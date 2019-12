Juan Garzon / CNET

Las camionetas Mercedes-Benz GLE-Class, anteriormente conocida como M-Class, son elegantes y llenas de tecnología.

Mercedes GLE 350 2020 Lo que nos gusta La Mercedes GLE tiene hermosas pantallas en el tablero e infoentretenimiento

MBUX ofrece muchas funciones y gran personalización

Buena experiencai de conducción

Realidad aumentada para la navegación

Cabina cómoda y espaciosa

Puedes ajustar la altura de la SUV Lo que no nos gusta El sistema de infoentreteniiento puede ser abrumador

El precio se incrementa fácilmente

La asistencia de carril es un poco muy agresiva

La GLE 350 2020 (como la GLE 450 2020) es parte de la cuarta generación del vehículo que promete ofrecer un gran paso adelante en cuanto a tecnología -- tanto en la cabina como en la dinámica de conducción -- para hacerla una de las mejoras SUV de lujo en el mercado.

¿Lo logra? Sí, pero no significa que sea una camioneta perfecta.

Nota del editor: Este análisis de la Mercedes-Benz GLE 350 4Matic se realizó con un modelo en préstamo con un precio sugerido de US$78,370.

Mercedes GLE: Precio 2020

GLE 350 SUV (Estados Unidos) : Desde US$53,700 (sugerido con paquetes adicionales opcionales)

: Desde US$53,700 (sugerido con paquetes adicionales opcionales) GLE 350 4Matic SUV : Desde US$56,200 (paquetes adicionales opcionales)

: Desde US$56,200 (paquetes adicionales opcionales) GLE 450 4Matic SUV::Desde US$61,150 (paquetes adicionales opcionales)

Mercedes-Benz GLE Class (precio México): Desde 1,288,000 pesos (Mercedes GLE 450 Exclusive y GLE 450 Sport)

Garantía en Estados Unidos: 48 meses o 50,000 millas (lo que ocurra primero).

Mercedes GLE: MPG, motor y caballos de fuerza

Mercedes-Benz GLE SUV (ciudad/carretera/combinada): 19/26/22 MPG (GLE 350), 19/24/21 MPG (GLE 450) y entre más alto el nivel mayor el consumo de gasolina.

Motor Mercedes GLE Class

GLE 350: y GLE 350 4Matic: 2.0 litros inline-4 turbo con 255 caballos de fuerza a 6,100 rpm y 273 libras-pie de torsión a 4,000 rpm; 0-60 mph en 7.0 y 7.1 segundos, respectivamente.

GLE 450: 3.0 litros inline-6 turbo con EQ Boost con 362 caballos de fuerza a 6,100 rpm y 369 libras-pie de torsión a 4,000 rpm; 0-60 mph en 5.5 segundos.

Mercedes GLE 350 2020: Ficha técnica

Transmisión : 9G-Tronic

: 9G-Tronic Tracción delantera: Sí (con opción de AWD en 4Matic)

Sí (con opción de AWD en 4Matic) Suspensión delantera: Independiente con barra estabilizadora

Independiente con barra estabilizadora Suspensión trasera : Multilink

: Multilink Dirección asistida : Sí

: Sí Dimensiones : 194.6x179.6x493.6cm

: 194.6x179.6x493.6cm Espacio para la cabeza en parte delantera : 102.87cm

: 102.87cm Espacio para la cabeza en parte trasera : 100.6cm

: 100.6cm Espacio para piernas en parte delantera : 102.4cm

: 102.4cm Espacio para piernas en parte trasera : 103.9mm

: 103.9mm Volumen de pasajeros estimados EPA : 2.94 metros cúbicos (103.6 pies cúbicos)

: 2.94 metros cúbicos (103.6 pies cúbicos) Capacidad de carga : 0.65 metro cúbicos (23 pies cúbicos) y 1.72 metros cúbicos (60.7 pies cúbicos) con las sillas dobladas

