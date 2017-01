¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo el tiempo mientras paseas a tu bebé? Bueno, a lo mejor no, pero el desarrollador de tecnología para bebés 4moms ha diseñado una carreola para que esos paseos en el parque con tu retoño sean más productivos (porque suponemos que criar a un hijo no es algo productivo en sí mismo, pero bueno), y lo ha presentado en la feria de tecnología CES 2017.

La carreola Moxi usa la energía cinética de sus ruedas, generada cuando caminas con tu hijo, para cargar tu teléfono, iluminar tu camino con unos faros delanteros y monitorizar tu distancia en una pantalla LCD. Bastante chévere, ¿verdad? La mala noticia es que sale en un ojo de la cara: US$700.

Moxi ofrece algunas características de diseño extras para hacer esta carreola aún más irresistible. De manera notable, el asiento se puede reorientar en tres diferentes formas. Se puede colocar mirando hacia el frente o hacia atrás, y se puede abatir totalmente para los bebés más pequeñitos. Simplemente esta función sale en una lana en muchas carreolas de alta gama, así que el precio no es tan obsceno como podría parecer en un principio.

Mis únicas dos críticas a la carreola misma, por lo que he visto hasta ahora, son su relativamente simple app y sus débiles faros delanteros. El app y la pantalla LCD actualmente muestran la distancia recorrida, pero me gustaría ver información más creativa y un análisis de los paseos.

Chris Monroe/CNET

Los faros se ven bien, pero ciertamente no son lo suficientemente potentes como para iluminar un sendero oscuro. La mayoría de los padres no estarían, de cualquier forma, de paseo con un niño en la oscuridad, pero igual estaría bien que las funciones tuvieran alguna utilidad real, y no que simplemente ocuparan espacio en la descripción del producto.

La carreola Moxi ya está disponible en línea por US$700.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.