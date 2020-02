Podrían ser los rivales de los AirPods o los AirPods Pro y, sin embargo, los Amazon Echo Buds parecen nadar entre ambas aguas, ya que no son unos audífonos convencionales, pero tampoco tienen características demasiado sofisticadas.

7.8 Amazon Echo Buds $130 en Dell $130 en Best Buy $130 en B&H Photo-Video CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buen sonido

Reducción de ruido

Modo Passtrought (transparencia)

Puedes invocar a Alexa

Precio asequible

Diseño cómodo

Buena calidad para hacer llamadas

Puedes configurar a Siri o Google Assistant Lo que no nos gusta Alexa no funciona en situaciones de mucho ruido

Carga mediante microUSB

No tienen carga inalámbrica

No permiten subir el volumen en su panel táctil

Cuando Amazon lanzó los Echo Buds, tenían un precio de US$130, lo que no les hacía nada sexy, ya que hay una lista entera de audífonos por menos de US$100 que son tan buenos como estos o, al menos, más baratos. Sin embargo, la empresa mantiene constantes ofertas que reducen el precio de sus audífonos, por lo que llegan a estar hasta en US$89 —al menos al cierre de este análisis—, por lo que con un precio más honesto, te contaremos lo que opinamos de ellos.

CNET

Especificaciones Amazon Echo Buds

Audífonos con almohadillas, incluye tres tamaños en la caja

Posee sensores de acelerómetro, proximidad y tacto

Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant

Requieren Amazon Alexa app para un mejor funcionamiento

Bluetooth 5.0

Resistencia al agua IPX4, lo que significa que soporta salpicaduras de agua

Carga mediante cable microUSB

Batería de hasta 20 horas —estuche de carga y audífonos

Diseño: Un poco grandes, pero no tan mal

He probado antes otros audífonos que incorporan un diseño dentro del oído que incluye una almohadilla que es un poco invasiva, como los AirPods Pro o los Galaxy Buds, y los Echo Buds tienen un diseño diferente por fuera, pero son idénticos cuando te los colocas.

La verdad, es que el diseño de los Echo Buds es un poquito grande cuando los tienes en la mano, pero una vez en tus oídos no hay mayor problema. Tienen gomitas de tres tamaños, por lo que puedes ajustarlos a tu comodidad. Yo suelo ser talla "M", por lo que las gomitas que ya vienen colocadas de serie suelen ajustarse bien en mis oídos. Además, incluye un ajustador, que permite un mejor agarre de los audífonos en tu oreja, para que no pienses que los vas a perder.

CNET

La cajita de los Amazon Echo Buds es un tanto grande cuando la comparas con la de los AirPods o los AIrPods Pro, pero no tanto para no caber en tu bolsillo. De buenas a primeras algo raro es que Amazon decidiera colocar un puerto de carga microUSB que ofrece prestaciones de carga inferiores a USB Tipo C, algo que le deja por debajo de sus rivales en este aspecto.

La cajita tiene un botón de emparejamiento, raramente ubicado en la parte de abajo, aunque si todo va bien, solo lo usarás una vez.

Captura de pantalla / César Salza

Amazon Echo Buds: Configuración

Lo primero que debes saber es que cuando conectas tus Amazon Echo Buds mediante Bluetooth, es posible que tu teléfono te indique que para obtener mejores prestaciones debes descarga una aplicación adicional.

Se trata de Amazon Alexa, que activa algunas funciones que de otro modo la empresa dice que no podrás disfrutar. Una vez que descargas el app Amazon Alexa para iOS o Android, deberás seguir las instrucciones para agregar un nuevo dispositivo, el app reconocerá tus Echo Buds y entonces tendrás acceso a una mejora de sonido, y por supuesto, a Alexa.

La reducción de ruido activa de Bose es el superpoder que Amazon activa en tus audífonos y su forma de hacerte conectar los Echo Buds a su app para que utilices a Alexa. Siendo honestos, si esta función viniera de forma automática en los audífonos, probablemente no me habría molestado en activar el dispositivo con el app de Amazon.

Probando los audífonos de Amazon

Una vez configurados, los audífonos de Amazon funcionan como cualquier otros. Lo primero que debes saber es que ambos tienen un panel táctil que permite activar Passthrough con dos toquecitos. Esta es la función que permite escuchar música y a la vez un poco de lo que sucede en tu entorno.

