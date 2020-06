Huami es la empresa china detrás de los productos Amazfit, los cuales poco a poco se han ido ganando cierta reputación a nivel global, por su precio comedido y la calidad de los mismos. Por eso decidí darle una probada por primera vez a un producto de la compañía, los nuevos , lanzados durante CES 2020 y que son familia de los también nuevos Amazfit ZenBuds, diseñados para ayudarte a dormir.

Buena calidad de llamada

Buena batería

Sensor de frecuencia cardíaca

Resistencia a salpicaduras

Buen precio Lo que no nos gusta Diseño un tanto incómodo

Ejercicios limitados para medición de frecuencia cardíaca

Los Amazfit PowerBuds son más baratos que los nuevos Pixel Buds 2 que cuestan US$179; los Galaxy Buds Plus que valen US$149 y que los AirPods regulares que valen US$149, y a diferencia de todos ellos incorpora algo especial: un sensor de frecuencia cardíaca, además de cancelación de ruido electrónica.

En precio, son ligeramente más caros que los True Wireless Earbuds TCL SOCL500TWS, que solo valen US$79 y que tienen reducción de ruido pero no sensor de frecuencia cardíaca pero... ¿necesitamos eso en nuestros audífonos?

A continuación te daré mi opinión general sobre estos audífonos después de varias semanas de uso.

Precio y disponibilidad

Los Amazfit PowerBuds tienen un precio de US$99 y puedes comprarlos en Estados Unidos a través de Amazon. En España puedes comprarlos en El Corte Inglés.

Características Amazfit PowerBuds

Audífonos inalámbricos

Sin carga inalámbrica

Batería de cada audífono de 55mAh

Batería de la cajita 450mAh

Duración total de la batería de 24 horas

Bluetooth 5.0

Resistencia a salpicaduras y polvo IP55

Cancelación de ruido electrónica

Panel táctil en los audífonos

Compatibilidad con Siri, Bixby, Google Assistant y Alexa

Color negro con rojo, blanco y amarillo

Sensor de frecuencia cardíaca

Puerto de carga USB tipo C

César Salza / CNET en Español

Diseño y adaptación

Algo importante antes de hablar de la tecnología de unos audífonos es el diseño de los mismos... ¿son cómodos? He probado muchos audífonos en los últimos años y estos son un tanto diferentes, porque el cuerpo parece otra fracción del audífono, y no está hecho como los AirPods Pro o los Galaxy Buds, que son una única pieza.

En la foto de arriba ves cómo el cuerpo sobresale un poquito, y luego la entrada del audífono es otra. No es algo que me molestara, pero sí sentí que la gravedad podía hacer de las suyas ya que la mayor parte del audífono no está dentro del oído, sino que más bien en el aire.

Cuando salí a correr con ellos nunca se me cayeron, aunque sí me dieron cierta inseguridad. La cajita de los audífonos no es muy grande, cabe en el bolsillo de un pantalón holgado. Cuando la abres no solo encuentras los audífonos, sino que en la parte interna de la tapa vienen unos clips para cada uno, que puedes adaptar mediante imán y que hacen que tengas un mejor agarre de este dispositivo.

Los audífonos también traen gomitas SS, M y L, así como S que vienen colocadas cuando los compras.

Buen sonido y calidad de llamada

Los Amazfit PowerBuds incluyen cancelación de ruido electrónica a través de un micrófono dual, que reduce el ruido exterior a través de un simple toquecito en cualquiera de los audífonos.

En mi experiencia, el ruido exterior se reduce bastante, pero no lo suficiente como para bloquearlo por completo, como sí puedes lograrlo con los AirPods Pro, que siguen siendo mis audífonos favoritos cuando necesito estar aislado.

En las llamadas, la cancelación de ruido también funcionó, y a través del micrófono dual el sonido que escuché era más claro, y también me escuchaban bien del otro lado.

La empresa clama tener un modo llamado Motion-Beat, ideal para cuando haces ejercicios, ya que mejora el bajo para hacer que la música obtenga un compás mejorado. Estas preferencias y además las opciones disponibles mediante el toque táctil de los audífonos pueden configurarse mediante la aplicación de Amazfit para iOS y Android.

Los gestos táctiles funcionan de forma simple y tú mismo puedes configurarlos de manera diferente para cada audífono. Tienes los típicos de reproducción, pausa, y canción anterior y siguiente, además puedes invocar a tu asistente virtual y activar o desactivar la cancelación de ruido.

Captura de pantalla por César Salza/CNET

Medición de frecuencia cardíaca y app

Estos audífonos incluyen un sensor de medición de frecuencia cardíaca. En mis pruebas pude notar que la única forma de que este sensor se active es iniciando una de las actividades de la aplicación de Amazfit que sirve para controlar los audífonos.

El problema es que solo puedes realizar una de las actividades que se indican allí, como correr, caminar o hacer bicicleta, no hay otra forma de activar la frecuencia cardíaca más que haciendo una de esas actividades y no encontré ningún apartado para agregar nuevas.

Salí a caminar con el dispositivo puesto y pude notar, como ves en la foto de arriba en la última pantalla, que los audífonos estaban tomando mi frecuencia cardíaca de forma constante. Algo que no me gustó es que cuando inicias esa pantalla de actividad física, no tienes acceso a la aplicación hasta que terminas ese deporte, por lo cual no puedes ver la batería o desactivar manualmente la cancelación de ruido.

De hecho, los controles de los audífonos no funcionaron de manera correcta cuando activé la frecuencia cardíaca, por lo cual todo indica que al activar esta función, todas las demás quedan desactivadas.

Puedes recibir notificaciones si tu frecuencia cardíaca es muy alta, algo que me pareció interesante y a tener en cuenta.

César Salza / CNET en Español

Amazfit PowerBuds: Conclusiones

Estos audífonos de la empresa Huami funcionan correctamente en iOS y Android, aunque mis pruebas con Mac me dieron errores de interrupción de la música. En general, los audífonos se escuchan bien, la cancelación de ruido es buena por el precio del dispositivo y aunque no tiene carga inalámbrica, su batería me resultó buena en mi tiempo de uso, dándome la misma duración que la mayoría de los audífonos que he probado.

Si no utilizas un reloj o pulsera inteligente, es probable que el complemento del sensor de frecuencia cardíaca sea ideal para ti, sobre todo si sales a correr o a manejar bicicleta y quieres mantener una monitorización casual de tu ejercicio.

Si estás buscando audífonos baratos y no te importa el sensor de frecuencia cardíaca o la cancelación de ruido, puedes revisar nuestra lista de audífonos inalámbricos por menos de US$50.