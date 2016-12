Sí, llevar puestos los audífonos AirPods de Apple te hacen parecer ridículo. Pero esto no es una sorpresa.

La pregunta es: ¿son, en efecto, buenos audífonos? ¿Y valen la pena cuando se le compara con modelos verdaderamente inalámbricos (con auriculares separados tanto para la oreja izquierda como la derecha) y con modelos Bluetooth regulares (aquellos audífonos inalámbricos cuyos auriculares derecho e izquierdo están enlazados con un cable)?

La respuesta breve es que estos audífonos de Apple de US$159 son mejores de lo que esperas y, particularmente, para los dueños de productos Apple son bastante buenos. Pero su diseño único representa un factor limitante y un tanto frustrante.

Pude probar la versión de los AirPods que ha salido al mercado. Ahora están finalmente disponibles después de ser anunciados juntos al iPhone 7 y iPhone 7 Plus en septiembre. Ese es el período de tiempo en el que mi colega Scott Stein ha estado conviviendo con versiones en preproducción de los audífonos, y también Mariana Marcaletti tuvo su propia experiencia probándolos.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Lo que me gustó de los AirPods

Los AirPods tienen muchas cosas a su favor. Esto fue lo bueno y lo excelente:

Ajuste y comodidad: Los AirPods son ultralivianos y se ajustaron mejor en mis oídos que los EarPods. A pesar de que los AirPods tienen un aspecto muy similar a sus hermanos alámbricos, cuentan con algunas mejoras de diseño que se supone ayudan a crear un mejor ajuste, y lo más importante es que no tienen cables. Los cables de los EarPods son delgados, pero aún así añaden peso a los auriculares y pueden hacer que los auriculares se salgan de tus orejas. Sin nada que les represente un lastre, los AirPods se acomodaron en mis oídos.

Son muy fáciles de poner y son cómodos de usar, debido a lo liviano que son.

El chip W1 hace muy fluida la sincronización: El chip Bluetooth personalizado de Apple, el W1, está diseñado para que haya sincronización automática con los dispositivos Apple que ejecuten iOS 10, watchOS 3 o macOS Sierra. Y cumple a cabalidad: sólo coloca los audífonos cerca del dispositivo compatible y estos serán detectados automáticamente y pedirán que sean sincronizados (no hay necesidad de adentrarte en el menú de ajustes). También puedes pasar fluidamente entre diferentes dispositivos Apple, cambiando entre el sonido de tu computadora, tu iPhone o iPad.

Sí, los AirPods además funcionan con dispositivos de audio Bluetooth que no son de Apple (pude sincronizar los audífonos con un Samsung Galaxy S7 Edge), pero no puedes acceder a sus funciones especiales. (Tienes que usar el botón de sincronización que viene en la caja de recarga para sincronizar los audífonos con estos dispositivos).

Conexión inalámbrica confiable: La conexión inalámbrica entre los dos auriculares es bastante sólida, presentando escasos tropiezos. He probado varios audífonos inalámbricos (aquellos que no tienen un cable que los conecte entre sí), y algunos de esos modelos eran propenson a perder la conexión. Los más recientes rivales de los AirPods, como los Sport Elite de Jabra, Bragi The Headphone y Skybuds, ofrecen una conexión mucho más confiable, pero los AirPods están entre los primeros en este aspecto.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET



Buena calidad de sonido: El sonido tiene un aspecto de apertura, ya que, claro, son audífonos abiertos que no cancelan el ruido. Esto significa que los auriculares no requieren de un sello cerrado para ofrecer el mejor sonido. Lo único que tienes que hacer es colocártelos en tus oídos, y ya está.

En un ambiente silencioso, los AirPods suenan bastante bien. Están bien equilibrados y brindan una cantidad razonable de bajo. Los BeatsX próximos a salir tienen más bajo (al menos, esa es mi impresión durante una corta sesión de prueba con una unidad de reproducción), pero los AirPods tienen más bajo de lo que esperaba. (Su sonido es similar al de los EarPods alámbricos, por lo que si te gustan esos audífonos, te gustarán los AirPods).

Aunque el sonido soprano no es genial comparado al de los auriculares totalmente inalámbricos, la calidad de sonido de los AirPods es superior al promedio. Los Jabra Elite Sport, que tienen un diseño para aislar el ruido y un monitor de ritmo de oído integrado, suenen mejor pero cuestan más.

Flexibilidad y funciones especiales: Funcionan muy bien como audífonos estéreo o como monoaudífonos (o sea, que puedes utilizar solamente un auricular, ya sea el derecho o el izquierdo). De acuerdo con Apple, los audífonos están equipados con "micrófonos para enfocarse en el sonido de tu voz". Realicé varias llamadas y mis interlocutores estaban impresionados con la calidad de la llamada.

Gracias a los sensores dobles ópticos y los acelerómetros integrados en cada uno de los auriculares, el dispositivo conectado (iPhone, iPad, Mac) sabe que los AirPods están en tus oídos y pondrá pausa en la música cuando un auricular o los dos se quiten o salgan de tus oídos. Y, dependiendo del app de música que estés ejecutando, los audífonos continuarán reproduciendo la música cuando te los vuelvas a poner. (Para sorpresa de nadie, los AirPods funcionan perfectamente con Apple Music, pero con Spotify, cuando me saqué los AirPods de mis oídos, tuve que empezar a reproducir la música de manera manual).

La caja de recarga y la duración de batería: Los AirPods se ajustan perfectamente en el caja de recarga, que es del tamaño de una cajita de hilo dental (y, de hecho, tienen el aspecto de una cajita de hilo dental). La caja y los AirPods se recarga a través de un cable Lightning incluido. La caja se cierra de forma magnética.

La duración de batería de cinco horas no es fantástica, pero gracias a la caja de recarga, no representa una desventaja. Fueron raras las ocasiones en las que tuve los AirPods en mis oídos durante más de un par de horas, y cuando me los saqué, los guardé en la caja, en la cual se recargaron rápidamente (Apple dice que una carga de 15 minutos rinde tres horas de duración de batería).