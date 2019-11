Los nuevos AirPods Pro de Apple podrían satisfacer el deseo de muchos usuarios de Apple porque finalmente han cambiado ligeramente de diseño y evolucionado con nueva tecnología de cancelación de ruido. Pero... ¿vale la pena pagar tanto por unos audífonos?

8.7 Apple AirPods Pro $249 en Apple $235 en Amazon $249 en Walmart CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelente cancelación de ruido

Buena calidad para hacer y recibir llamadas

Batería con hasta tres días de duración incluyendo la carga residual de la caja

Diseño con gomitas de diferentes tamaños ofrece opción para cada tamaño de oreja

La cajita incluye carga inalámbrica. Lo que no nos gusta El sensor táctil incluido en los AirPods es incómodo de manejar y te hace tener que mover el audífono para alcanzarlo

Su calidad de sonido es buena, pero algunos competidores siguen ofreciendo mejor calidad

Su cable de carga Lightning - USB Tipo C no incluye el enchufe haciendo difícil la conexión sino tienes un modelo de Mac nuevo

Lo cierto es que si ya te parecían caros los AirPods tradicionales a US$159 o los nuevos con carcasa inalámbrica de US$199, estos nuevos AirPods Pro van a otro nivel, pues cuestan US$249, que es el mismo precio de los PowerBeats Pro lanzados este año y ligeramente más caros que los Sony WF-1000XM3 que cuestan US$229 y que tienen una tecnología bastante similar –y buena.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing AirPods Pro: ¿Deberías comprarlos?

Los AirPods se ajustan muy bien a tus oídos

Para aquellos que estaban pensando que los AirPods Pro son demasiado grandes o que de plano podrían no caberte en el bolsillo como sucede con los PowerBeats Pro, les decimos que no hay nada más alejado de la realidad. La cajita de estos nuevos audífonos apenas creció de tamaño, y en tu bolsillo del pantalón apenas abulta un poquito más.

La bisagra trasera es más grande, el punto de luz que indica el estado de los audífonos se encuentra en la parte frontal, y aunque es ligeramente incómodo meterlos dentro de la caja y sacarlos, es algo a lo que te vas a acostumbrar con facilidad.

No hay muchos más cambios en este aspecto. Ahora, cuando los sacamos de la caja son totalmente diferentes a la generación anterior, porque tienen una nueva forma, un túnel para que el aire entre y salga y micrófonos interiores y exteriores.

Los nuevos AirPods Pro incorporan tres tamaños de almohadillas: S (chico), M (mediano) y L (grande). Los audífonos vienen con la talla "M" puesta, porque Apple cree que es el tamaño más estándar, aunque tú puedes cambiarlas con facilidad.

Si estás utilizando los AirPods Pro con un celular de Apple, estos te pedirán que hagas una prueba para saber si las gomitas que estás usando son las correctas para ti. Para ello tendrás que ponerte los audífonos e iniciar esa prueba, que emitirá algunos sonidos y que activará los micrófonos internos y externos para saber si el sonido que escuchas es el mejor que puedes lograr.

Algo que debes saber es que para quitar estas almohadillas Apple ideó un mecanismo que te permite jalarlas con fuerza, ya que estas están colocadas de forma tal que jamás vas a perderlas.

Algo que te va a gustar, es que estos audífonos son más fáciles de limpiar, ya que puedes quitar estas almohadillas de silicona y lavarlas, y volverlas a ajustar una vez que estén bien secas.

Esto va a evitar el dolor de cabeza de los AirPods anteriores, que se llenaban de mugre con mucha facilidad, y que eran un tanto difíciles de limpiar, por más que siguieras nuestra guía de cómo limpiar AirPods.

Sarah Tew/CNET

Si estás pesando que puedes perder estas gomitas, no te preocupes, porque reemplazarlas solo cuesta US$4 –sí, por fin algo de Apple suena barato.

Algo que debes saber es que ya no es necesario darle golpecitos a los AirPods para cambiar la música. Ahora ambos audífonos traen un área plana que mediante apretones tiene diferentes funciones: activar la cancelación de ruido o el modo transparencia, pasar la música o atender una llamada.

AirPods Pro: Un mejor sonido, sin lugar a dudas

Comencemos por las grandes novedades. Los audífonos de Apple incorporan cancelación de ruido pasiva y activa. La primera viene dada por el diseño de las nuevas almohadillas, que simplemente permiten que aunque no tengas los modos de cancelación de ruido o transparencia activados, sientas cierto aislamiento, lo que de buenas a primera te deja escuchar con más claridad tu música y tus llamadas mejor que los viejos AirPods.

