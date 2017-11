El tercer juego (y cuarto app, si contamos Miitomo) de Nintendo ya está disponible y es -- a riesgo de alguna sorpresa desagradable una vez que lo use más --, el mejor juego de Nintendo para móviles hasta ahora.

Hablo de Animal Crossing: Pocket Camp, una aplicación gratis y disponible para iOS y Android (con compras dentro del juego para mejorar tu experiencia) que aterrizó en las tiendas de apps el 21 de noviembre a pesar que Nintendo había dicho que el juego estaría disponible un día después.

Si has usado una consola de Nintendo quizá estés familiarizado con Animal Crossing, una franquicia muy entretenida que sirve para hacer juegos en los que puedes crear tu ambiente con trabajo o "favores" a otros personajes con la finalidad de crear una propiedad a tu gusto.

Lo primero que debes hacer en Animal Crossing: Pocket Camp, es iniciar sesión con tus cuentas de Nintendo. Después, los primeros minutos son una introducción para personalizar tu personaje, elegir tu tipo de parcela (hay cuatro diferentes, pero en realidad en todas puedes obtener los mismos artículos) y conocer las acciones básicas del juego.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Debes tener en cuenta que Pocket Camp se juega solo en modo vertical -- al igual que Super Mario Run --, algo que es bueno si es que quieres usar tu teléfono con una sola mano, pero que con el tiempo puede llegar a cansarte.

También, debes considerar que el juego es gratuito pero que como se trata de crear tu propia parcela dentro del juego, necesitas madera, fruta y más artículos para poder expandir y adornarla. Por ello, puedes recolectar objetos mientras caminas por toda la región o puedes hacer favores a otros personajes que irás conociendo a lo largo del juego.

Pero también existe la opción de obtener más objetos de la forma que a Nintendo (y a Apple) les gusta más: haciendo compras dentro del app con dinero real. La aplicación ofrece la opción de comprar objetos para que no tengas que esperar a que se regeneren (por ejemplo, cuando bajas manzanas de un árbol, debes esperar varios minutos para que vuelvan a crecer).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Todo en Animal Crossing: Pocket Camp es idéntico a la experiencia en una consola de Nintendo, algo que me ha dejado encantado, sobre todo tomando en cuenta lo portátil que es a comparación de las consolas de Nintendo como las 3DS. Algo importante es el hecho de que el juego necesita de una conexión a Internet constante para poder funcionar.

Y bueno, después de jugar varias horas, puedo decir que el juego es bastante adictivo. Lo que quieres es seguir jugando, recolectando objetos e invitar a amigos digitales dentro del juego para que visiten tus creaciones. De hecho, me ha sido complicado poder escribir este análisis porque me hubiera gustado seguir jugando.

Quizá mi mayor descontento con el juego no es su modo de juego en sí, sino el hecho de que cerrar la aplicación por un par de minutos y volver a abrirla hace que pierdas todo tu progreso.

Me agrada que Nintendo ha podido migrar la experiencia completa de Animal Crossing a móviles. Tiende toda la diversión, la adicción y la misma ternura de música y gráficos que hemos visto en otras entregas. Quizá me gustaría que Nintendo ofreciera una función en la que la conexión a Internet no sea totalmente necesaria, pero de ahí en fuera la experiencia en móviles está intacta frente a la que te ofrecen las consolas de Nintendo.

Lo agradable de Animal Crossing, a diferencia de Super Mario Run, es que no tienes un inicio y un final, pues puedes disfrutar del juego a tu paso y sin prisa. En este tipo de entregas tienes la libertad de jugar tranquilamente en momentos de pausas (como haciendo una fila mientras esperas tu comida para llevar, o esperando el transporte público).

Y eso es lo bonito de este juego: obtienes un título divertido, entretenido a más no poder y consagrado en la palma de tu mano para disfrutarlo a todas horas y en todos lados -- claro, siempre y cuando tengas esa bendita conexión a Internet.