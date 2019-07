El Toyota Corolla 2020 llega con el gran legado de decir que su modelo ha sido el carro más vendido en la historia de la industria y cuando lo conoces tiene mucho sentido.

Corolla es un carro barato (o que brinda gran valor) que ofrece una experiencia relativamente buena, es muy confiable y generalmente poco costoso de reparar a largo plazo.

El Toyota Corolla 2020 mantiene esas características y ahora trae un nuevo diseño que le da un poco más de personalidad.

El cambio de diseño del Toyota Corolla 2020 llega como parte de la nueva plataforma modular de la automotriz TNGA (Toyota New Global Architecture).

Este modelo no es, sin embargo, el primer auto de Toyota que integra la nueva plataforma TNGA, ya que el Corolla Hatchback 2019 lo hizo meses atrás.

La plataforma TNGA no significa solamente un cambio en la estructura del cuerpo de los autos del fabricante japonés. Además, conlleva nuevas ideas de ingeniería, diseño, ensamblaje y materiales, por lo que representa un cambio importante para la automotriz.

El Toyota Corolla 2020 comparte el mismo tren motriz (powertrain, en inglés) del Corolla Hatchback y el mismo ADN, enfocándose mucho en ofrecer más comodidad y mostrar refinamiento a través de todo el vehículo.

Asimismo, el modelo 2020 es el primero que ofrece un Corolla Hybrid (híbrido), algo que tan solo se conseguía en nivel de mayor precio.

Esta es la duodécima generación del Toyota Corolla, aunque no había tenido un cambio tan drástico desde el 2013 y el cambio le sienta bien porque hace a un carro confiable y barato, más atractivo.

Precio

Toyota Corolla L 2020 (Estados Unidos): US$19,500

US$19,500 Toyota Corolla LE 2020: US$19,950

US$19,950 Toyota Corolla SE CVT 2020: US$21,950

US$21,950 Toyota Corolla SE (6MT) 2020: US$22,650

US$22,650 Toyota Corolla XLE 2020: US$23,950

US$23,950 Toyota Corolla XLE 2020: US$25,450

US$25,450 Toyota Corolla Hybrid LE 2020: US$22,950



Cada modelo del Toyota Corolla 2020 tiene paquetes opcionales que incrementan el precio. Además, dependiendo del país, la disponibilidad de modelos del Corolla 2020 varía.

Garantía en Estados Unidos: 36 meses o 36,000 (lo que ocurra primero).

Precio inicial en otros países

Toyota Corolla 2020 (precio México): 310,900 pesos

310,900 pesos Toyota Corolla 2020 (precio España): 21,350 euros

Toyota Corolla: MPG, motor y caballos de fuerza

Corolla L, LE 2020 (ciudad/carretera/combinado): 30/38/33 con motor de 1.8 litros de 4 cilindros; 139 caballos de fuerza (6,100rpm) y torsión de 126 libras-pie (3,900rpm)

30/38/33 con motor de 1.8 litros de 4 cilindros; 139 caballos de fuerza (6,100rpm) y torsión de 126 libras-pie (3,900rpm) Corolla XLE 2020: 29/37/32 con el mismo motor del L y LE

29/37/32 con el mismo motor del L y LE Corolla SE CVT 2020: 31/40/34 con un motor de 2.0 libros y 4 cilindros; 169 caballos de fuerza (6,600rpm) y torsión de 151 libras-pies (4,400rpm)



31/40/34 con un motor de 2.0 libros y 4 cilindros; 169 caballos de fuerza (6,600rpm) y torsión de 151 libras-pies (4,400rpm) Corolla SE (6MT) 2020: 29/36/32 con el mismo motor del Corolla CVT

29/36/32 con el mismo motor del Corolla CVT Corolla XSE 2020: 31/38/34 con el mismo motor del SE CVT

31/38/34 con el mismo motor del SE CVT Corolla XSE 2020: 53/52/52 con un motor híbrido de 1.8 litros; 121 caballos de fuerza (5,200rpm) y torsión de 105 libras-pie (3,600rpm)

Toyota Corolla: Ficha técnica (modelo inicial L)

Transmisión: Continuamente variable controlada electrónicamente

Tracción delantera: Sí

Suspensión delantera: Independiente con montura MacPherson y barra estabilizadora

Suspensión trasera: Multibrazo con barra estabilizadora

Dirección asistida (ESP): Sí, asistida eléctricamente de piñón y cremallera

Frenos delanteros: Disco ventilado de 10.8 pulgadas asistidos eléctricamente

Frenos traseros: Disco sólidos de 10.2 pulgadas con sistema de frenado controlado electrónicamente (ECB) y Star Safety System

Dimensiones (alto x ancho x largo): 143.6x178.1x463.6cm (56.5x70.1x182.5 pulgadas)