Si das un toquecito al panel táctil, activas la reducción de ruido activa de Bose. Eso sí, estos botones no pueden funcionar como controles de audio, sino que tendrías que pedirlo a viva voz o ir a tu teléfono móvil.

Ahora bien, en mi uso con estos audífonos pude notar que tienen un muy buen sonido, y que cuando activas esa reducción de ruido activa de Bose, escuchas aún mejor y con más claridad tu música o tus llamadas. No se llama "cancelación de ruido activa" como en los AirPods Pro, porque no es tan potente como esa tecnología, aunque sigue la misma idea.

Comparados con los AirPods Pro, los Amazon Echo Buds no bloquean tan bien el sonido exterior. Sentado en mi escritorio en la oficina de CNET en Español en San Francisco, me puse los AirPods Pro y no escuchaba a mis compañeros del otro lado de la sala, pero con los Echo Buds, sí, ligeramente, un susurro que no me dejaba trabajar, porque me distraigo fácilmente.

Cuando realicé llamadas, por ejemplo, la gente me dijo que aún podía escuchar algo de ruido, aunque yo no lo escuchaba en primer plano, a ellos no parecía molestarle en absoluto.

La calidad de llamada es justamente uno de los puntos positivos de los Amazon Echo Buds, que mi compañero experto en audio de CNET, David Carnoy, destacó en su análisis.

Si hablamos de Passthrough, esta función se parece al modo Transparencia de los AirPods Pro, y básicamente te deja escuchar el ruido ambiental por debajo de tu música, para que sepas lo que pasa a tu alrededor. Este modo está muy recomendado para cuando sales a correr a la calle, o incluso cuando manejas bicicleta. En el app puedes ajustar los niveles de ruido que quiere escuchar, una función bastante interesante.

Alexa, Google Assistant y hasta Siri

Algo que me gustó de los Amazon Echo Buds es la posibilidad de que puedas invocar a tu asistente virtual favorito. A Alexa puedes llamarla como lo harías con cualquier otro dispositivo de Amazon y ella te estará escuchando —a menos que se lo prohíbas mediante el app.

En este apartado debo decir que cuando estaba en ambientes ruidosos, Alexa no me escuchaba correctamente o simplemente no se daba por aludida.

En cualquier caso, los botones de los Echo Buds admiten la personalización de los mismos, por lo que puedes configurar a Siri o Google Assistant para que estén disponibles con un toque largo.



El sonido de los audífonos en general es bueno, sobre todo en ambientes ruidosos y en mis pruebas no encontré interferencias que me molestaran o evitaran que escuchara mi música de forma regular, algo que sí me pasó con la primera generación de Galaxy Buds.

Los sensores de acelerómetro y proximidad permiten a los Echo Buds saber que te los quitaste, y así detener la música en consecuencia, aunque luego para reactivarla tendrás que tocar el panel táctil. También es posible que uses solo uno a la vez.

CNET

Batería

Estos audífonos de Amazon tienen alrededor de cinco horas de batería con una única carga y la reducción de ruido activada y pueden obtener hasta 2 horas de batería si los enchufas por 15 minutos. Además, el estuche puede cargarlos hasta tres veces sin necesidad de ser enchufado.

La batería de una duración promedio de 20 horas sin necesidad de carga es similar a la que ofrecen los AirPods y los AirPods Pro.

Conclusiones

Los Amazon Echo Buds de US$130 no habrían recibido demasiada admiración de mi parte, pero Amazon ha estado realizando ofertas en las que puedes conseguirlos por menos de US$100, y en ese caso considero que son una gran opción, ya que incluyen reducción de ruido y la posibilidad de comunicarte con tu asistente virtual favorito.

Estos audífonos no tienen carga inalámbrica, es cierto, pero se escuchan muy bien, su calidad de llamada es muy buena y aunque su cajita es grande, caben en el bolsillo de un pantalón regular.

Si eres un usuario de dispositivos Echo de Amazon, tener a Alexa en tus oídos probablemente sea algo positivo, porque te dará un acceso directo al control de tu hogar.

Los Galaxy Buds también son muy buenos, pero en mi experiencia las llamadas se escuchan un poco ruborizadas y su diseño no era tan cómodo, además no tienen ningún tipo de cancelación de ruido. Si aún quieres revisar otras opciones, echa un vistazo a los Freebuds 3 de Huawei, que son bonitos aunque un tanto más caros o a la nueva versión de los Galaxy Buds Plus de 2020.