo podré descargar iOS 11 beta?

Desde el 5 de junio, iOS 11 beta ha estado disponible para los desarrolladores, pero el 26 de junio la empresa liberó una nueva versión beta para que el público general pueda descargar y probar muchas de las novedades de iOS 11.

Primera impresión

iOS 11 está enfocado en muchos refinamientos de lo que venía ofreciendo Apple en su sistema operativo para iPhone, iPad y iPod Touch, pero las novedades más interesantes las recibirá el iPad. Estos cambios hacen que el iPad funcione más como una laptop, incrementando las posibilidades de lo que puede ofrecer este dispositivo.

Además, los nuevos diseños de algunos componentes de iOS 11 refrescan un poco la experiencia que tenemos en estos dispositivos.

En general, los cambios son bienvenidos y hacen que iOS 11 se sienta como un sistema operativo más moderno.