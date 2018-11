Por US$60, puedes comprar el microondas AmazonBasics Microwave y saber lo que se siente decir Alexa, microwave 3 ounces of popcorn (Alexa, prepara 3 onzas de palomitas de maíz). De hecho, la experiencia se siente muy natural. No te ahorra tiempo porque aún tienes que ir al microondas a poner tu comida, pero nuestro mundo de dispositivos conectados y activados y controlados por voz, este microondas es el próximo paso obvio.

Para ser claros, el nuevo microondas que ya está disponible en Amazon.com no tiene un micrófono integrado. Necesitarás una bocina Echo cerca para escuchar tus comandos. Pero con las Echo Dots a US$24 durante la temporada de ofertas de Navidad, no es una gran carga.

Tyler Lizenby/CNET

De hecho, el microondas es uno de los primeros productos en usar el nuevo Alexa Connect Kit. Dirigido a los fabricantes de dispositivos externos, el Alexa Connect Kit quiere facilitar la integración de los comandos de Alexa en otros productos. Esto hace que el microondas sea tanto una prueba de concepto como también un producto que realmente quieras comprar. Existe una gran posibilidad de que lleve a otros productos similares y no solamente a otros microondas.

Encontrarás que el AmazonBasics Microwave es más útil en espacios más pequeños donde habitan de una a dos personas. Con un poder de 700 vatios y un diseño de 0.7 pies cúbicos, este microondas no está dirigido a familias de cuatro personas o más. Tiene un precio adecuado a esto, pero ten en cuenta que la mayoría de recetas para hacer en microondas asumen que el aparato tiene un poder de 1,000 vatios. Así que espera toparte con un proceso de prueba y error a medida que empiezas a usar este microondas. Tampoco ayuda que los comandos pre-establecidos no siempre producen los mejores resultados.

Una función de pedido automático de palomitas de maíz añade conveniencia. Este microondas no es perfecto pero tiene muchas características que nos gustan. Amazon dice que puede mejorar las funciones preestablecidas entre otras a través de actualizaciones de software. No recomendaría ningún producto basado en la promesa de futuras mejoras. Pero basado en lo que el microondas puede hacer hoy, lo puedo recomendar. Es una inversión de bajo riesgo con algunas funciones útiles que no podrás encontrar en otros microondas con el mismo rango de precio. Sólo tienes que prepararte para lidiar con el bajo voltaje de poder para cocinar.

Un pequeño microondas con la inteligencia de Alexa

El precio de US$60 es el costo común de un microondas de 700 vatios y un tamaño de 0.7 pies cúbicos, al menos en Amazon. Así que, ¿qué hay que perder?

Un microondas de ese tamaño y voltaje puede cocinar una determinada cantidad de comida a la vez. Traté de cocinar cuatro rebanadas de tocino en el microondas de Amazon, pero las rebanadas estaban rozando las paredes del microondas, haciendo un desorden. También llevará más tiempo cocinar cosas que en un modelo de mayor voltaje. No favorecería el AmazonBasics Microwave sobre un modelo de 1,000 vatios sólo porque tiene Alexa. Puedes encontrar microondas de 1,000 vatios y 0.7 pies cúbicos por el mismo precio.

Tyler Lizenby/CNET

Digo todo esto para indicar que tienes que hablarle al microondas para sacarle toda la ventaja al AmazonBasics Microwave. Decir, "Alexa, microwave for 2 minutes" (Alexa, cocina por dos minutos" o "Alexa, stop cooking" (Alexa, para de cocinar) se siente como la forma como debimos haber usado el microondas durante todo este tiempo. A diferencia de un horno o de una tostadora, los microondas son dispositivos de la era digital.

Como con cualquier asistente de voz ahora, hay una curva de aprendizaje. Tienes que aprender a decir bien los comandos. Amazon incluye una lista de comandos con el microondas.

Además te tienes que adecuar a cocinar en un microondas con un voltaje menor. La mayoría de las comidas empacadas para cocinarse en un microondas te da instrucciones asumiendo que tu microondas es de 1,000 vatios o más.