: 0.65 metro cúbicos (23 pies cúbicos) y 1.72 metros cúbicos (60.7 pies cúbicos) con las sillas dobladas Capacidad de asientos : 5 (opcional de 7)

: 5 (opcional de 7) Peso : Desde 4,696 libras

: Desde 4,696 libras Luces delanteras : LED con encendido y apagado automático

: LED con encendido y apagado automático Retrovisores eléctricos : Sí

: Sí Rines : 19 pulgadas (con opción de 20 y 21 pulgadas)

: 19 pulgadas (con opción de 20 y 21 pulgadas) Tablero : 12.3 pulgadas

: 12.3 pulgadas Puerto USB : Sí (dos)

: Sí (dos) Infoentretenimiento : 12.3 pulgadas con Bluetooth

: 12.3 pulgadas con Bluetooth Compatibilidad con Apple CarPlay : Sí

: Sí Compatibilidad con Android Auto: Sí

Sí Sonido : 13 bocinas Harman Kardon o 14 bocinas Bang & Olufsen

: 13 bocinas Harman Kardon o 14 bocinas Bang & Olufsen Tapizado : Cuero

: Cuero Capacidad de remolque o carga : 7,700 libras

: 7,700 libras Tanque de combustible: 22.5 galones

Diseño: Elegante, cómodo y espacioso

La camioneta Mercedes-Benz GLE 350 y GLE 450 comparten el mismo diseño, comodidad y funciones tanto en exterior como en el interior.

Sin importar el modelo que elijas de la SUV GLE obtienes sunroof, control del aire acondicionado y calefacción de dos zonas, botón de encendido y cinco puertos USB, con la posibilidad de agregar dos puertos más si añades la tercera fila de sillas.

Juan Garzon / CNET

Con paquetes opcionales, la camioneta de Mercedes se puede configurar con sunroof panorámico, sistema de entretenimiento para la parte trasera, tres zonas de control del aire acondicionado y calefacción y un sistema de sonido de 14 bocinas Bang & Olufsen, sino quieres la de 13 bocinas de Harman Kardon.

El vehículo de prueba tenía un dispensador de fragancia, calefacción en todas las sillas, cierre automático de puertas y luces LED ambientales de 64 colores que puede ser personalizada al igual que cambia de color (azul y rojo) cuando ajustas el aire acondicionado y calefacción.

Juan Garzon / CNET

El espacio interno es amplio y Mercedes permite configurar la camioneta hasta con tres filas, pero mi vehículo de prueba no tenía esa tercera fila de asientos. Las sillas cubiertas en cuero se ven y sienten bien, ofreciendo elegancia y mucha comodidad.

A través de la cabina encuentras no solo dos pantallas para el tablero y el sistema de infoentretenimiento, sino que también encuentras muchos detalles y materiales de lujo.

La parte exterior no es la excepción. La camioneta Mercedes GLE 350, al igual que la GLE 450 que tiene el mismo diseño, ofrece elegancia y cierta simplicidad. Me gusta el diseño de la GLE 350 gracias a sus curvaturas y a que es menos cuadrada que hace unos años. Las luces diurnas en forma de media "T" se ven modernas y la parrilla grande con dos barras metálicas atravesadas se ven bien.

El logo de la marca es grande, lo cual no es necesariamente para todos, y se puede configurar hasta con iluminación para que en la noche se vea hasta más elegante. Inclusive, bajo las puertas también puedes configurar a la SUV GLE 350 con protección de luz que muestra el logo en la noche para que te permita tener iluminación cuando sales y entras del vehículo.

La parte trasera es un poco más tradicional, pero tiene luces compactas y alargadas que se unen a través de un acento plateado.

El diseño de la camioneta Mercedes GLE 350 luce bien por dentro y por fuera, cumpliendo sin duda con su aspecto de lujo que la empresa siempre intenta ofrecer.

Juan Garzon / CNET

Tecnología: Realidad aumentada, controles con voz...

