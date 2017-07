Anker reversiona los AirPods con los auriculares Zolo Liberty Plus

Anker es una marca conocida por sus baterías accesorias para teléfonos y tabletas pero últimamente ha tratado de hacerse un hueco en el mercado de los audífonos con una línea de auriculares Bluetooth baratos. Ahora va a tratar algo un poco más lujoso con unos auriculares completamente inalámbricos llamados Zolo Liberty Plus que espera que puedan afectar un poco las ventas de los AirPods de Apple.

Estos audífonos no saldrán hasta octubre, pero Anker ha lanzado una campaña de Kickstarter para animar las preventas. Los Zolo Liberty Plus se venderán por US$150, pero Anker tiene los auriculares disponibles por precios inferiores a los US$100 en su lanzamiento. Anker dice que ofrece envíos alrededor de todo el mundo.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Pude probar un par de Liberty Plus en preproducción. Los auriculares son cómodos y se ajustaron bien a mis oídos gracias a unos ganchos de silicona que llevan incluidos. Me pareció que sonaban bastante bien teniendo en cuenta que son auriculares completamente inalámbricos y que ofrecían claridad decente y bajos bien esculpidos. Me reservo la opinión final en cuanto a la calidad de sonido hasta que pueda probar un par de auriculares de producción. Pero mi impresión inicial fue que sonaban mejor que los AirPods de Apple.

Anker dice que los Liberty Plus funcionarán con Alexa de Amazon y también serán compatibles con otros asistentes de voz. Pero esas funciones no estaban disponibles en los auriculares que yo pude probar.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Ese precio de venta de US$150 no está mal pero los Liberty Plus son mucho más atractivos por menos de US$100. Anker es una empresa establecida en la producción de una gran variedad de productos pero como con cualquier campaña de Kickstarter siempre hay cierto riesgo de que nunca lleguen a producirse. Tenlo en cuenta.

Los Liberty Plus son el primer producto en llegar bajo la nueva y más lujosa marca de Anker: Zolo. La empresa dice que está diseñando nuevos auriculares de Zolo que se lanzarán en los próximos meses.