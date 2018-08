Android Pie (conocida en un principio únicamente como Android P) es la versión sucesora de Android Oreo, y aunque en marzo se liberó la primera versión beta para desarrolladores, Google reveló muchas más novedades durante su conferencia Google I/O 2018 y, el 6 de agosto, finalmente, su nombre oficial.

A diferencia de otras versiones de Android, Android 9 Pie beta ha estado disponible para diferentes dispositivos de diferentes fabricantes que no llevan la marca Pixel o Nexus.

Esto significa que diferentes usuarios ya han podido descargar la beta en un montón de dispositivos de fabricantes como Xiaomi, Oppo, Sony, Nokia, Essential e incluso OnePlus. Recuerda que descargar una beta puede ser peligroso, debido a los errores de estabilidad y problemas de desempeño, así que te aconsejamos no instalar una beta en un dispositivo principal, especialmente porque la actualización final llegaría pronto.

Juan Garzon/CNET

Novedades de Android 9 Pie

Cambios en el diseño y mejores notificaciones

La hora está en el borde superior izquierdo en vez del derecho --separado de la batería, señal, etc. Al desplegar las notificaciones, la fecha acompaña a la hora en el mismo borde izquierdo.



La barra de búsquedas de Google tiene el micrófono para activar los comandos de voz.

Las configuraciones rápidas ya no se expanden.



El panel de notificaciones ahora presenta bordes curvos.



El estado del celular se mantiene en color negro o más oscuro cuando abres por completo el panel de notificaciones.



Las respuestas inteligentes en las notificaciones permiten seleccionar algunas respuestas predeterminadas (muy similar a Gmail que sugiere respuestas con base en el contexto del mensaje).



Las notificaciones ahora te pueden mostrar imágenes (notificaciones de mensajes).



Las respuestas "temporales" de notificaciones podrán ser grabadas para poder responder directamente desde el app en la parte que iba en la respuesta.



Nuevas animaciones en diferentes partes de la interfaz.



Juan Garzón/CNET

Controles de volumen, ringtone, no molestar y botón para encenderlo

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Los controles de volumen ahora están inclinados hacia el borde derecho, donde está la barra para controlar el sonido en los Pixel -- similar al menú para apagar el celular en los Pixel 2 con Android Oreo.



El indicador que te permite cambiar entre vibración y ringtone aparece inclinado al lado derecho cuando presionas también los botones para controlar el volumen.



Desde el menú de volumen que aparece cuando presionas uno de los botones podrás visualizar tus dispositivos Bluetooth (conectar o desconectar).



Al presionar los botones de volumen principalmente estas controlando el volumen de medios de manera predeterminada, no del ringtone.



Al mantener presionado el botón de encendido, el menú te mostrará ahora la opción de tomar una captura de pantalla.



Barra de navegación de Android

Un botón en la barra de navegación te alertará para cambiar la orientación en caso de que tengas desactivada la rotación automática.

La barra de navegación ahora se podrá reemplazar con gestos que se representan con una simple línea. La línea permite deslizar una vez hacia arriba para abrir la nueva pantalla de apps recientes o puedes deslizar otra vez para abrir el cajón de apps. Además, puedes presionarlo una vez para ir a Inicio o deslizar para navegar por las diferentes apps recientes.

Juan Garzon / CNET

Durante nuestras primeras pruebas, fue algo difícil acostumbrarse. Hacer un pequeño deslizamiento hacia arriba te muestra las aplicaciones recientes y si sigues deslizando hacia arriba verás el cajón de aplicaciones. Viniendo de un iPhone X que tiene un gesto similar, puede frustrarte un poco.



Esta barra de navegación inferior también se puede utilizar para desplazarte entre las aplicaciones recientes y sirve como un carrusel para moverte entre apps. Como siempre en Android, el usuario tiene poder de decisión. Si no deseas utilizarlo, siempre está la opción de volver a los ajustes anteriores con los tres clásicos botones de Android.

