Lo bueno El Amazfit Bip es un reloj inteligente completo que resulta ser una excelente ganga. Tiene una pantalla siempre encendida, batería de una semana de duración y un montón de extras como medición de frecuencia cardíaca, GPS y resistencia al agua. Funciona con Android e iOS. Obtiene notificaciones.

Lo malo El diseño de plástico y las caras de reloj limitadas no son tan llamativas como los relojes inteligentes premium. La aplicación Mi Fit no es tan refinada como la de Fitbit para fitness o seguimiento de la salud. No hay aplicaciones instalables Las funciones incorporadas, como cronómetro/temporizador, no se pueden ejecutar en segundo plano.

Conclusión El Amazfit Bip es asequible, tiene una fantástica duración de la batería y es el mejor reloj inteligente casual de bajo perfil. Es un buen reemplazo para tu Pebble viejito.