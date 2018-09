Amazon Echo Show 2: Mucho más bonita y con pantalla más grande

Ry Crist/CNET

Amazon Echo Show 2 trae un diseño más moderno que incluye una pantalla de 10 pulgadas (en vez de 7 pulgadas como la Echo Show) y reduce enormemente los biseles.

Asimismo, la bocina inteligente con pantalla también integra integra un hub o centro de control para el hogar inteligente, similar a lo que ofrece la Echo Plus y Echo Plus 2.

Además, Amazon dice que las bocinas integradas ofrecen una mejor calidad de sonido y la empresa se asoció con Microsoft para traer las llamadas de Skype, aumentando la posibilidad de poder hablar con más personas.

Amazon también integra a su navegador Silk y Firefox, así que podrías disfrutar de YouTube, ya que las conversaciones que han llevado con Google para volver a activar esa función nativa de YouTube no parecen haber ido a ninguna parte, pero Amazon ha logrado ingeniárselas para que podamos disfrutar de YouTube a través del navegador.

Otra asociación que Amazon realizó para mejorar a la Echo Show fue a Hulu, permitiendo que los suscriptores puedan ver televisión en vivo a través del dispositivo.

Por otra parte, ahora también podrás "preguntarle a Amazon "Show me something interesting" (Alexa aún no habla español) y Alexa te mostrará una cámara en vivo de alguna parte del mundo. Inclusive, la Amazon Echo Show ofrecería ahora instrucciones paso a paso de recetas de cocina, similar a como lo ha hecho la Lenovo Smart Display.

La Amazon Echo Show 2 es más moderna e interesante que la primera generación, pero falta ver en el uso diario a ver si logra superar a lo que ofrece actualmente la Lenovo Smart Display, nuestra bocina con pantalla favorita en la actualidad.

La empresa también presentó durante el mismo evento su primer subwoofer llamado Amazon Echo Sub, el Echo Input, Echo Link Amp, Echo Link, Echo Plus 2, Amazon Smart Plug, Echo Dot 3 y Echo Auto.

Precio y disponibilidad

La Amazon Echo Show 2 tiene un precio de US$229.99 y está a la preventa. La Echo Show 2 estará disponible el 11 de octubre.