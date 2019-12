Juan Garzon / CNET

El Mazda 3 2020, disponible en versión sedán y hatchback, es un carro indicado si estás buscando un vehículo compacto, relativamente barato, que ofrece una excelente experiencia de conducción y un interior que parece de una categoría de lujo.

Mazda 3 2020 Lo que nos gusta El interior del Mazda 3 es muy elegante

Muy buen experiencia de conducción

Buena tecnología estándar y opcional

Disponible en versión sedán o hatchback

Disponible en FWD y AWD

Transmisión manual (solo hatchback) o automática Lo que no nos gusta Interior muy compacto, especialmente en la parte de atrás

Es un poco más caro que sus principales competidores

El modelo hatchback tiene visibilidad trasera limitada

Su asistencia de carril podría ser mejor

Considero que su principal rival es el Honda Civic 2020 que aunque no ofrece la misma gran experiencia de conducción, su pantalla de infoentretenimiento es lenta y de baja resolución, y su interior no se puede comparar con el del Mazda 3, su precio es generalmente inferior, ofrece más espacio interno y su asistencia de carril casi que lo convierte en un carro autónomo de lo bien que funciona.

Todo será cuestión de preferencia, pero sin duda que vale la pena considerar el Mazda 3 2020 en este competitivo segmento. Además, la nueva Mazda CX-30 2020 ofrece es una SUV compacta que ofrece muchas de las cosas buenas de este Mazda 3.

Nota del editor: El carro de prueba utilizado en esta ocasión fue el Mazda 3 Sedan Premium 2020 (AWD), con un precio sugerido de US$30,645.

Precio

El Mazda 3 2020 incrementó su precio en comparación con el modelo de 2019, pero también obtendrán más funciones de seguridad. El precio del Mazda 3 2020 sedán se incrementó US$500, para tener un precio inicial de US$21,500. Incluyendo el costo de envío, el precio inicial total del Mazda 3 2010 es de US$22.420.

El incremento de costo no es mucho, pero con esto obtienes la tecnología de asistencia de conducción Mazda i-Activsense que incluye cruise control adaptable, freno automático, monitoreo de punto ciego, asistencia de carril y alerta de partida de carril en todos los modelos del carro.

En el Mazda 3 2019 esa tecnología de seguridad era un paquete opcional para la versión básica. El vehículo sale de fábrica con luces automáticas, espejos retrovisores que se doblan electrónicamente y asientos tapizados en tela, pero dependiendo del modelo puedes obtener cuero.

Una versión más arriba del modelo base es el Mazda 3 Select 2020, que incrementó su precio tan solo US$100 para venderse a US$23,620.

El precio inicial para la versión hatchback es de US$24,620, después del costo de envío, pero incluye la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. El sedán que incluye a Android Auto y Apple CarPlay es el Mazda 3 Select 2020.

Por su parte, el Mazda 3 Preferred y Premium tienen un precio de US$15,120 y US$27,420, respectivamente. Si eliges el modelo Preferred or Premium the hatchback tendrás que pagar US$26,120 o US$28,420, respectivamente.

El Mazda 3 2019 más caro es la versión Premium AWD del modelo hatchback que tiene un precio de US$29,820.

El Mazda 3 2020 con transmisión manual o cambios manuales sigue siendo una opción, pero será necesario seleccionar el modelo Mazda 3 hatchback Premium para obtener esa caja manual con seis cambios.

A continuación el precio del carro Mazda 3 2020, pero ten en cuenta que en cada segmento hay paquetes de configuración que incrementan el precio.

Los modelos (precio inicial) MODELO HATCHBACK SEDÁN Mazda 3 FWD 6AT US$23,600 US$21,500 Mazda 3 Select FWD 6AT

US$22,700 Mazda 3 Preferred FWD 6AT US$25,200 US$24,200 Mazda 3 Premium FWD 6MT (manual) US$27,500 – Mazda 3 Premium FWD 6AT US$27,500 US$26,500 Mazda 3 AWD 6AT US$25,100 – Mazda 3 Select AWD 6AT – US$24,100 Mazda 3 Preferred AWD 6AT US$26,600 US$25,600 Mazda 3 Premium AWD 6AT US$28,900 US$27,900

Costo adicional por colores especiales Soul Red Crystal Metallic US$595 Machine Gray Metallic US$300 Snowflake White Pearl Mica US$200

Mazda 3 2020 (precio México): 339,900 pesos.