Otras novedades

La selección de texto ahora ofrece mayor precisión y zoom.



Puedes escribir en capturas de pantalla y editarlas antes de compartir (esta función existe en iOS 11).



Los iconos en las configuraciones son más coloridos y redondos. Cada icono tiene un nuevo color y algunos iconos fueron rediseñados.

En las configuraciones para desarrolladores ahora puedes permitir que el celular active automáticamente Bluetooth cuando estás conduciendo.



La precisión del GPS ahora sólo se activa a alta precisión o se desactiva para que funcione en modo de "solo dispositivo".



Los apps no podrán acceder en Android 9 Pie el GPS a menos que estén siendo usados activamente.



Los apps en Android 9 Pie no podrán usar el micrófono y cámaras a menos que estén en uso.



Podrás controlar el uso de Wi-Fi para reducir el consumo en segundo plano (actualizaciones y otros) para no gastar los datos en caso de que una red específica.



El modo de no molestar fue simplificado y no se puede acceder al usar los botones de volumen.



El modo no molestar se puede activar con sólo voltear el celular.



El modo de ahorro de batería se puede programar en cualquier momento en que la batería está en 5 a 70 por ciento, no sólo 5 y 15 por ciento.



Compatibilidad nativa con cejas o notch.



El patrón de desbloqueo ahora va desapareciendo mientras lo escribes.



La baldosa del modo de noche te podrá mostrar la hora si lo tienes programado.



La baldosa de alarmas te muestra la hora de las alarmas programadas.



Compatibilidad con IEEE 802.11mc o W-Fi Round Trip Time (RTT) para permitir que los apps tengan un mejor entendimiento de la ubicación en interiores.



Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Android Dashboard es un nuevo tablero que te muestra el tiempo que has usado los apps, cuántas veces lo has desbloqueado etc. Puedes seleccionar hasta tiempo límite de uso y se desactiva el app.

Brillo adaptativo (Adaptive brightness): Este es un nuevo nombre para el brillo automático, pero ahora viene con esteroides. Esta función aprenderá de tus costumbres y la cantidad de brillo que sueles usar durante el día o en la noche; con base en esto colocará el brillo basándose en tus gustos y en las condiciones de luminosidad a tu alrededor.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Batería adaptativa (Adaptive battery): Se trata de una nueva función para ahorrar batería que limita el uso de la misma por parte de las aplicaciones que no se usan regularmente. Esta función se puede activar o desactivar, dependiendo de si el usuario quiere mantener sus aplicaciones siempre activas pero consumiendo más batería, o viceversa.

Juan Garzon / CNET

App Actions: Atajos a diferentes acciones que predice Android 9 Pie en el cajón de aplicaciones. Al mostrar todas tus aplicaciones, Android 9 Pie te dará sugerencias de aplicaciones o acciones dentro de aplicaciones que haces repetidamente — como escuchar una misma playlist, llamar a tu media naranja o abrir la puerta de tu casa.

Slides es un API para que los desarrolladores puedan actualizar sus apps para ofrecer información de los apps instalados cuando realizas búsquedas, como Lyft mostraría direcciones a tu casa o Google Photos, fotos relacionadas a tu búsqueda.

Juan Garzón/CNET

Wind Down te permite decirle a Google Assistant a qué hora te vas a dormir para que automáticamente la pantalla se torne en blanco y negro y te ayude a conciliar el sueño de forma más rápida.

¿Cuándo podré actualizar Android en mi celular para tener Android 9 Pie?

Google no ha revelado una fecha exacta de la liberación de esta actualización, pero una vez que habilite la versión final, los diferentes fabricantes podrán comenzar a trabajar en ella para liberarla a sus dispositivos en un futuro.

Puedes conocer los celulares compatibles con Android Pie aquí, al igual que las fechas en las que se podría liberar la actualización.