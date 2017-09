Si hay algo que la franquicia de Rápido y Furioso nos ha enseñado es que robar carros es una buena forma de ganarse la vida.

Pero si entre tus planes no está infiltrar pandillas criminales y preparar un par de BMW para correr, entonces la compañía de robótica Anki tiene la mejor opción con su Anki Overdrive: Fast & Furious Edition (y como punto extra a su favor, cabe muy bien en la sala de tu casa).

Las carreras de autos miniatura, conocidos como slot car, no son nuevas. De hecho, Anki Overdrive tampoco es nuevo, porque el juego por app se lanzó en el 2013 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. En el 2015 sacaron una versión mejorada en que puedes configurar tu propia pista de carreras.

El nuevo Anki Overdrive: Fast & Furious Edition hace exactamente lo que dice en la caja. La pista modular regresa, así como los carros robot. Pero aunque la tecnología es muy similar debajo el capó, la carrocería es totalmente nueva: nuevos vehículos, un nuevo app y carácterísticas atractivas relacionadas con The Fate of the Furious.

Bajo el capó

Overdrive es un juego de autos miniatura para la generación del iPhone. En vez de seguir carrileras establecidas, los autos robot usan rayos infrarrojos para seguir líneas impresas bajo la superficie de la pista. Los carros siguen las líneas para mapear la pista antes de la carrera, y entonces las vuelven a usar en la modalidad de carrera para no salirse de su lugar.

Ian Knighton/CNET

Los jugadores usan el app para iPhone o Android para controlar la aceleración y la dirección de los vehículos, aunque gracias a la tecnología infrarroja se trata más de cambiar de carrilera que de conducir propiamente.

Ganar carreras (contra otros jugadores o dentro del propio juego) te hace ganar puntos, que se pueden usar para activar accesorios, armas y personajes.

Es muy divertido y las funciones básicas son sencillas de aprender, incluso para los que no juegan (en las oficinas de CNET tenemos algunos de esos). Pero para los fanáticos de la franquicia hay un montón de nuevas características.

Recién pintados

Ian Knighton/CNET

La versión anterior de Anki Overdrive se controlaba por el app de Android o iOS, pero la nueva tiene un actualización que te permite conducir como Dom, Letty, Hobbs o Tej. Además del arte del personaje que ves en la pantalla, también tienes a la mano parte del diálogo de la película a través del teléfono mientras juegas, así que prepárate.

Cada uno de los carros tiene la misma tecnología –la misma cámara infrarroja y robot para seguir la línea de carrera—pero los nuevos carros de Rápido y Furioso también tienen una pintura diferente. Puedes conducir el Ice Charger de Dom y el MTX de Hobbs, y activar armas especiales específicas de la película.

Y como el hackeo de vehículos es la nueva onda en materia de robo de vehículos, la nueva pista de Anki tiene un panel dedicado que te permite hackear a tus competidores. Pero con esta nueva característica chocamos constantemente en el suelo de la oficina de CNET.

Características

El set básico incluye 10 piezas magnéticas modulares de pista.

Incluye dos carros de "Rápido y Furioso".

Ampliable a 64 piezas de pista (las piezas adicionales cuestan US$9.99).



Se controla a través del app de iOS o Android.

Tiene cinco modalidades de carrera.

Tiene cuatro perfils de conductor de "Rápido y Furioso".

Los puntos que se ganan activan nuevas armas y características (sin microtransacciones)

Los carros tienen un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 25 minutos.

El sistema de carga, que viene incluido, carga los carros en aproximadamene ocho minutos.

Anki Overdrive: Fast & Furious Edition ya se puede pedir con antelación en Estados Unidos por un precio de US$170. Los carros adicionales cuestan US$49.99. Los Supercamiones que activan nuevas características se venden en US$59.99 y las piezas adicionales para la pista cuestan US$9.99.

El set sale a la venta el 23 de septiembre.