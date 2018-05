Alcatel 1X: Un celular de solo US$100 con lector de huellas y Android Go

CNET en Español

El Alcatel 1X es un celular que cuesta apenas US$100, pero eso no significa que sea mediocre –o al menos esa es la promesa.

A ese precio, el Alcatel 1X incluye un lector de huellas en la parte trasera, una pantalla de 5.3 pulgadas, una cámara trasera de 8 megapixeles y 16GB de almacenamiento. Además, promete una buena experiencia, pues ejecuta la versión más ligera de Android Oreo, conocida como Android Go.

Android Go está optimizado justamente para dispositivos de bajo calibre e incluye apps básicas (también optimizadas) para ofrecer una buena experiencia. Entre estos apps se encuentran Google Go, Google Maps Go, Gmail Go y Facebook Lite, entre otras.

Este celular está justo en el rango del Blu R1 Plus que cuenta con un procesador similar Mediatek MT6737 y MT6739), pero tiene 3GB de RAM (en vez de solo 1GB de RAM), 32GB de almacenamiento (en lugar de 16GB) y una batería de 4,000mAh (en lugar de una de 2,460mAh). Sin embargo, el Blu R1 Plus no ejecuta la versión optimizada de Android Oreo (Android Go) y no tiene un lector de huellas como el Alcatel 1X.

El Alcatel 1X tiene un diseño tradicional y no luce tan moderno como celulares de alta gama como el OnePlus 6 ($529.00 en OnePlus), el Galaxy S9 Plus o el LG G7 ThinQ, pero es claro que por su precio es difícil quejarse.

El Alcatel 1X estará disponible en Amazon la primera semana de junio y llegará a Walmart y Best Buy en las próximas semanas.

Si US$100 siguen siendo mucho para ti, la empresa también vende el Alcatel 3V que tiene un precio de US$50 y trae una pantalla de 6 pulgadas con un cámara de 12 megapixeles y una batería de 3,000mAh.

Alcatel 1X: Características y especificaciones

Pantalla: 5.3 pulgadas



Resolución: 960x480 pixeles

Procesador: Mediatek Helio MT6739 de cuatro núcleos

Almacenamiento: 16GB de almacenamiento

RAM: 1GB (algunos mercados con 2GB)

MicroSD: Sí

Cámara principal: 8 megapixeles (la versión superior puede ser de 13 megapixeles en algunos mercados) con apertura f/2.0

Cámara frontal: 5 megapixeles

Conectividad: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, GPS/AGPS, NFC, USB 2.0, sensor de huellas (en algunas versiones)

Batería: 2,460mAh

Sistema operativo: Android Oreo (versión Android Go)