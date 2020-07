La Amazon Fire HD 8 es más barata, pero la Amazon Fire HD 8 Plus tiene algunos extras que nos hacen pensar que la vas a disfrutar un poquito más.

8.3 Amazon Fire HD 8 Plus $110 en Amazon $110 en Best Buy CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Procesador más rápido

Carga inalámbrica

Carga rápida de USB Tipo C

Mejor ubicación de la cámara frontal

3GB de RAM

La base de carga inalámbrica opcional convierte el HD 8 Plus en un Echo Show

Asistente de voz Alexa manos libres

Duración mejorada de la batería Lo que no nos gusta La pantalla es HD pero no 1080p (podría ser más nítida)

La tienda de aplicaciones de Amazon es limitada en comparación con Google Play y la tienda de aplicaciones de Apple

La membresía de Amazon Prime es imprescindible

Con modelos disponibles en pantallas de 7, 8 y 10 pulgadas y con un precio tan bajo como US$50 antes de los descuentos de Prime Day, la línea de tabletas Fire de Amazon ha sido durante mucho tiempo la opción preferida de los ahorradores. Ahora una nueva actualización ha hecho que la empresa este año ofrezca dos modelos de tableta de 8 pulgadas, lo cual hace que nos surja la pregunta de cuál de las dos merece más la pena comprar.

Precio y disponibilidad

La Amazon Fire HD 8 Plus cuesta US$109.99 sin ningún descuento, lo que la hace ligeramente más cara que su hermana la Fire HD 8, que vale US$89.99. Eso sí, este modelo solo viene en gris pizarra, que es casi negro, mientras que la más barata viene en cuatro colores diferentes.

Características Amazon Fire HD 8 Plus

Pantalla de 8 pulgadas

Resolución 1,280x800 pixeles; 189ppp

Almacenamiento de 32 o 64GB

MicroSD de hasta 1TB

Procesador de cuatro núcleos MediaTek 8168

RAM de 3GB

Puerto de carga USB Tipo C

Carga inalámbrica

Altavoces duales, tecnología Dolby Atmos

Cámara frontal y trasera de 2 megapixeles

Colores: pizarra

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Diseño y novedades

Los dos modelos se ven idénticos en el exterior. La HD 8 Plus solo está disponible en color pizarra, mientras que la HD 8 estándar está disponible cuatro colores, aunque aparte de la versión blanca, todos tienen un bisel negro alrededor de la pantalla. Ambos modelos mejoran con respecto a la versión anterior de Fire HD 8 de 2018 con un procesador más rápido, carga USB Tipo C, rendimiento mejorado de Wi-Fi y un aumento de almacenamiento de 16GB a 32GB en el modelo base.

La HD 8 estándar tiene 2 GB de RAM, es decir, un aumento desde los 1.5GB de su predecesora, y la HD 8 Plus tiene 3 GB de RAM, que es donde vemos un aumento real en el rendimiento. Además, aunque la carga no es muy rápida —puede tardar cuatro horas— lo cierto es que en ambos casos es mejor que en su predecesora.

Algo interesante es que Amazon movió la cámara frontal. En modelos anteriores solía estar en la parte superior de la tableta cuando la tenías en modo vertical. Ahora está en el lateral, por lo que está en la parte superior cuando lo tienes en modo horizontal. Eso ayuda cuando haces videollamadas con Zoom y otras aplicaciones de videollamadas, incluidas las de Amazon.

El nuevo modelo es un poco más ancho que el HD 8 de 2018, pero es más corto y el bisel ahora tiene un ancho similar en toda la pantalla, que sigue siendo el mismo tamaño de 8 pulgadas. Solo una tableta de gama alta como el iPad Pro tiene más pantalla y menos bisel: otras tabletas económicas suelen tener biseles anchos.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Rendimiento

Gracias a la combinación del nuevo procesador MediaTek 8168 de cuatro núcleos a 2.0 GHz y a algunas actualizaciones de software, la duración de la batería ahora es de 12 horas de "uso mixto" en lugar de 10 como en la predecesora. La otra pequeña actualización es que la ranura de expansión microSD ahora acepta tarjetas de hasta 1 TB. Anteriormente, la capacidad máxima era de 512 GB.

La resolución de la Fire DH Plus es de 1,200x800 pixeles, algo inferior a los 1,080 pixeles a los que nos tienen acostumbrados otras empresas. La pantalla está bien para mirar videos, pero no es tan buena y precisa como la de un iPad, motivo por el cual pagarás mucho menos.

Aunque Amazon dice que la Amazon Fire HD 8 Plus es 30 por ciento más rápida que su predecesora en parte por el nuevo procesador, lo cierto es que su respuesta táctil no es tan buena como la de un iPad económico, que suele costar alrededor de US$250.

En general, el uso es bastante fluido y no tuve ningún problema al ejecutar juegos como Asphalt 9: Legends. Dicho esto, la Fire HD 10 de 10 pulgadas con procesador de ocho núcleos es más rápida y también tiene una pantalla más nítida de 1,080p.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

A diferencia de la Fire HD 8, la Fire HD 8 Plus tiene carga inalámbrica Qi, y parece cargarse sin problema en cualquier base habilitada con esta tecnología. Pero si este apartado te interesa, entonces debes comprar la base de carga que Amazon vende por US$20 adicionales y que cuando la usas, coloca a la tableta de manera automática en el modo show, convirtiéndola en una Echo Show 8, con acceso de manos libres a Alexa.

La gran diferencia en este modo es que la tableta usa los altavoces internos en lugar de un altavoz real y el dispositivo no tiene una matriz de micrófonos más extensa para captar tu voz, como lo hace un altavoz Echo. Sin embargo, funciona lo suficientemente bien y el sonido está bien —al menos para ver videos, aunque no es tan bueno para oír música. Puedes conectar de forma inalámbrica un altavoz Bluetooth para aumentar el sonido.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Las Fire HD 8 siempre han sido tabletas útiles para consumir contenido de Amazon, ya sea video, libros electrónicos o música, y sigue siendo particularmente útil para los miembros Prime. También puede ver otros servicios de transmisión de video como Netflix y Hulu, pero la tienda de aplicaciones de Amazon siempre ha sido limitada en comparación con Android e iOS, especialmente para juegos. No encontrarás aplicaciones para Vudu o HBO Max, por ejemplo (aunque esta última puede llegar tarde o temprano).

El Fire HD 8 Plus funciona con el último Fire OS de Amazon, una versión personalizada de Android P, que se lanzó en el otoño de 2018. Y aunque Amazon no lo alienta, puedes instalar la tienda Google Play siguiendo algunas instrucciones en Internet. Eso te permitiría ejecutar muchas más aplicaciones. Pero algunas personas pueden sentirse intimidadas por el proceso.

La Fire HD 8 es popular entre los padres que desean una tableta asequible para sus hijos, mientras que la Fire HD 8 Plus con su base de carga puede ser ideal para el hogar, ya sea para usarla de vez en cuando o hacerla el eje central del asistente de voz.

Me gustó poder cargar de forma inalámbrica el Fire HD 8 Plus y el muelle está muy bien diseñado. Creo que terminarás usando más la tableta porque cumple una doble función como Echo Show; básicamente, siempre está cargado y lista para usarse cuando se desee. Entonces, para mí, la HD 8 Plus con la base de carga es el camino a seguir.