Espacio para la cabeza en parte delantera: 97.3cm (38.3 pulgadas)

Espacio para la cabeza en parte trasera: 94.3cm (37.1 pulgadas)

Espacio para piernas en parte delantera: 106.7cm (42 pulgadas)

Espacio para piernas en parte trasera: 88.4cm (34.8 pulgadas)

Espacio para pasajeros según la EPA: 88.6 pies cúbicos

Volumen de carga con asientos levantados: 13.1 pies cúbicos

Capacidad de asientos: 5

Peso: Desde 2,850 libras

Luces delanteras: Multi LED con acentos LED

Retrovisores eléctricos: Sí

Rines: 15 pulgadas (18 pulgadas en modelos Corolla XSE y otros)

Tablero: Incluye pantalla de 4.2 pulgadas para proporcionar información y mensajes de alerta

Ventanas eléctricas: Sí

Puerto USB: Sí

Infoentretenimiento: Entune 3.0 con pantalla de 7 pulgadas (8 pulgadas en Corolla XLE y Corolla XSE)

Compatibilidad con Apple CarPlay: Sí

Bocinas: 6, pero modelos de más alto calibre tiene la opción de 9 bocinas con sonido JBL (como el Corolla XLE y Corolla XSE)

Compatibilidad con Android Auto: No

Asientos: Ajustable en 6 direcciones

Tapizado: Tela (Cuero en modelos como el Corolla XSE, Corolla SE CVT, Corolla SE (6MT) y Corolla XLE

Tanque de combustible (gasolina): 11.4 galones

Nota del editor: El carro de prueba utilizado en esta ocasión fue el modelo XSE, con un precio sugerido de US$29,168.

Nuevo diseño

El Corolla 2020 es un sedán con un aspecto más agresivo que el modelo anterior, pero el cambio más importante es la parte delantera. Los faros del auto se extienden de los lados más hacia el centro del vehículo e integra luces LED con formas de "J", lo que colabora con lograr un look más agresivo y, a la vez, un poco más moderno y deportivo.

Aún así, Toyota mantiene los modelos Corolla SE y XSE como modelos más deportivos, integrando spoilers y algunas "aletas" que le dan mayor estabilidad.

Asimismo, en la parte frontal, este modelo cuenta con una rejilla de mayor tamaño que el anterior. El Toyota Corolla 2020 es 1.2 centímetros más ancho en el frente y 2.2 centímetros más ancho en la parte trasera que el modelo anterior. El carro Toyota es 2.03 centímetros más bajo, lo que permitirá tener una mejor visibilidad frontal, lo que se logró tras colocar más abajo el motor para tener el capó hasta 3.56 centímetros más bajo.

La parte trasera es muy parecida a los modelos anteriores, pero trae pequeñas modificaciones que colaboran también para hacer que desde atrás se vea como un carro diferente a los modelos anteriores.

En general, el diseño del Corolla 2020 es un cambio bienvenido y atractivo que le permite competir mejor con el Honda Civic 2019 y otros carros de su categoría, pero no considero que represente un gran salto para hacerlo el más atractivo.

En muchas ocasiones será cuestión de preferencia. Aunque considero que las luces son aspectos atractivas, es posible que la mayoría de personas estén más atraídas al diseño del Mazda 3 2019 y el Honda Civic 2019.

Llantas y rines

El Toyota Corolla 2020 cuenta por primera vez con rines de 18 pulgadas entre las opciones que puedes adquirir, las cuales son el estándar en los modelos Corolla SE 2020 y Corolla XSE 2020. El Corolla XLE tiene rines de 16 pulgadas con radios trenzados tridimensionales.

Los rines más lujosos del Toyota Corolla 2020, a su vez, tienen acentos plateados en la parte exterior y acentos oscuros en la parte interior con un diseño tipo hélice.

Los rines del carro Toyota Corolla 2020 son más atractivos que antes y le sientan muy bien a la carrocería, pero en mi carro de prueba XSE 2020 con loas rines de 18 pulgadas me pareció que las llantas producían demasiado ruido en carretera.

El Corolla 2020 se siente suave al conducir, pero el ruido de esas llantas en múltiples ocasiones me pareció notable, mucho más de lo que experimenté con el Honda Civic 2019.

Interior, cabina y tecnología

El interior y la cabina del Toyota Corolla 2020 está enfocada en ofrecer simplicidad y permitirte interactuar de manera más sencilla con todos los controles. Por ejemplo, los controles del aire acondicionado y la calefacción se encuentran en el centro, más cerca del sistema de infoentretenimiento.

Asimismo, cuenta con un puerto USB (dos puertos USB en el Corolla LE y SE) y el Corolla XSE, XLE y SE integran el sistema Toyota Entune 3.0 Plus, que añade radio satelital y HD, en lugar del software Entune 3.0 que tiene el Corolla LE.