La segunda novedad tiene que ver con los modos de cancelación de ruido activa y "modo transparencia". La cancelación de ruido activa crea ondas contrarias al ruido exterior a través de los micrófonos de los auriculares para que escuches el mínimo ruido posible, mientras que el "modo transparencia" hace la misma función, pero reduce los niveles de la contra-onda para que puedas escuchar cierto ruido exterior, aunque sin perder el detalle de tu música por completo.

Cuando los comparamos con los AirPods tradicionales y sin necesidad de ser expertos notamos que suenan mejor. El motivo de esto es porque tienen un mejor bajo es por su nuevo diseño con aislación de ruido, cancelación de ruido y nuevo software añadido.

Los AirPods regulares suenan decentes cuando escuchas música en un sitio tranquilo, pero debido a su diseño abierto, no suenan bien cuando los confrontas con el ruido exterior ya que las frecuencias bajas disminuyen. Sin embargo el nuevo modelo de auriculares tiene una cancelación de ruido efectiva, que ayuda con el sonido exterior, a lo que se suma la combinación del diseño que sella la entrada de audio.

En mi experiencia, caminar por calles ruidosas ya no recortará más el sonido de mi canción favorita utilizando utilizando el modo de cancelación activa, aunque cuidado, porque no es recomendable cruzar calles o andar en bicicleta de esta manera.

Es bueno utilizar la cancelación de ruido en la oficina para evitar escuchar a tus compañeros cuando quieres concentrarte, mientras que el modo transparencia es ideal cuando estás en la calle e incluso cuando esperar por tu vuelo en un aeropuerto.

¿Pero, es el mejor sonido?

Los AirPods Pro suenan genial, pero sin dudas puede haber otras opciones que por US$250 nos den algo mejor. El editor experto en audio de CNET, David Carnoy, me dijo que en sus pruebas y búsqueda de audífonos con gran sonido y similares cualidades, los Sony WF-1000XM3 –que también tienen cancelación de ruido activa– ofrecen un sonido más refinado en general y esto permite que puedas escucharlos mejor cuando se trata de sesiones muy largas.

Otros audífonos que Carnoy considera suenan mejor son los Sennheiser Momentum Wireless (US$250); los Master & Dynamic MW07 Plus (US$300) y los Anker Liberty 2 Pro (US$150).

Ojo, esto no significa que sean mejor en todo que los AirPods Pro, simplemente su sonido logró una mayor nota en las pruebas de nuestros expertos. Sin embargo, los AirPods Pro tienen puntos de valor agregado importantes, entre los que destacan su buena conectividad Bluetooth que evita que pierdas la señal con facilidad o su gran batería, de la que hablaremos más adelante y que pocos audífonos de este tipo poseen.

Y... ¿las llamadas?

Un punto que no se puedo olvidar cuando hablamos de audífonos son las llamadas. Yo prácticamente no recuerdo la última vez que contesté una llamada sin buscar primero los audífonos –alguna vez he perdido alguna llamada por culpa de esto– y desde luego casi nunca hago ninguna sin ponérmelos.

Por tanto.. ¿qué tal se escuchan y qué tal te escuchan? Los AirPods Pro tienen tres micrófonos en cada audífono, uno de ellos en cada caso está especialmente diseñado para recoger el sonido de tu voz. A eso debemos sumar sus cualidades de cancelación de ruido y un sistema de ventilación que no solo sirve para aligerar la presión dentro de tu oído gracias al diseño aislado del audífono, sino que además ayudan a eliminar el viento.

Cuando hice llamadas mi pregunta siempre fue ¿qué tal me oyes? Y la gente nunca se quejó. Por lo general, dijeron que me escuchaban fuerte y claro. Hice pruebas llamando a mi abuela en Venezuela: un día la llamé con los Beats Solo Pro y ella no podía escucharme bien, aunque yo a ella sí. Colgué y la llamé esta vez con los AirPods Pro, y entonces me dijo que me escuchaba perfectamente.

Sarah Tew/CNET

¿Funciona de verdad la cancelación de ruido?

Muchos de ustedes a través de redes sociales se han quejado del diseño de los audífonos porque ahora son más invasivos en tus oídos. Sin embargo, este es un factor clave para desarrollar la tecnología de cancelación de ruido.

Además de las gomitas que ofrecen una reducción de sonido natural, la cancelación de ruido y el modo transparencia me sorprendieron positivamente: ya sea en la oficina, un café o el tren de San Francisco -- el Bart es uno de los sistemas de transporte más ruidosos que jamás he conocido, hasta el sensor de ruido del Apple Watch me lo indica --, lo cierto es que puedes evitar generalmente ruidos molestos a tu alrededor.

