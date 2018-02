Lo bueno La Amazon Cloud Cam ofrece una buena calidad de video; almacena video gratis por 24 horas que puedes descargar y es más barata que sus principales competidores. Gracias a su compatibilidad con Alexa, puedes ver su transmisión de video en tu televisor con Fire TV, una Fire Tablet, un Echo Show o un Echo Spot. Es la única cámara compatible con Amazon Key.

Lo malo No permite apagar la luz LED; no ofrece grabación continua de video, ni detección de ruido; no tiene almacenamiento local (microSD) y es necesario suscribirse para establecer zonas de movimiento y diferenciar personas de sólo movimiento. No se puede compartir el acceso de la cámara con otras cuentas de usuarios; no se puede ver desde un navegador Web y carece de integración con otros sistemas externos a Amazon.

Conclusión La cámara Amazon Cloud Cam no es perfecta, pero es una de las mejores cámaras a considerar, pues ofrece un excelente balance entre precio, desempeño y almacenamiento gratis en la nube.