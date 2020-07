Las tabletas de Amazon siempre son una buena opción, sobre todo cuando llegan los descuentos de Prime Day, porque las consigues a precios increíbles. La Amazon Fire HD 8 es posiblemente la opción intermedia que buscas entre un dispositivo económico pero que al mismo tiempo tiene buenas características multimedia, aunque te adelantamos que su hermana la Amazon Fire HD 8 Plus es ligeramente mejor, aunque también vale un poco más.

8.1 Amazon Fire HD 8 (2020) $90 en Amazon $90 en Best Buy CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buen balance de precio - especificaciones

Puerto para audífonos

Puerto de carga USB tipo C Lo que no nos gusta Pantalla HD, aunque no a 1,080p

Diseño con muchos biseles

Regularmente Amazon nos tiene acostumbrados a sus tabletas de 7, 8 y 10 pulgadas, pero este año además del modelo regular también existe una con algunas mejoras -- y menos colores, si es que esto fuera importante -- ambas con un tamaño de pantalla de 8 pulgadas.

Precio y disponibilidad

La Amazon Fire HD 8 tiene un precio inicial de US$89 y la Fire HD 8 Plus vale US$110. Ten en cuenta que este es el precio oficial sin descuentos o promociones.

Especificaciones Amazon Fire HD 8 (2020)

Pantalla de 8 pulgadas

Resolución 1,280x800 pixeles; 189ppp

Almacenamiento de 32 o 64GB

MicroSD de hasta 1TB

Procesador de cuatro núcleos MediaTek 8168

RAM de 2GB

Puerto de carga USB tipo C

Altavoces duales, tecnología Dolby Atmos

Cámara frontal y trasera de 2 megapixeles

Colores: negro, verde, rosa y blanco

Diseño

La nueva tableta de Amazon incorpora la cámara frontal centrada y tiene anchos bordes en la parte frontal que rodean a la pantalla de 8 pulgadas. En un lateral se encuentran los botones para aumentar y disminuir el audio, el botón de encendido, el puerto USB tipo C y el puerto para audífonos.

La doble bocina se encuentra en la parte superior -- si tienes la tableta sostenida de forma horizontal -- y la ranura para la microSD de hasta 1TB en la inferior.

Esta tableta está fabricada en plástico y en la parte trasera puedes ver el logotipo de Amazon grabado en el centro, así como la segunda cámara de esta tableta.

Un rendimiento suficiente

La Amazon Fire HD 8 tiene un procesador básico MediaTek 8168 con 2GHz de velocidad combinado con 2GB de RAM. En mis pruebas ejecuté PUBG Mobile con facilidad, aunque su procesamiento fue un poco limitado en algunas ocasiones.

Algo que me gustó es que tiene una entrada de carga USB tipo C y mantiene el puerto para audífonos. A eso debemos sumar que incorpora dos cámaras en vez de solo una, lo que te permitirá mantener videollamadas y también hacer fotos si así lo requieres.

Sin embargo, esta es una tableta orientada al consumo de contenidos multimedia, y en este apartado ver series en Amazon Prime Video, Netflix o cualquier otra forma te resultará una experiencia positiva.

La calidad de su pantalla no es impresionante pero es ideal para niños, estudiantes o como tableta para toda la familia, ya que su resolución es de solo 1,280x800 pixeles.

Si hablamos del audio, posee una calidad aceptable ya que tiene una bocina dual y tecnología Dolby Atmos. Otro detalle importante es la batería, y aquí Amazon subraya que puede durar hasta 12 horas. En mis pruebas la batería con un uso variado entre jugar, ver series y navegar, obtuve una duración de más de dos días, aunque en general esto cambiará teniendo en cuenta tu rutina con el dispositivo.

Algo que no me encantó es que con el adaptador incluido el tiempo de carga completo es de cuatro a cinco horas, por lo cual siempre será buena idea que intentes cargarla cuando duermes.

César Salza/CNET en Español

Una versión de Android diferente

La Amazon Fire HD 8 viene equipada con FireOS, una versión de Android desarrollada por Amazon, en la cual toda la interfaz muestra de primera mano los servicios de la empresa.

Cuando comienzas a usar por primera vez la tableta, te darás cuenta de que su pantalla de inicio te hace recordar el diseño del sitio Web de Amazon. Tiene un menú superior para llevarte a ver Libros, Videos, Juegos y Aplicaciones, Audible, entre otros apartados de servicios de la empresa.

A continuación puedes ver algunos apps de la compañía, instalados como acceso directo en la pantalla principal, aunque estos sí pueden modificarse por los propios.

Probablemente lo más importante que debes saber es que la tableta no cuenta con la tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store, por tanto no cuenta con sus apps más famosos de esta empresa de manera directa, aunque siempre hay formas de descargarlas mediante otras tiendas.

Aunque no tiene la Google Play Store, sí tiene la Appstore de Amazon, que tiene una gran cantidad de videojuegos y apps comúnmente usados como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Conclusiones

La tableta Amazon Fire HD 8 es un dispositivo de 8 pulgadas que sin dudas busca ser el centro para toda la familia. Puedes utilizarla para pedirle a Alexa que realice tareas por ti, ver tus series favoritas y navegar o jugar, aunque todo ello con una capacidad de procesamiento limitada.

La multitarea no es el as bajo la manga que esperabas leer en este análisis, ya que su comportamiento es más bien regular, y si ejecutas tres o cuatro tareas no vas a obtener el mejor rendimiento. Sin embargo, la Amazon Fire HD 8 ofrece lo que promete por un precio comedido.

David Carnoy/CNET

Amazon Fire HD 8 vs. Amazon Fire HD 8 Plus

Aunque la Fire HD 8 Plus se parece mucho a la Amazon Fire HD 8, hay algunas diferencias. Entre sus similitudes están el mismo tamaño y la misma resolución, aunque el gran diferenciador es su RAM, que es de 3GB en vez de 2GB.

En las pruebas de CNET, el equipo no encontró grandes diferencias en este apartado de procesamiento, aunque la Plus sí abrió ligeramente más rápido algunas aplicaciones y en general se siente muy fluida.

La Fire HD 8 Plus tiene carga inalámbrica a diferencia de su hermana más barata, algo que puede no resultar tan interesante para todos los usuarios que buscan pagar menos por especificaciones básicas, aunque sí será buena idea para quienes adquieran la base de carga y pretendan dejar la tableta fijada en la cocina o el salón, para el uso de toda la familia y para ejecutar comandos con Alexa.