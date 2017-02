Android Wear 2.0 hace a los relojes mucho más inteligentes

Lo bueno Android Wear 2.0 trae una interfaz refinada que mejora la experiencia, y su cajón de apps es simple y útil. Además, trae compatibilidad de Android Pay y corona digital; algunos apps se ejecutan directamente en el reloj inteligente y las carátulas interactivas son útiles.

Lo malo Google Assistant no funciona en español y el reconocimiento de voz en inglés no reconoce más de un idioma a la vez como antes. La corona digital no funciona en todas partes, carece de muchos apps independientes y en ocasiones los apps se demoran en cargar.

Conclusión Android Wear 2.0 trae grandes avances a los relojes inteligentes, pero aún tiene un amplio campo para mejorar.