La Mercedes GLE 350, como la GLE 450, tiene un montón de tecnología que no solo ofrecen seguridad, sino también mucha comodidad -- hasta funciona como una clase de spa.

En el interior de la Mercedes GLE 350, encuentras un tablero totalmente digital en una pantalla de 12.3 pulgadas, el mismo tamaño de la pantalla que usa el sistema de infoentretenimiento MBUX y además trae una pantalla transparente (head-up display) que se refleja en el parabrisas.

Juan Garzon / CNET

Estas pantallas son hermosas y reproducen colores muy vibrantes, negros muy negros y excelente detalle. Además, aunque la pantalla del sistema de infoentretenimiento es táctil, también tienes la posibilidad de controlarlo a través de botones y un touchpad en la parte central de la cabina o a través de botones y mini-touchpads en el timón.

Aunque esto es bueno porque ofrece muchas maneras de controlar el sistema, no encontré la manera de saltar las canciones desde el timón como se puede comúnmente hacer en toda clase de vehículos.

Este sistema de infoentretenimiento de Mercedes ofrece de manera estándar compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, además de conectividad Bluetooth, hotspot Wi-Fi y carga inalámbrica. Además, aunque es normal encontrar puertos USB, la GLE 350 traer todos los puertos USB-C, pero mi vehículo de prueba traía igual un adaptador.

Aunque generalmente prefiero usar Android Auto o Apple CarPlay en toda clase de vehículos, la SUV Mercedes GLE 350 (al igual que la GLE 450) ofrecen algo sobresaliente que llega a través de realidad aumentada.

Con sus dos cámaras frontales (apuntando hacia donde te diriges), el sistema de navegación muestra a través de la pantalla exactamente donde tienes que hacer los cruces y las direcciones también sobresalen para ayudarte a identificar exactamente dónde queda tu destino. Durante las pruebas, me sorprendió lo bien que funcionó el sistema y considero que vale la pena utilizarlo.

Por otra parte, la SUV GLE 350 ahora tiene también reconocimiento de voz que ofrece detección natural y que permite controlar el aire acondicionado, la reproducción, navegación y muchas cosas más. El comando de voz que permite activar esto es "Hey, Mercedes" y funciona relativamente rápido y bien, pero tiene limitaciones molestas como todo sistema de reconocimiento de voz en donde quieres algo y no te entiende o no lo hace. Por ejemplo, me pasó cuando quise cambiar de esa función a Android Auto o CarPlay.

Por otra parte, la Mercedes GLE 350 ofrece asientos con masajes y calefacción que se sienten como si fuera un spa. Esta clase de tecnología se ha vuelto más común y también lo probé en diferentes carros de Audi, como el Audi A6 2019.

En la SUV también encuentras cruise control adaptable, que gracias a su reconocimiento de señales y al sistema de datos puede mantenerte siempre al límite de velocidad para, incluso, evitar multas de tráfico.

Esto quiere decir que si colocas el cruise control a 65 millas por hora pero llegas a una zona donde el límite es 45 millas por hora el sistema de la SUV Mercedes GLE 350 reduce la velocidad automáticamente para mantenerse en el límite de velocidad. Claro, si lo deseas puedes igual aumentar o reducir la velocidad con los controles.

La GLE 350 también tiene Active Steer Assist que tiene la capacidad de controlar el timón para mantenerte en el carril y se ha actualizado para poder asistir hasta en curvas más cerradas. Inclusive, la Mercedes GLE 350 tiene la capacidad de cambiar de carril al usar el sistema de monitoreo de punto ciego y las funciones para mantenerte en carril. Lo único que tienes que hacer es colocar la señal de cruce.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, para lograr esto el sistema también es un poco más agresivo. Si se te olvida colocar la direccional o señal de cruce, la camioneta te fuerza a mantenerte en el carril que estabas -- como una clase de brinco repentino y no una simple "sugerencia" en el timón. Hay que tener en cuenta que esto es bueno si solo estás en el carril, pero durante el tiempo que probé la SUV GLE 350 me sucedió en una salida de la autopista, lo cual no es ideal.

