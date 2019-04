Lo bueno El sonido de los AirPods mejoró, sobre todo en sonidos graves. Siguen siendo muy sencillos de usar y de emparejar con los productos. La batería es suficiente en la mayoría de los casos y la carcasa extiende la duración. Ahora tienen carga inalámbrica (aunque aumenta el precio). Funciona con 'Oye, Siri' y los gestos táctiles. El indicador de batería ahora está en el exterior.

Lo malo La batería mejoró, pero no drásticamente. El diseño sigue siendo raro y a algunos usuarios puede no gustar o no ser cómodo en su oreja. No se puede conectar a dos dispositivos al mismo tiempo y en escenarios de mucho ruido se puede filtrar al interior. No son la mejor opción para usuarios de productos ajenos a Apple.

Conclusión Los AirPods siguen siendo una de las mejores opciones de audífonos totalmente inalámbricos, en especial para dueños de un iPhone o iPad. Las mejoras no son considerables, pero son suficientes para esperar por cambios sustanciales.