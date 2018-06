La Amazon Fire TV Cube controla todo tu entretenimiento vía Alexa

Sarah Tew/CNET

Muchos de los dueños de dispositivos con la asistente virtual Alexa tienen sus aparatos en la cocina. Pero un nuevo dispositivos de Amazon apunta a llevar a Alexa a otra habitación: la sala de la tele.

El Amazon Fire TV Cube le da a tu televisor y otros dispositivos de entretenimiento la capacidad de ser controlados con tu voz. Diseñado para colocarse en tu sistema de audio y video, esta pequeña caja quiere reemplazar a los controles remotos con comandos de voz de Alexa. O, al menos, evitar que tengas que alcanzar el control remoto tantas veces.

El Cube, del cual se rumoró por primera vez en septiembre de 2017 y del cual Amazon dio pistas el mes pasado, es oficial hoy, 7 de junio -- finalmente. Cuesta US$120, pero los miembros de Prime pueden pedirlo desde hoy por US$90. Se empezará a enviar el 21 de junio.

Si ya estás familiarizado con los productos de Amazon, puedes pensar en el Cube como una mezcla entre el Fire TV de US$70, un streamer de medios de 4K HDR con video de Prime y muchos apps y juegos, y la pequeña bocina inteligente con micrófonos integrados Echo Dot de US$40. El Cube tiene Alexa integrado, un puerto HDMI y un adaptador Ethernet en caso de que no quieras usar Wi-Fi. Sus blasters infrarrojos envían señales de control al televisor, la caja del cable y hasta el recibidor AV y barra de sonido.

Comandos de voz

El control infrarrojo es lo que separa al Cube de la combinación estándar Fire TV/Echo. Los blasters están integrados en el Cube y también están en un módulo separado pero incluido que puede alcanzar los equipos que tienes guardados en un gabinete. Sandeep Gupta, el vicepresidente de desarrollo de producto para Amazon Fire TV, nos guió durante la demostración.

Por cierto, Alexa aún no habla español.

Sarah Tew/CNET

Las palabras "Alexa, I'm home" de Gupta encendieron el televisor, la barra de sonido e hicieron que la página de inicio de la Fire TV apareciera en la pantalla. El ejecutivo realizó otros comandos como, "Alexa, show me dramas", "Alexa, mute" y hasta "Alexa, show me cat videos on YouTube". Cada uno funcionó como esperaba.

Debido a que el Cube sabe el estado de tus dispositivos, con decir "Alexa, watch Red Oaks" mientras tu sistema está apagado resultará en el encendido del televisor y cualquier equipo asociado. Además de los comandos infrarrojos, el sistema puede funcionar con CES, un protocolo que envía comandos a través de los cables HDMI.

Cuál es el lugar de las cajas de cable y los equipos de sonido

Mientras que el Cube puede controlar algunos aspectos de la caja de cable, los suscriptores tendrán que conservar sus controles remotos por un tiempo más.

Con el comando "Alexa, watch cable TV", puedes cambiar la entrada de televisor a la del cable. Con "Alexa, Watch TNT" o "Alexa, tune to channel 65" puede cambiar el canal en la caja. El Cube es compatible con cajas de Comcast, DirecTV, Dish y otros.

Sarah Tew/CNET

Comandos más avanzados, como el navegar por la guía de canales, programar grabaciones y reproducir contenido de una DVR, no se pueden realizar a través de la voz. Si no tienes una caja de cable, al decir "Watch CNN" u otro canal puede cambiarse al canal en vivo dentro del app de la PlayStation Vue.

Durante la demostración que hizo Gupta, el sonido se emitió desde una barra de sonido y no desde las bocinas del televisor. Por lo que el Cube controla el volumen de la barra de sonido cuando decía comandos como "Alexa, volume up" o "Alexa, mute". Gupta dijo que el sistema es compatible con recibidores AV.

Claro, el usar una barra de sonido o un recibidor AV aumenta la calidad de sonido sobre lo que ofrece la Dot Echo, lo que convierte al Cube en un buen reproductor de música. Debido a que puede encender tu sistema con sólo una palabra, podría resultar más conveniente que una bocina.

Sarah Tew/CNET

Escuchar a Alexa

Un problema potencial de poner el Cube cerca de tu sistema AV es la interferencia con los altavoces. O sea, cuando sale un sonido alto de una película, quizá sea difícil para el Cube oír la palabra clave "Alexa" para bajar el volumen o para estar pendiente de tu próximo comando. El Cube tiene una serie de micrófonos diseñados para que funcionen a lo largo de la habitación, y Amazon dice que su tecnología combina las señales de los micrófonos individuales para suprimir el sonido, la reverberación, el contenido que se está reproduciendo y hasta otra voz que está hablando.

Como el Fire TV, el Cube viene con un control remoto de voz regular. Por lo que si tu comando no se puede oír, puedes decirle tu comando directamente al control.

Enfocado en la voz

Cada comando tiene que iniciar con Alexa. Pero Gupta dijo que no hay necesidad de especificar el dispositivo. Puedes decir solamente "Alexa, watch CNN", en lugar de "Alexa, watch CNN on the cable box". Las rutinas de Alexa pueden tener el nombre que quieras.

Estos son otros comandos que funcionan luego de invocar a la asistente con "Alexa". Recuerda que Alexa aún no está disponible en español:

"Turn on/off the TV"



"Turn up/down the volume" o "Mute"



"Home" o "Go home" para volver a la página de inicio de Fire TV.



"Launch Netflix" o "Launch Hulu"



"Play 'Transparent'" o "Play 'Sneaky Pete'"



"Show dramas" or "show recent movies"



"Pause," "Stop," "Play," "Rewind" y "Fast-forward"



"Go down" o "scroll down".



Sarah Tew/CNET

Más allá del video en Amazon Prime, y de los Amazon Channels como HBO, Starz y Showtime, otros apps que te permiten realizar comandos de voz incluyen a Hulu y PlayStation Vue. Amazon dice que está trabajando para añadir más compatibilidad de apps pronto.

Una versión actualizada de la interfaz de Fire TV incluye números al lado de las selecciones para facilitar los comandos de voz. Por ejemplo, si te encuentras con una pantalla llena de opciones puedes decir "Play number 2" en lugar de "Play Transparent".

¿Se debe preocupar Harmony?

Sarah Tew/CNET

Actualmente uso un control remoto Logitech Harmony junto a mi Echo en casa. Y hace muchas de las mismas cosas. Puede decir, "Alexa, watch Netflix" y mi televisor y recibidor AV se encienden y cambian de entrada, y mi Roku inicializa el app de Netflix. Después de eso, sin embargo, tengo que tener a la mano el control remoto de Harmony para hacer otras tareas que valen la pena.

Con su capacidad de hacer streaming de programas de Fire TV, el Cube da un paso más adelante que Harmony. También trae a colación el tema de si usar la voz facilita las cosas. Prefiero navegar por la pantalla con un control remoto que darle comandos a Alexa. U oprimir el botón de pausa en lugar de decir "Alexa, pause". Pero tener la opción de hacer ambas cosas, especialmente cuando el control remoto está perdido, es bastante bueno.

Después de la demostración de Amazon, me emociona probar el Cube y ver cómo funciona y qué tan fácil es para programar las cosas. Pero con el excelente precedente de la empresa de hacer que todos los dispositivos de Alexa funcionen bien entre sí, el Cube muestra gran promesa.