Además, la camioneta Mercedes GLE 350 tiene una cámara de 360 grados de gran calidad que funciona bien. También cuenta con sensores alrededor del carro que te ayudan a conocer mejor los límites del vehículo, pero durante el tiempo que tuve la camioneta Mercedes estos sensores me parecieron demasiado sensibles. Por ejemplo, al pasar por una calle de una vía con carros estacionados en un costado pitaba muchas veces porque los sensores detectaban la proximidad con esos vehículos.

En general, la SUV Mercedes GLE (cualquiera de la serie) ofrece muchísima tecnología que hace más placentera la experiencia de conducción o hasta la del pasajero, pero el sistema de infoentretenimiento puede resultar abrumador por tantas opciones que integra.

Motor y experiencia de conducción

La serie de camionetas GLE Class de Mercedes Benz comienza con el modelo GLE 350 que tiene un motor 2.0 litros turbocargado I4 con 255 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torsión y es seguida por la GLE 450 que tiene un motor de 3.0 litros turbocargado I6 con 262 caballos de fuerza y una torsión de 369 libras-pie.

La Mercedes GLE 350 puede ser adquirida con tracción delantera (FWD) o en las cuatro ruedas (4WD) 4Matic, mientras que la GLE 450 solo viene con el sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) 4Matic y trae la asistencia eléctrica de la fabricante, el sistema Mercedes EQ Boost (48 voltios) que ayuda con la potencia.

El vehículo que probé en esta ocasión fue la GLE 350 que, aunque tiene un motor más potente y es más barata, en general las características de diseño, funciones y experiencia de conducción no cambian mucho entre estos modelos.

Juan Garzon / CNET

La Mercedes GLE 350 tiene suficiente potencia para la conducción diaria y la experiencia de manejo es suave gracias a sus suspensión de aire y a la tecnología que la empresa llama E-Active Body Control.

E-Active Body Control intenta predecir lo que va a suceder mientras conduces al utilizar el sistema de cámaras y radar para escanear constantemente la carretera y detectar huecos, reductores de velocidad o condiciones difíciles de carretera y así preparar la suspensión para ofrecer la mejor experiencia de manejo posible.

Además, esa suspensión de aire permite no solo esta clase de experiencia de conducción, sino que también eleva o baja la altura de la camioneta. Para hacer esto, te puedes dirigir a la pantalla de infoentretenimiento y seleccionar entre una elevación más alta o más baja.

Algo que no me gustó del todo fue que en ocasiones el motor hace más ruido del esperado cuando lo forzas, especialmente si esperas que por ser un Mercedes el sonido del motor sea más fino.

En carretera, en ocasiones la GLE 350 brinca un poco más de lo que esperarías y si realizas una maniobra repentina o una curva repentina, se siente mucho el movimiento y la perdida de estabilidad.

Pero en lo general la experiencia de conducción es muy buena, suave y con buena respuesta a los comandos de conducción. El único detalle personal que me gustaría que cambiara es que la barra de cambios es una palanca detrás del timón, algo que personalmente no es de mi total agrado.

Juan Garzon / CNET

Conclusión

La Mercedes-Benz GLE 350 es una muy buena camioneta o SUV de lujo de tamaño medio que integra un montón de tecnología y buena experiencia de conducción.

La cabina parece sin duda ser futurista y aunque su sistema de infoentretenimiento es uno de los más avanzados que he probado, también puede ser confuso de utilizar por las muchas posibilidades que ofrece.

Con esto, la Mercedes GLE 350 tiene lo suficiente para enfrentarse a cualquiera de sus competidores. Al final, la decisión para el consumidor será cuestión de preferencia de marca y funciones específicas.

Algo para tener en cuenta es que los paquetes que ofrece Mercedes para esta camioneta elevan considerablemente su precio. Por último, entre la GLE 350 y la GLE 450 la principal diferencia está en el motor y en su precio.

