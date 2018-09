Amazon Echo Sub: Un 'subwoofer' para acompañar a Alexa con tu Echo

Amazon

Amazon Echo Sub es el primer subwoofer de la cartera de dispositivos Echo que integran a Amazon Alexa.

Se trata del primer dispositivo de su clase. Anteriormente, Amazon había lanzado bocinas inteligentes e incluso cámaras inteligentes con Alexa, pero el Amazon Echo Sub llega para complementar lo que ofrece actualmente una bocina inteligente como la Echo 2 o Echo Plus. Inclusive, puedes conectar el Echo Sub con dos bocinas Echo para ofrecer una experiencia más inmersiva, creando un sistema de sonido 2.1.

El Amazon Echo Sub ofrece 100W (100 vatios) que suena a través de un woofer de 6 pulgadas para ofrecer una mejor experiencia de bajos en comparación con las actuales bocinas inteligentes de la empresa.

Anteriormente, Amazon permitía emparejar bocinas Echo, pero no con sonido estéreo. Con esta nueva función de emparejamiento estéreo, Amazon entra un poco más en territorio de Sonos al permitir crear más un sistema de sonido formal que puede complacer a usuarios más exigentes.

El Amazon Echo Sub es incluso un subwoofer inalámbrico, así que tan solo es necesario conectarlo a la electricidad, abrir el app de Alexa en tu celular y completar la configuración inicial para emparejarlo con tus bocinas Echo.

Precio y disponibilidad

El Amazon Echo Sub tiene un precio de US$129.99 y la preventa comienza hoy mismo, 20 de septiembre.

Noticia en desarrollo...

