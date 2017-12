Lo admito: nunca pensé que podrían lograrlo.

Cuando escuché por primera vez las especificaciones que tendría la nueva iMac Pro, mi reacción inmediata fue: "Vamos a necesitar enfriamiento con nitrógeno líquido para el modelo con procesador de 18 núcleos". De hecho, cuando probé el procesador Threadripper AMD de 16 núcleos alcanzó unos 93 grados Celsius al exigirle su máximo en el procesamiento de una imagen 3D, y eso que fue en una computadora Alienware Area-51 con mucho espacio para que fluyera el aire.

Así que, cuando el modelo Xeon W con procesador de 10 núcleos de Apple ni siquiera sudó una gota al ponerlo a trabajar en la misma imagen 3D -- además de que lo hizo casi en silencio -- , realmente fue muy impresionante. Aunque, siendo honestos, en ninguna de las demostraciones se puso a prueba el procesador por un período prolongado al 100 por ciento. Eso es algo que verás poco en un chip Intel con altas velocidades, a menos que aumentes la carga de trabajo.

Nadie necesita convencerme sobre el valor de los procesadores más rápidos. En los últimos años he usado un Mac Pro reconstruida con un procesador Xeon E5 de 6 núcleos. Siempre pensé que era muy lenta hasta que comencé a usar sistemas más convencionales. Y bueno, no me quejo de los resultados en la mayoría de mis interacciones en tiempo real.

El muy criticado precio de partida de la nueva iMac Pro de US$4,999 puede sonar alto en un inicio. Pero si consideramos todo lo que hay adentro, además del monitor, en realidad no lo es tanto.

Sarah Tew/CNET

Una bomba expansiva

He visto que trabajar al iMac Pro en diferentes pruebas con software muy desarrollado -- incluyendo un par de aplicaciones de realidad virtual que se veían muy bien.

La primera prueba la realicé con Gravity Sketch, una herramienta de diseño que permite manipular algunos puntos de control en superficies para crear realidad virtual. También te permite integrar materiales y cámaras y básicamente hacer gran parte del proceso de creación de 3D. Hay una versión previa a la que ya puedes acceder en Steam.

Gravity Sketch

Survios Electronauts es una divertida plataforma de creación de realidad virtual. Al probarla, te permite crear cualquier cosa en realidad virtual sin preocuparte mucho por los detalles de la música o el ritmo. La automatización está bastante bien hecha.

Y la empresa Maxon demostró que su herramienta Cinema 4D funcionaba sin dificultades con gran resolución, con manipulación de modelos en tiempo real y, lo más importante, teniendo un par de GPUs externas conectadas al sistema. El soporte para eGPU es nuevo en High Sierra.

A pesar de estas exitosas demostraciones, debes tener en cuenta que un procesador con más núcleos y un GPU con mejor desempeño no necesariamente se traducen en un sistema más rápido. Además de todas las preguntas que te surgirán sobre cómo podrás sacarle más potencia a tus aplicaciones de uso frecuente, sólo encuentro algunos cuellos de botella que no tienen nada que ver con el sistema en sí.

En general, verás que tu operación estará limitada por la capacidad de respuesta periférica, es decir, las interfaces de entrada y salida externas y otros aspectos de tu flujo de trabajo. Las aplicaciones y operaciones que esperaba que fueran más rápidas en un sistema con este potencial no lo fueron, pero se debe simplemente a que están optimizadas para procesadores más lentos o no ejecutan operaciones en GPUs. Además, te sorprenderás de la poca memoria que utilizarán las operaciones que creías que consumían mucha memoria. Pero ten cuidado: las máquinas virtuales son la gran excepción a esta regla.

Actualizaciones importantes

Prefiero reservar mi opinión sobre la devoción que Apple dedica a su comunidad de diseñadores gráficos profesionales. En ocasiones parece que la empresa dedica un gran esfuerzo para devorar a estos usuarios, y luego, por años, se olvida de ellos. Y algún tiempo después hace un nuevo esfuerzo.

Dicho esto, les explico que Apple actualizó la iMac Pro muy por arriba de la iMac de una manera importante: el sistema incorpora un chip T2 de fabricación propia (una versión mejorada del T1 que lleva la MacBook Pro) que proporciona características mejoradas de seguridad y encriptado de información. La seguridad en tu estación de trabajo es esencial: no querrás ser la casa productora que fue hackeada y que filtró los nuevos episodios de "Game of Thrones" en Internet. Sin embargo, como no he probado este sistema aún, no puedo hablar de su efectividad.

Sarah Tew/CNET

El puñado de otras actualizaciones de hardware no son nuevas: hay una matriz de cuatro micrófonos, una ranura para tarjeta SD UHS-II más rápida, un par más de conexiones USB-C / Thunderbolt y Ethernet de 10 gigabits. Gracias al subsistema de gráficos Radeon Pro más nuevo y más potente, puede controlar más monitores externos que antes: dos de 5K o cuatro de 4K, además de la pantalla incorporada.

