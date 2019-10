Activ5: Un aparato para llevar el gimnasio en el bolsillo

CNET

Estamos cansados de los comerciales de televisión que nos ofrecen milagros si nos ponemos parches, si nos vendamos con máquinas que nos dan corriente o si compramos enormes máquinas que ofrecen gritarnos para ponernos en forma mientras hacemos ejercicios. Sin embargo, para quienes desean mantenerse en forma en cualquier lugar, incluso cuando están de viaje, Activ5 parece una solución inteligente, que no requiere de mancuernas de cientos de kilogramos y que trabaja con tu propia fuerza para tonificar tus músculos.

Cuando la empresa me contactó para probar este dispositivo que es compatible con celulares iOS, me llamo la atención su tamaño, es ligeramente más grande que la palma de una mano, y el motivo justamente es que vas a requerir usarlo con tus manos y centrarlo en las mismas para hacerlo funcionar en la mayoría de las ocasiones.

¿Qué es Activ5?

Active5 es una pequeña pieza de plástico que no tiene más que un botón y una pequeña luz que te indica si está conectado al celular. Internamente tiene una batería triple AAA, que puedes cambiar abriendo la cajita. La idea detrás del dispositivo es que personas ocupadas o que suelen viajar mucho, puedan seguir ejercitando sus músculos en cualquier lado.

Si bien es cierto que allá donde vayas puedes salir a correr para hacer un poco de cardio, cuando se trata de hacer ejercicios de musculación es ligeramente diferente; lo más común es que debas ir a un gimnasio y ahí es donde entra Activ5 en acción, ya que con cada ejercicio que realices te ayudará a maximizar tu fuerza y tu potencial.

La empresa asegura que utilizándolo a diario, los usuarios demostraron la capacidad de aumentar su fuerza hasta un 30 por ciento en seis semanas.

¿Cómo funciona?

Este dispositivo requiere de un app gratuita para funcionar. El Activ5 app disponible en la App Store, es la herramienta vital a través de la cual siguiendo una serie de ejercicios y sin moverte demasiado, podrás lograr tus objetivos. Piensa en que puedes utilizar Activ5 en un avión o hasta cuando vas en un viaje de auto y no te toca conducir; su uso es práctico porque puede utilizarse en cualquier lugar.

Una vez que has descargado el app, haces una primera prueba que le permite al dispositivo conocer tu máxima fuerza. Para ello utilizas tus manos en el aire, haciendo presión de un lado y del otro contra el pequeño aparato.

Después de que el Activ5 ha determinado tus valores, comienza la acción. Tienes todo tipo ejercicios y juegos que puedes seleccionar dependiendo de la parte del cuerpo que deseas ejercitar ese día.

Tu entrenamiento

Hay diferentes maneras de hacer ejercicios. El Active5 te puede ofrecer seis semanas de ejercicios que requerirán que hagas actividades por 15 minutos al menos tres veces al día. También puedes elegir directamente el tipo de ejercicio que quieres hacer cada vez: tronco superior o tronco inferior son dos de las opciones, aunque también tienes una llamada "ponte fuerte", "tonifícate" e incluso tiene Yoga Pilates, moldeador de glúteos y hasta ejercicios para hacer en lugares concretos como cuando miras la televisión o cuando vas en un avión.

Algo que me gustó es que cada ejercicio tiene instrucciones muy detalladas y, aunque podría parecer que no, sientes cómo siguiendo los parámetros de fuerza que te indica la aplicación, vas consiguiendo resultados.

Cuando estás haciendo los ejercicios que has seleccionado, la pantalla de tu celular se verá como si estuvieras jugando el videojuego de Víbora (Snake) de Nokia. Tendrás un punto y una línea curva en diferentes direcciones. Tú eres el punto y debes hacer que ese punto vaya por encima de la línea: como si estuvieras en un laberinto.

Pero para seguir ese laberinto no tienes controles, debes aplicar la fuerza correcta de la palma de la mano en contra de Activ5 y de esa manera lograr que el el punto siga la línea que debes dibujar. Al principio me pareció que era una tarea imposible, pero poco a poco fui entendiendo la presión y la precisión que debía ponerle al dispositivo.

Lo que sucederá al principio, es que no pondrás la presión suficiente, por lo que no conseguirás el objetivo, pero con la práctica y en los niveles más fáciles, irás aprendiendo.

La pantalla en la que debes hacer los ejercicios puede parecer un videojuego más complicado o simplemente tener una interfaz similar a Víbora, tu puedes decidir este factor.

¿Una nueva forma de entrenar?

Aunque particularmente disfruto ir al gimnasio y no viajo tanto como para poner de excusa que me la paso en aviones, lo cierto es que Active5 puede ser ideal para personas ocupadas que no tienen tiempo en el día para salir a correr, sudar y volver a la oficina, pero que desean mantenerse tonificadas y en forma.

Activ5 no va a reemplazar tu actividad cardiovascular, pero sí puede ser un complemento para mantenerte activo en esos lapsos del día en que sabes que tu cuerpo necesita un poco más de actividad, más allá de estar solo sentado frente a tu computadora. Ahora, puedes relajarte 15 minutos y hacer un poco de bíceps, tríceps o pecho de forma fácil y divertida.

De cualquier manera, considero que Active5 puede ser una opción interesante para personas mayores y es quizá una buena herramienta para terapias físicas, aunque esto deberá determinarlo un médico.

Un amigo se lesionó una rodilla y no tenía muchas ganas de ir al gimnasio. Se sentía mal por no entrenar y decidí enseñarle a usar mi unidad de prueba de Activ5, lo siguiente que supe es que se pasó dos semanas entrenando tres veces al día, y su experiencia fue realmente buena, ya que el app te permite mantener un registro de las actividades y conocer tu progreso, cómo incrementas la potencia y la fuerza de tus músculos cada día. Ahora que ya puede volver al gimnasio, mi amigo no siente que sus músculos están débiles o que perdió semanas sin hacer nada.

Sin duda, Active5 puede ser una herramienta complementaria para personas jóvenes y ocupadas, aunque creo que en personas mayores definitivamente puede ser una gran herramienta para mantenerse activos. Lo más importante de un pequeño aparato como este es que realmente lo utilices a diario y sigas un entrenamiento y una rutina para poder ver resultados.

Precio y disponibilidad

El Activ5 puede comprarse en el Apple Store, la tienda de la empresa y otros sitios Web de Internet por un precio de US$129.99.