La mejor prueba que puede realizar fue utilizar los AirPods Pro en un avión. Mi experiencia simplemente fue la mejor. Evité escuchar las turbinas del avión y un bebé llorando dos filas delante de mi. Escuché mi lista de reproducción para concentrarme y escribí tranquilamente durante todo el vuelo.

Novedades de software en iOS 13, Watch OS 6

Algunas novedades interesantes que vienen de la mano con AirPods Pro pueden ser el hecho de que con la actualización de iOS 13.2 -- necesaria para usarlos con tu iPhone -- y de Watch OS 6.1, las funciones del audífono van un paso más allá.

Sarah Tew/CNET

En el iPhone en el Centro de Control, ahora puedes ajustar la cancelación de ruido y la transparencia, además de ajustar el volumen. Desde el área de Ajustes también puedes controlar estos detalles mediante el menú de Bluetooth y seleccionando este dispositivo. Allí mismo podrás hacerte una prueba de "ajuste de oído", para saber si estás utilizando el tamaño de almohadilla correcta, de las tres que vienen en la caja.

Desde el Apple Watch, cuando estés escuchando música podrás activar y desactivar los modos de cancelación de ruido, algo que también puedes hacer con Siri, simplemente dándole la orden.

Si utilizas macOS Catalina, vas a poder ver en el panel de control de dispositivos Bluetooth conectados las opciones de activar y desactivar la cancelación de ruido. Si estás utilizando una computadora con un sistema operativo anterior, no verás esos comandos, pero podrás seguirlos utilizando dando toquecitos en los audífonos.

Sarah Tew/CNET

Batería

Apple asegura que la batería de estos AirPods Pro es de cinco horas sin ningún modo de cancelación de ruido activo, y con de 4.5 horas con este modo activo. Nosotros hicimos pruebas en vivo a través de YouTube, y con el modo de cancelación de ruido activo logramos tener poco más de 4 horas y 45 minutos.

En mis pruebas, con una carga del 100 por ciento en la batería y de los audífonos, logré usarlos sin ponerlos en carga por tres días. La cajita puede darte 24 horas de batería según Apple, lo que no difiere mucho de la versión anterior.

Sarah Tew/CNET

¿Vale la pena cambiar de AirPods a AirPods Pro?

Si te gustan tus AirPods actuales, no tienes problema con cómo se ajustan y su aislamiento de sonido es suficiente para ti, no necesitas cambiar. La duración de la batería es similar de hasta cinco horas, por lo cual esto no hace una gran diferencia.

Los AirPods sin carga inalámbrica cuestan US$159 y con la carga inalámbrica US$199. Los AirPods Pro incluyen carga inalámbrica y su sonido es superior.

PowerBeats Pro: ¿el rival en casa?

Si unos audífonos pueden competir en este segmento con los AirPods Pro son los PowerBeats Pro. Estos audífonos tienen un buen bajo y sonido dinámico y una batería de mayor tamaño, además de que su diseño es más apto para deportistas. Cuestan también US$250, y tienen buena conectividad inalámbrica, aunque algo que no me encantó en mi análisis es que su carcasa es enorme y no te cabe en el bolsillo.

Siendo honestos, solo preferiría los PowerBeats Pro si tuviera miedo de perder los AirPods Pro, así que si realizas alguna actividad que lo amerite, entones tendría sentido.

¿Comprar los AirPods Pro?

Los AirPods Pro no son los primeros audífonos con cancelación de ruido activa o cancelación de ruido en general y aunque son un tanto caro su compatibilidad con los productos de Apple sigue siendo envidiable, y no la conseguirás con ningún otro audífono del mercado.

Así que si perteneces al ecosistema de Apple, y crees que el diseño de las gomitas es ideal para tus oídos, sin duda los AirPods Pro –que ya llevo utilizando durante un mes– valen cada dólar. Si eres un usuario que se debate entre Android, Windows y Mac, siempre puedes tener otras opciones de similar precio como los Sony WF-1000XM3.

He utilizado AirPods por varios años, y en los últimos meses he probado también los Galaxy Buds y los PowerBeats Pro y confieso que si tengo que elegir, los AirPods Pro son los ganadores porque su cancelación de ruido activa hace mi sueño realidad: un mundo sin ruido en el que puedo concentrarme, escuchar música y escribir este análisis sin mayores interrupciones.