Garantía en Estados Unidos: 36 meses o 36,000 millas (lo que ocurra primero).

Mazda 3: MPG, motor y caballos de fuerza



Mazda 3 2020 (ciudad/carretera/combinada): 26/35/30 MPG (FWD) y 25/33/28 MPG (AWD), pero Mazda 3 Premium FWD ofrece 27/36/30; 13.2 galones de capacidad en el tanque en modelos con FWD y 12.7 galones AWD

26/35/30 MPG (FWD) y 25/33/28 MPG (AWD), pero Mazda 3 Premium FWD ofrece 27/36/30; 13.2 galones de capacidad en el tanque en modelos con FWD y 12.7 galones AWD Motor: 2.5 litros Skyactiv-G DOHC de 4 cilindros con VVT, tracción delantera (FWD) o en las cuatro ruedas (AWD) tracción delantera (FWD) con 186 caballos de fuerza a 6,000rpm y 186 libra-pie de torque a 4,000rpm.

2.5 litros Skyactiv-G DOHC de 4 cilindros con VVT, tracción delantera (FWD) o en las cuatro ruedas (AWD) tracción delantera (FWD) con 186 caballos de fuerza a 6,000rpm y 186 libra-pie de torque a 4,000rpm. Capacidad del tanque de gasolina: 13.2 galones (FWD) o 12.7 (AWD)

Juan Garzon / CNET

Mazda 3: Ficha técnica inicial

Medidas : 466.1x144.53x179.58cm (longitud, altura, ancho)

: 466.1x144.53x179.58cm (longitud, altura, ancho) Distancia entre los ejes : 272.55cm

: 272.55cm Suspensión : MacPherson Strut en (frente) y eje de torsión (Torsion Beam) atrás

: MacPherson Strut en (frente) y eje de torsión (Torsion Beam) atrás Frenos delanteros : De disco

: De disco Frenos traseros : De disco

: De disco Espacio del asiento al techo : 96,53 / 94.75 (frente / atrás) cm

: 96,53 / 94.75 (frente / atrás) cm Espacio para hombros : 141.48 / 135.89 (frente / atrás) cm

: 141.48 / 135.89 (frente / atrás) cm Espacio para cadera : 138.69 / 129.29 (frente / atrás) cm

: 138.69 / 129.29 (frente / atrás) cm Espacio para piernas : 107.45 / 89.16 (frente / atrás) cm

: 107.45 / 89.16 (frente / atrás) cm Capacidad de carga del baúl o cajuela : 573.8 litros

: 573.8 litros EPA de volumen de pasajeros : 2,627 litros

: 2,627 litros Rines : 16 pulgadas en Mazda 3 y 18 pulgadas en Select, Preferred y Premium

: 16 pulgadas en Mazda 3 y 18 pulgadas en Select, Preferred y Premium Tapizado : Tela en versión inicial, pero cuero en las otras versiones

: Tela en versión inicial, pero cuero en las otras versiones USB : Dos

: Dos Infoentretenimiento : 8.8 pulgadas

: 8.8 pulgadas Apple CarPlay : Sí, desde el Mazda 3 Select

: Sí, desde el Mazda 3 Select Android Auto : Sí, desde el Mazda 3 Select

: Sí, desde el Mazda 3 Select Tablero : Con pantalla de 7 pulgadas

: Con pantalla de 7 pulgadas Bocinas: 8 en Mazda 3 y Mazda 3 Select, pero con 12 bocinas Bose en Preferred y Premium

Exterior y diseño elegante y premium

El Mazda 3 2020 tiene un diseño exterior muy similar a los otros vehículos de Mazda y hasta del anterior Mazda 3.

Esto significa unas luces delanteras y traseras largas y delgadas, una trompa o frente pronunciada con una rejilla grande que incluye el logo grande de Mazda.

Además, a través de todo el cuerpo del Mazda 3 2020 encuentras muchas curvas que reflejan la luz en diferentes direcciones y también encuentras acentos plateados en diferentes partes que le dan mucha elegancia.

Juan Garzon / CNET

Interior y cabina muy elegante y con comodidad

El interior del Mazda 3 2020 tiene exactamente el mismo concepto de la Mazda CX-30 que se diferencia un poco de lo que ya era un excelente interior de otros vehículos de Mazda.