En sistema de infoentretenimiento tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas, en todos los modelos excepto en el Corolla LE 2020 que tiene una pantalla de 7 pulgadas. Pero sin importar el tamaño de la pantalla, el sistema es compatible con Apple CarPlay y Amazon Alexa.

Es lamentable que un carro como el Toyota Corolla 2020 aún no ofrezca compatibilidad con Android Auto porque muchas personas se verán obligadas a utilizar el sistema de infoentretenimiento de Toyota que no es el mejor ni cuenta con tantas funciones como las que podrías obtener con Android Auto, algo que sí puedes hacer si tienes un iPhone para poder usar Apple CarPlay.

El Honda Civic 2019, el Mazda 3 2019 y el Hyundai Elantra 2019 sí lo ofrecen, así que pueden brindar una mejor experiencia de infoentretenimiento e integración con loas celulares Android en comparación con el Corolla 2020.

El sistema no se diferencia mucho del que tiene el Toyota Camry 2019, lo que significa que tanto la resolución como la interfaz no son las mejores en el mercado y es precisamente allí donde los usuarios podrían tener una mejor experiencia no solo con CarPlay, sino también con Android Auto.

Dicho esto, la pantalla responde bien a los comandos y de todas maneras funciona. Lo cierto es que al igual que otras pantallas inteligentes en carros en el mercado, se ensucia con facilidad y es todo un reto mantenerla limpia.

Por otra parte, en los modelos Corolla XSE 2020 y XLE 2020 se puede optar por un paquete de audio premium que incluye un sistema de sonido JBL y la navegación integrada.

Según Toyota, el apoyabrazos es más largo que antes para ofrecer más comodidad y el compartimento enfrente de la barra de cambios también tiene como opción colocar carga inalámbrica para poder recargar celulares. Este cargador inalámbrico funciona mejor que lo que experimenté con el Toyota Camry 2019, el cual no ayudaba a mantener el celular en su lugar cuando se estaba cargando porque se deslizaba si no cuentas con una cubierta.

El tablero tiene una pantalla (MID) de 4.2 pulgadas, con la opción de escoger una de 7 pulgadas que se ubica en medio del tacómetro y velocímetro. Comparado al modelo anterior, Toyota dice que estas pantallas tienen una visibilidad mejorada. Con la pantalla grande, el conductor tiene la posibilidad de cambiar el estilo del velocímetro, entre análogo y digital.

En la práctica, la pantalla central en el tablero ofrece buen detalle para lo que ofrece y es mejor que un tablero totalmente análogo porque ofrece mucha más flexibilidad para mostrar contenido y adaptarse mejor a las condiciones.

Por ejemplo, el Corolla tiene un modo deportivo y uno tradicional el cual se transmite directamente en esa pantalla. Si estás en modo regular el velocímetro es de color azul, mientras que si seleccionas el modo deportivo el velocímetro cambia a color rojo. Puede ser que estos sean pequeños detalles, pero son positivos para el usuario.

La cabina también promete ser más silenciosa que antes, gracias a diferentes modificaciones que utilizó el fabricante, al igual que nuevos materiales. Sin embargo, no considero que haya sido tan silencioso como lo que ofreció el Honda Civic 2019.

De manera similar, aunque la parte interna trae algunas mejoras que le dan un poco más de estilo, el Mazda 3 2019 ofrece mucha más elegancia en la parte interna y hasta considero que la parte interna del Civic 2019 se ve un poco mejor. Comparado con el Nissan Altima 2019, ese carro también le lleva la delantera, aunque está en un segmento un poco más arriba.

Dicho esto, las sillas son suficientemente cómodas y es buena la experiencia general.

En cuanto a su capacidad, el Corolla 2020 complace pero no sorprende. Su silla trasera es suficientemente grande para poder colocar un asiento para niños (car seat, en inglés) justo atrás del conductor, pero el espacio del conductor sí se ve limitado y es necesario mover la silla un poco hacia adelante si mides más de 1.70 cm de altura.

Comparado con el Honda Civic 2019, ese carro ofrece un poco más de espacio en la silla trasera así que no hay que mover tanto la silla del conductor para colocar esa clase de silla.

Algo sobresaliente es que Toyota incluye un montón de tecnología en su carro Corolla 2020, sin importar si escoges el modelo más barato.

Todos los modelos del Toyota Corolla 2020 (incluyendo el Corolla L) vienen con el sistema Toyota Safety Sense 2.0, el cual ofrece algunas mejoras en el desempeño en comparación con el sistema que tenía el Corolla 2019.

Este sistema incluye frenado automático con detección de peatones, cruise control adaptativo, asistencia de carril, alerta de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito y cambio entre luces altas y bajas automáticamente.

