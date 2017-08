Alcatel Idol 5S: Bueno, bellísimo y barato, pero con duración limitada

2:23 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Este es uno de los teléfonos de gama media más guapos que he visto, y también el que menos dura.

El Alcatel Idol 5S es bello, ágil y con excelente sonido, pero su batería es decepcionante, y esto lo posiciona en gran desventaja respecto a teléfonos como el Nokia 6, el Huawei Honor 6X y Motorola Moto G5 Plus.

Por fuera, aparenta ser una maravilla casi proveniente del reino de los alta gama: diseño premium, de aluminio, y con vidrio en su pantalla y en su espalda. Si no fuera que no se dobla en sus costados y carece de pantalla curva, diría que pertenece a la familia de los S8. Si lo apreciamos por sus proporciones y terminado refinado, también nos recuerda al icónico iPhone 4.

Sería de lo más elegante que hemos visto, si no tuviera la marca "Idol" y "Alcatel" con una tipografía tan grande en su parte trasera. Le quitan el encanto.

No obstante, gran parte de su belleza radica en el hecho de que es pequeño, si lo comparamos con los teléfonos más recientes que suelen acercarse más a las 6 que a las 5 pulgadas. Su tamaño es de 5.2 pulgadas, que es ideal para manipular con una sola mano y para guardarlo en el bolsillo.

El único momento en que extrañé visualizar una pantalla más grande fue al leer, y al ver videos, porque para estas actividades sí que se echa de menos unas pulgadas más. De todos modos, la resolución de su pantalla no es mala: 1,920x1080 pixeles, con una densidad de 424 pixeles por pulgada.

Además, su procesador es muy ameno si entusiasmamos al celular con actividades exigentes, como abrir apps de redes sociales, navegar en Internet e incluso jugar videojuegos como Super Mario Run o Modern Combat 5. Su chip es el Snapdragon 625, que es de lo mejor que podemos conseguir para un celular de media gama (otros optan por el 435 que es notablemente peor, y un chip de alta gama como el 821 o 835 volvería mucho más costoso al dispositivo).

Su audio es sorpresivamente gratificante (el sonido no suele ser una característica distintiva de los Alcatel, como sí es de los ZTE) por su bocina en el extremo superior e inferior.

También su cámara principal de 12 megapixeles es adecuada, aunque no brinda ningún elemento especial o de sorpresa. Cuando las condiciones de luz son óptimas, las imágenes se ven muy bien, pero su calidad decrece a medida que la luz escasea. Tampoco viene con opciones de otros teléfonos recientes, como los retratos bokeh de fondos difuminados, o la estabilización de imagen óptica para que las fotos salgan más nítidas.

En cambio, ofrece estabilización de imagen digital, que es una compensación de software a falta de los sensores de hardware, y autofoco, que detecta bien los rostros para mostrarlos de forma nítida.

Su cámara frontal es de 8 megapixeles y es muy satisfactoria, sin efectos de belleza artificiales.

Una diferencia importante de las cámaras respecto a la competencia con el Moto G5 Plus es que no graba video en 4K, sino en una resolución de 1,080 pixeles. No obstante, en la práctica, los videos me parecieron de una calidad aceptable y si tuviéramos la opción de 4K de todos modos no la usaríamos siempre porque los archivos ocupan más espacio.

En cuanto a almacenamiento, este teléfono viene con 3GB de RAM y 32GB de memoria interna, que se puede expandir hasta 512GB mediante su ranura microSD. Cuesta US$280 su modelo sin avisos, o US$200 para usuarios de Amazon Prime, con publicidad de Amazon en la pantalla de bloqueo.

Frente a su competencia, su característica más fuerte es su diseño elegante, con vidrio también en su espalda y un procesador más que decente para su precio. Sin embargo, el Moto G5 Plus le gana por su batería que dura varias horas más que las del Alcatel y por sus funciones especiales, como su resistencia a salpicaduras, su