La elegancia y materiales premium se mantienen, pero ahora las rejillas de ventilación del pasajero en la parte de enfrente ahora son una línea que está totalmente adelante. La pantalla de infoentretenimiento ya no es táctil y está más al frente del conductor en una clase de perforación en el tablero.

Esos son los cambios más claros que tiene, pero también encuentras una sistema de infoentretenimiento con una interfaz actualizada y hasta el tablero también actualiza partes de la interfaz para ofrecer más detalle en las gráficas y buscando ofrecer información más organizada.

A través de la cabina encuentras cueros con zurcido que puede estar en diferentes colores dependiendo del modelo que escojas, mientas que también encuentras acentos plateados que dan contraste y elegancia.

Juan Garzon / CNET

El modelo inicial llega con asientos de tela, pero los otros modelos llegan con cuero que le incrementa la elegancia.

La principal crítica que tengo en el Mazda 3 2020, similar a la de otros vehículos nuevos de la empresa, es que el espacio interno es inferior al de muchos competidores. Esto hace que si tienes una familia o llevas a más de una persona contigo la comodidad no sea necesariamente la mejor.

Esto es especialmente cierto para los asientos traseros, ya que si colocas una silla infantil (car seat) justo detrás del conductor vas a tener espacio muy limitado si mides cerca de 6 pies o 1.82 centímetros.

Aún así, los asientos son muy cómodos y el espacio del maletero es suficiente para lo que esperarías en el segmento. Sin embargo, en el modelo Mazda 3 Hatchback el campo visual trasero es mucho más limitado e impacta la experiencia general de conducción.

Tecnología: Infoentretenimiento, cruise control adaptativo y más

Como mencionaba, el sistema de infoentretenimiento del Mazda 3 2020 no tiene una pantalla táctil, hasta el modelo más caro.

A cambio de esto, Mazda permite controlar este sistema solamente a través del dial y botones ubicados en la consola media de los asientos frontales.

Aunque esto ya estaba presente en otros vehículos de la empresa, en esta ocasión no importa si estás estacionado o no no podrás tocar la pantalla para hacer una selección.

Estos controles funcionen bien y su pantalla de 8.8 pulgadas ofrece gran detalle y colores,. Sin embargo, en ocasiones creo que es más fácil simplemente tocar la pantalla para hacer una selección.

Juan Garzon / CNET

Mazda dice que con este cambio, los conductores no tienen que girar tanto para mirar la pantalla de infoentretenimiento y que controlar la pantalla a través del dial y botones genera menos distracción. Considero que sería buena idea ofrecer las dos cosas.

Por el lado positivo, este sistema de infoentretenimiento trae la versión más reciente de la interfaz la empresa, la cual es más fácil de usar, pues tiene menos menús y su organización parece más fácil de aprender. Además, como la pantalla es alargada permite también regresar, por ejemplo, a Android Auto con solo mover el dial hacia el lado izquierdo sin importar el menú donde te encuentres.

La pantalla ofrece muy buena resolución y brillo, superando las pantallas que ofrecen competidores como Toyota y Honda, como son el Toyota Corolla 2020 y el Honda Civic 2019 y 2020.

Inclusive, la cámara trasera del Mazda 3 2020 ofrece también mejor calidad que las que integran los otros vehículos mencionados, pues brinda más claridad y detalle en la mayoría del contenido que vemos.

El Mazda 3 2020 es compatible con Android Auto y Apple CarPlay en todos los modelos, menos el inicial.

En cuanto a la calidad de sonido, el carro Mazda 3 2020 trae en los dos modelos más baratos 8 bocinas y en los dos más caros 12 bocinas con tecnología Bose. Mi vehículo de prueba tenía 12 bocinas y la calidad de sonido fue buena gracias a que proporcionó suficiente bajos y claridad de la música, mientras que su cabina relativamente silenciosa ayuda a detectar estos detalles.

Por otra parte, a diferencia del modelo de 2019 en el que eran opcionales, el Mazda 3 2020 trae de la tecnología de asistencia de conducción i-Activsense que incluye cruise control adaptable, freno automático, monitoreo de punto ciego, asistencia de carril y alerta de partida de carril en todos los modelos del carro.

Esto incrementó levemente el precio, pero hace que el carro Mazda puede ser más seguro. mientras que ofrece una experiencia superior. Además, su incremento de precio es inferior a lo que costaba anteriormente esta clase de tecnología.

