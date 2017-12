Android Go llega para hacer más atractivos a los celulares baratos

Android Go es la nueva apuesta de Google para atraer a muchos más usuarios a su ecosistema.

Android Go es una versión basada en el nuevo Android Oreo que limita el uso de animaciones y recursos para optimizar la experiencia del usuario; también integra nuevas herramientas para tener un mejor conocimiento de tu uso de datos y cuántos datos te quedan en el plan celular.

Juan Garzón / CNET

Android Go y sus principales novedades

Mejor administración de RAM y otros recursos



Android Go trae nuevos Grupos de memoria destinados a administrar mejor el RAM de un dispositivo. Esta función reduce el consumo de RAM de los apps y partes del sistema operativo. Con esto, el dispositivo cuenta con suficiente memoria para ejecutar los apps que el usuario quiere utilizar en un momento determinado.

Asimismo, Google Play Services también cambia un poco su arquitectura para que requiera de menos recursos para funcionar en dispositivos con especificaciones más bajas.

Además, en la pantalla de apps recientes Android Go le da prioridad a las últimas cuatro aplicaciones que el usuario está ejecutando para que pueda ir de una a otra. El sistema operativo también reduce las animaciones y capas para mostrarlas como ventanas planas y no una encima de otra (como generalmente ocurre en Android Oreo).

Esta combinación de optimizaciones permitirá que celulares con procesadores de gama baja, poca memoria RAM (inferior a 1GB) y con poco almacenamiento puedan tener una mejor experiencia que antes.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Mejor control y ahorro de datos

Google integra en el panel de configuraciones rápidas el acceso a la administración de datos. Android Go tendrá un API para que los operadores ofrezcan información detallada del plan de datos, incluyendo uso del plan de 4G, 3G o 2G. Los operadores pueden incluso ayudar a que los usuarios identifiquen y visualicen cuando el uso de datos es más barato, así que estas características de la interfaz pueden cambiar un poco dependiendo del dispositivo.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Asimismo, Google liberará un API para que los operadores mantengan a los usuarios informados de promociones de datos en sus teléfonos sin tener que visitar una página Web. Android Oreo, por su parte, permite controlar mejor qué apps usan más datos.

Apps optimizados para Android Go

Google lanzó apps optimizados para esta versión del sistema operativo que requieren menos almacenamiento, RAM y datos que de costumbre. La empresa incentiva a los desarrolladores a que hagan lo mismo con sus respectivos apps.

YouTube Go es el mejor ejemplo de apps optimizados que Google comienza a ofrecer para Android Go. YouTube Go una vista previa de los videos para que los identifiques mejor sin necesidad de reproducirlos. Además, el app te deja escoger la calidad del video, descargarlo para verlo más tarde sin una conexión a Internet y compartir videos (P2P) con otros usuario.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Otros ejemplos de apps que han sido optimizados para Android Go son el navegador Chrome, su teclado GBoard, Google Go (búsquedas), Google Assistant (asistente virtual), Files Go (para administrar archivos y almacenamiento), Maps Go y Gmail Go.

La versión de Chrome optimizada para Android Go le da prioridad al texto en lugar de imágenes para que el usuario pueda ver lo más importante de las páginas Web, así puede reducir el consumo de datos y el uso de recursos del celular. Además, este navegador traerá de manera predeterminada la función de ahorro de datos que permite que los servidores compriman las páginas Web y su contenido en los servidores antes de que el celular lo descargue.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Por su parte, GBoard no traerá necesariamente la misma optimización de los otros apps, sino que estará enfocado en que los usuarios se puedan comunicar en múltiples idiomas a la vez, usando por ejemplo su sistema de traducción.

Los otros apps ofrecen una experiencia un poco simplificada, pero cumplen con las funciones principales de cada app.

Por su parte, Google Play Store resalta los apps optimizados para Android Go y te permitirá programar la descarga de un app cuando el costo de los datos sea más barato o cuando estás conectado a una red Wi-Fi. Además, Google Play en Android Go te permitirá compartir apps (vía P2P) con amigos para que no tengan que usar la misma cantidad de datos para descargar el mismo app.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Estas optimizaciones permitirán que los dispositivos con especificaciones bajas puedan brindar una experiencia relativamente fluida del sistema operativo y de los apps. También te ayudan a reducir el consumo de datos y conocer en detalle el estado de tu plan celular.

¿Cuándo llegará Android Go y qué celulares lo recibirían?

Google liberó Android Oreo Go Edition 5 de diciembre de 2017, pero los primeros celulares con esta versión de Android llegarán en 2018.

Los dispositivos que ejecutarán Android Go serán celulares, y posiblemente tabletas, que tienen 512MB o 1GB de RAM y traerían preinstalada esta versión de manera predeterminada.

Google

Actualizaciones de Android Go

Google reveló que con cada nueva versión de Android (como Android Oreo, Android P, etc.) la empresa lanzará una nueva versión de Android Go (Edition).

Aún no está claro cuál será el proceso de actualización, ni se sabe si los celulares con la primera versión de Android Go se actualizarían en el futuro. Muchos de estos detalles se revelarán a medida que dispositivos con Android Go estén llegando al mercado.

Google aún no ha realizado demostraciones de Android Go, por lo que es probable que la empresa aún siga definiendo los componentes que estarán presentes en el sistema.

Actualmente, Android Go parece ser una apuesta atractiva para que más usuarios puedan disfrutar de Android en un celular barato y obtener una experiencia relativamente fluida, aunque también Android Go podría ser una arma de doble filo.