Una pequeña pero importante característica que sólo puedes obtener con la iMac Pro son las nuevas versiones de color gris oscuro del teclado, el mouse y el panel táctil de Apple. Funcionan igual que las versiones blancas, pero no se pueden comprar por separado.

Oportunidades perdidas

Es bueno que Apple haya dedicado tanta energía en actualizar un diseño viejo, pero hubiera sido mucho mejor si Apple lo hubiera rediseñado. Mejor aún, si en el rediseño hubiera incluido las necesidades y comentarios de los profesionales.

Apple dice que los admiradores de iMac adoran el diseño actual y para ellos crearon este nuevo sistema. Pero incluso estos fanáticos les hubiera gustado poder subir y bajar la pantalla o poder usar la ranura de la tarjeta SD sin tener que contorsionarse hasta la parte posterior del monitor. Apple está tan orgulloso de su pantalla infinita sin botones en el iPhone X y, ¿la pantalla del iMac no merece la misma atención?

Apple también agregó la posibilidad de que los usuarios puedan usar la herramienta de montaje VESA, que normalmente se utiliza para colgar el monitor en la pared. Pero se me ocurrió que también podría servir para colocar el monitor en un soporte menos elegante y más funcional.

La iMac Pro incorpora la misma pantalla que la iMac convencional. Es una de las mejores pantallas que he visto, pero sigue siendo un monitor no profesional con un panel FRC de 8 bits que "simula" miles de millones de colores. No cabe duda de que puedes conectarle otros monitores de gama superior, pero la atracción total del sistema es que puedes tener todo-en-uno, esa es su pequeña huella.

Uf, los precios

Esto me lleva a hablar de mi mayor duda con respecto a este equipo integrado. Mientras que los sistemas todo-en-uno tienen grandes ventajas, últimamente he llegado a pensar que es una idea cuestionable invertir mucho dinero en una estación todo-en-uno sólo para el trabajo cotidiano o para un sistema de videojuegos.

Apple dice que tienden a descartarse los sistemas en la medida que dejan de satisfacer las necesidades de sus usuarios. Y, si bien esto es cierto, dudo mucho que los departamentos de finanzas de las compañías sigan aceptando un desfile de requisiciones cada dos años para cambiar equipos que cuestan US$6,000. Seguramente van a exigir cambiar a una configuración más económica, lo que significa que lo superará mucho más rápido.

Si esto fuera un sistema modular, no me opondría a los precios. Pero con un dispositivo todo-en-uno, realmente necesitas apostar por tener tu máxima capacidad de almacenamiento posible porque se te acabará rápidamente. Incluso si tus herramientas para guardar video residen en dispositivos externos, los archivos temporales al menos estarán en la unidad más rápida, que es local. Sí, la SSD está conectada y puede actualizarse en una instalación de servicio, pero no vas a querer que alguien la abra (o que debas enviarla) a menos que sea absolutamente necesario. Como mínimo, requieres 2TB.

También me parece interesante que ninguna de las configuraciones recomendadas de Apple usa el Vega 56, sólo la configuración base, por lo que no supera la marca de los US$5,000. No he tenido la oportunidad de probar el Vega 56 frente al 64, pero el hecho de que no sea "recomendado" me dice que podría no proporcionar un nivel mínimo esperado en su desempeño. Si eso es cierto, la configuración que yo recomiendo parte de un precio de US$7,199.

Y la verdad, hoy no veo que la gente o las empresas puedan gastar esta cantidad de dinero en nada de esto, al menos no actualmente. El Xeon W es un procesador recién presentado y funcional, pero está basado en la antigua tecnología Skylake-X. Eso significa que el próximo año veremos nuevos chips más rápidos, especialmente procesadores más rápidos con más núcleos: la razón por la cual el de 10 núcleos es el más recomendado porque es el más rápido.

Apple sin duda se está luciendo al ser el primero en crear un sistema todo-en-uno tan poderoso, pero hay razones por las que nadie más lo ha hecho.

En este caso, al menos que realmente hayas estado anhelando una iMac, valdría la pena esperar hasta que veamos qué aspecto tendrá la Mac Pro modular de Apple (que se ha prometido para algún momento después de 2017). Si no, al menos le darás tiempo a Apple para rediseñar su línea iMac. Y, por supuesto, está el problema de ver qué tan bien se mantienen las corrientes térmicas con el tiempo.

Aún así, estoy realmente ansiosa de ver cómo mantiene su desempeño en la medida que la incorporo a mi flujo de trabajo diario. La nueva iMac Pro ya está disponible al 15 de diciembre con sistemas de 8 y 10 núcleos con envío inmediato, y las versiones de 14 y 18 núcleos estarán listas para su envío en enero.