El cruise control funcionó bien durante la semana que tuve el carro, acelerando y frenando con precisión en tráfico y sin tráfico. Similar a la mayoría de otros vehículos, en ocasiones el sistema hace que el carro frene o acelere un poco más fuerte de lo que uno generalmente lo haría.

El monitoreo de punto ciego te muestra un triangulo naranja en los retrovisores laterales cuando detecta un vehículo allí y me pareció que funcionó muy bien al detectar siempre los vehículos en los puntos ciegos.

Asimismo, la alerta de partida de carril funcionó bien, pero la asistencia de carril sigue estando por debajo de lo que ofrece, por ejemplo, el Honda Civic 2020 y 2019. En el carro Mazda se siente más como que el sistema tan solo quiere evitar que te salgas del carril entonces te mantiene de una línea a la otra, mientras que el sistema de Honda te intenta mantener centrado como si fuera casi que un sistema para ofrecer conducción totalmente autónoma.

El carro Mazda 3 2020 también tiene una pantalla flotante (head-up display) que es visible hasta a plena luz solar y ofrece una buena calidad de imagen.

Además, es posible configurar el carro con cargador inalámbrico justo en la consola media de la primera fila.

Mi vehículo de prueba tenía no solo luces automáticas que también funcionan con las luces altas y las luces fueron adaptativas, así que se movían automáticamente cuando giraba para alumbrar hacia donde me dirigía y no simplemente enfrente -- algo muy útil en las curvas. Estas luces se mueven de manera automática cuando vas a cierta velocidad y cuando giras el volante, lo cual funcionó bien durante el tiempo de prueba que tuve.

Juan Garzon / CNET

Motor y experiencia de conducción

El Mazda 3 2020 tiene el mismo motor de la Mazda CX-30 2020, el cual es uno de 2.5 litros (Skyactiv-G) con 186 caballos de fuerza.

La manera más simple de decir cómo estuvo mi experiencia de conducción es que sin duda es el punto más positivo de este carro, seguido del interior elegante que ofrece.

En el segmento no he probado un carro que ofrezca tan buena experiencia como la que tuve con el Mazda 3 2020. El volante es suave, respondió bien a mis comandos, su aceleración también es buena para el segmento y el motor se siente y suena con gran fineza.

Sinceramente es un carro muy divertido de conducir y en las curvas también se adhiere bien a la carretera. Inclusive, tiene muchas cosas parecidas a la experiencia de conducción que ofrecen carros de lujo más costosos como el Mercedes-Benz A220 2020 (desde US$32,800).

Dicho esto, considero que el Mazda 3 2020 ofrece una mejor experiencia de conducción que el Honda Civic 2020 y mucho más que el Toyota Corolla 2020.

Conclusión

El Mazda 3 2020 es sin duda una de las mejores opciones que puedes considerar si estas pensando en comprar un carro económico.

Este Mazda 3 2020 sobresale principalmente por la excelente experiencia de conducción que lo hacen el carro más divertido que he conducido en el segmento y uno de los más divertidos que he conducido en todo el año. Segundo, el interior y cabina del Mazda 3 2020 parece ser de un segmento de lujo.

En este momento, considero que compraría el Mazda 3 2020 antes que el Honda Civic 2020 o el Toyota Corolla 2020, precisamente por esas dos cosas que mencioné.

Sin embargo, creo que muchos disfrutarían que el Civic 2020 ofrece más espacio interno y la experiencia de conducción es superior a lo que ofrece le Corolla 2020. Además, Toyota y Honda ofrecen unos de los carros más confiables a nivel mundial y el Corolla (US$19,600) y el Civic (US$19,750) son más baratos que el Mazda 3 (US$21,500).

El Civic ofrece una mejor asistencia de carril que los otros carros mencionados, pero la pantalla y sistema de infoentretenimiento deja que desear al ser lento y con una pantalla de baja resolución. Incluso, el Toyota ni siquiera ofrece compatibilidad con Android Auto, solo puede ser compatible con Apple CarPlay en algunos modelos.

Otros análisis de carros: Mazda CX-5 2019, Mazda CX-9 2010, Toyota Camry 2019, Toyota RAV4 2019, Nissan Sentra 2020 y Nissan Versa 2020.