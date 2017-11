Lo bueno La Amazon Echo Show trae toda la inteligencia de Alexa que ya hemos disfrutado en las bocinas y ahora trae una pantalla táctil que te permite interactuar con este asistente virtual para mantenerte informado. Además, te permite hacer videollamadas sin necesidad de usar tus manos.

Lo malo Alexa no habla español, el diseño de la Show es un poco aburrido, no se puede inclinar la pantalla ni la cámara frontal y aún no le saca total provecho a la pantalla táctil. Las llamadas por voz y videollamadas funcionan sólo con usuarios de Alexa. Su reconocimiento de voz a distancia es un poco inferior que lo que ofrece la Echo Dot.

Conclusión Echo Show representa un paso adelante en la serie Echo que integra a Amazon Alexa, pero la adición de la pantalla y cámara frontal, por ahora, no son una necesidad.