Esta tecnología funciona bien y el cruise control adaptativo funciona tan bien como en que probé en el Camry 2019, ofreciendo un buen comportamiento en la detecciones de vehículos frente de mi y sus velocidades para prácticamente conducirse por si solo. En muchas ocasiones siendo que frena un poco muy fuerte a pesar de estar a distancia de carros, pero ayuda en conducciones largas.

Considero que el cruise control adaptativo de la Mazda CX-5 2019 y el Audi A6 2019 funcionan mejor, mientras que también tuve una mejor experiencia en la asistencia de carril en el Honda Civic 2019, manteniéndose con más facilidad en el centro del carril sin tener que ir de línea a línea y hasta mejor de lo que experimenté en la Honda Pilot 2019 que en teoría usa exactamente la misma tecnología.

Es posible que entre los dos Honda mi experiencia fue mejor por algunos sensores adicionales y/o porque también el Civic es un carro más compacto.

La asistencia de carril también fue muy parecida a la del Camry, en la cual es útil pero no significa que sea piloto automático porque muchas veces se siente más que está rebotando de una linea lateral a la otra y no necesariamente siempre en el centro. Además, cuando te estás saliendo del carril o llegas a su límite sientes una vibración en el timón.

Toyota Corolla: Motor y experiencia de conducción (2020)

El Toyota Corolla 2020 ofrece dos tipos de motores dependiendo del modelo que escojas. El motor base es de 1.8 litros con 139 caballos de fuerza. Toyota no ha revelado el consumo de gasolina estimado (MPG), pero aseguró que será "mejor" que las generaciones anteriores. Si tenemos en cuanta que su modelo anterior tenía un MPG inicial de 28 en ciudad y de 36 en carretera, la oferta del Corolla 2020 pinta bastante buena.

El otro motor del Toyota Corolla 2020 estará disponible en los modelos SE y XSE, y ofrece 2.0 litros y 169 caballos de fuerza con 151 libras-pies de torsión (torque).

Otra diferencia que tiene el Corolla SE 2020 y el XSE 2020 con los modelos más básicos es que cuenta con suspensión "más deportiva" y un perfil de llantas más bajo con llantas de 18 pulgadas, en vez de las 16 pulgadas que tienen los otros.

En la conducción, el Toyota Corolla 2019 cumple con su propósito, pero la experiencia está por debajo de lo que ofrece el Mazda 3.

Además, las llantas con los rines del modelo Corolla XSE que probé generaron más ruido de lo esperado en la carretera, más que lo que experimenté con el Honda Civic, su principal competidor.

El motor también ofrece una experiencia promedio en el cual cumple con lo necesario para manejar de un punto al otro, pero en ocasiones uno termina necesitando un poco más de fuerza. Lo bueno es que el Corolla 2020 cuenta con modo deportivo que ayuda un poco en este aspecto.

En comparación con otros modelos Corolla S, Corolla XSE y Corolla XRS, considero que la experiencia de conducción no ha mejorado tanto como me gustaría, sobre todo con modelos que van hasta más de 5 años atrás. Inclusive, su consumo de gasolina no me parece que ha evolucionado tanto como me gustaría.

Dicho esto, el Toyota Corolla 2020 sigue demostrando que cumple con el cometido de ofrecer un carro barato y confiable al consumidor.

El nuevo diseño del Corolla 2020 le sienta bien, su consumo de gasolina es relativamente bueno para su categoría, su experiencia de conducción es eficiente y su interior tiene lo que muchos necesitamos.

Conclusión

Este carro Toyota sigue siendo de los mejores en la categoría, pero no necesariamente el mejor para todos porque no es perfecto: su parte interna se ve y siente un poco barata, su experiencia de conducción es muy promedio y su espacio está un poco por debajo de algunos de sus principales rivales.

Si lo que quieres es un carro barato con una buena experiencia de conducción, considero que el Mazda 3 2019 es una mejor opción y luego el Honda Civic 2019. Además, por ejemplo el Honda Civic 2019 ofrece un poco más de espacio interno y el Mazda 3 ofrece más elegancia en el interior que cualquiera de los dos.

En comparación con el Toyota Camry 2019, considero que ese carro se ve y siente mejor cuando conduces. Además, es más espacioso y tiene más opciones, aunque es importante tener en cuenta que es la primera vez que hay un Toyota Corolla Hybrid (híbrido). Claro, el Camry es un nivel más arriba del Corolla (más caro), así que tiene sentido.

No obstante, con la excelente reputación de confiabilidad y repuestos baratos, el Toyota Corolla 2020 sigue demostrando que es un carro que cumple con su propósito y ahora tiene un diseño que genera un poco más de emoción.

