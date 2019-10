La Toyota RAV4 2019 trae un nuevo diseño tanto exterior como interior que la hacer verse más interesante que las anteriores generaciones, además cuenta con una buena tecnología de seguridad y una cabina espaciosa que le permite permanecer en ese selecto grupo de las mejores camionetas o SUV compactas del mercado.

Juan Garzon / CNET

Aunque estos cambios son bienvenidos, la RAV4 2019 todavía no incluye compatibilidad con Android Auto, su cabina no es la mas silenciosa y su motor —que llega a ser ruidoso en muchas ocasiones— te deja deseando más potencia, a menos que siempre lo conduzcas en modo Sport.

Sigue leyendo para conocer más en detalle mi experiencia con la RAV4 2019 y cómo se compara con la Mazda CX-5 2019, la Honda CR-V 2019 y otros vehículos.

Nota del editor: Este análisis del RAV4 Adventure 2019 (AWD) se realizó con un modelo de préstamo con un precio sugerido de US$40,263.

Precio del Toyota RAV4 2019



Toyota RAV4 LE 2019 (Estados Unidos): US$25,650 (sugerido con paquetes adicionales opcionales)

US$25,650 (sugerido con paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 XLE 2019 : US$27,450 (paquetes adicionales opcionales)

US$27,450 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 XLE Premium 2019 : US$29,650 (paquetes adicionales opcionales)

US$29,650 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 Adventure 2019 : US$33,050 (paquetes adicionales opcionales)

US$33,050 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 Limited 2019 : US$33,650 (paquetes adicionales opcionales)

US$33,650 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 LE Hybrid 2019 : US$27,850 (paquetes adicionales opcionales)

US$27,850 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 XLE Hybrid 2019 : US$29,650 (paquetes adicionales opcionales)

US$29,650 (paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 XSE Hybrid 2019 : US$33,850(paquetes adicionales opcionales)

US$33,850(paquetes adicionales opcionales) Toyota RAV4 Limited Hybrid 2019: US$35,850(paquetes adicionales opcionales)

Toyota RAV4 LE 2019 (precio México): 423,000 pesos (inicial)

Toyota RAV4 LE 2019 (precio España): 33,000 euros (inicial con modelo RAV4 Advanced)

Garantía en Estados Unidos: 36 meses o 36,000 (lo que ocurra primero).

Toyota RAV4: MPG, motor y caballos de fuerza



Toyota RAV4 2019 (ciudad/carretera/combinada): Desde 25/33/28 MPG (XLE) hasta 41/38/40 MPG (LE Hybrid)

Desde 25/33/28 MPG (XLE) hasta 41/38/40 MPG (LE Hybrid) Motor: 2.5 litros de 8 velocidades con 203 caballos de fuerza a 5,500rpm, 4 cilindros y 16 válvulas y torque de 184 libra-pie a 5,000rpm con un tanque de gasolina de 14.5 galones/2.5 litros híbrido CVT con 219 caballos de fuerza a 5,700rpm, 4 cilindros, 16 válvulas y torque de 240 libra-pie.

Toyota RAV4 2019: Ficha técnica



Medidas: 459.48x170.18x185.42cm (longitud, altura con antena, ancho)

Distancia entre los ejes: 268.99cm

0-60mph: 8.1 - 11 segundos

Suspensión: MacPherson Strut Front independiente y Multi-Link con barra estabilizadora (atrás)

Espacio del asiento al techo: 1,003.3 / 1,003.3 (frente / atrás) milímetros

Espacio para hombros: 1.468.12 / 1,432.56 (frente / atrás) milímetros

Espacio para cadera: 1,379.22 / 1,211.58 (frente / atrás) milímetros

Espacio para piernas: 1,041.4 / 960.12 (frente / atrás) milímetros

Capacidad de carga del baúl o cejuela: 37.5 pies cúbicos (1.07 metros cúbicos) o 69.8 pies cúbicos (1.98 metros cúbicos) con las sillas traseras dobladas



Pantalla de infoentretenimiento: 7 pulgadas con la opción de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Amazon Alexa (tablero con pantalla de 7 pulgadas)

Sonido: Seis bocinas con opción de 11 bocinas en RAV4 Limited y RAV4 Aventure

Volumen de pasajeros estimados EPA: 2.81 metros cúbicos

Capacidad de carga: 1,500 (gasolina) 1,750 libras (Hybrid)

Carga inalámbrica: Disponible para algunos modelos

Interior y exterior con nuevo look

La camioneta Toyota RAV4 2019 tiene un nuevo diseño que la hace sentirse como algo totalmente nuevo después de varios años sin presentar muchos cambios.

Considero que el modelo 2019 es, sin duda, el diseño más interesante que ha tenido, ofreciendo un look más agresivo y aventurero tanto en su interior como su exterior.

Juan Garzon / CNET

Mi vehículo de prueba (Adventure) tenia una cabina decorada con plástico y caucho negro, gris o blanco y naranja, una combinación poco común, pero me parece que le ayuda a verse más divertida y atrevida. Asimismo, encuentras acentos plateados, cocido en naranja y compartimentos abiertos, tanto frente al pasajero como frente al lugar del piloto.

Inclusive, los controles (diales) del aire acondicionado también están cubiertos con caucho, que los une a este concepto general de la SUV, lo cual es bueno.

En la parte que está frente a los cambios hay un compartimento para colocar cosas y, en el caso de mi vehículo de prueba, el cargador inalámbrico. A diferencia del Toyota Camry 2019 que tenía un cargador inalámbrico en que el celular se deslizaba fácilmente y dificultaba la carga, en la RAV4 2019 el celular en su área de manera efectiva.

Aún así, encuentras almacenamiento en la parte entre el piloto y el pasajero, y hay un montón de lugares para guardar cosas.

Juan Garzon / CNET

Aunque en look de la cabina es relativamente atractivo, no se siente un acabado de lujo, especialmente por los acentos plateados y por la pantalla de infoentretenimiento.

Algo muy positivo es que tanto la fila delantera como la trasera tiene buen espacio y es, quizá, de lo más sobresaliente que tiene este carro comparado a algunos en su categoría.

Logré sentarme atrás y adelante con comodidad y hasta colocando un asiento infantil (car seat) justo detrás del conductor, permite tener espacio suficiente para estar cómodo cuando conduces. Además, la visibilidad trasera también es buena

La capacidad del maletero o cajuela está un poco por debajo de lo que ofrece la Honda CR-V (75.8 pies cúbicos), pero sus 69.8 pies cúbicos son suficientes para muchos —esto con los asientos traseros abatidos. La Mazda CX-9 ofrece una capacidad de 59.6 pies cúbicos y la Nissan Rogue 2019 tiene 70 pies cúbicos.

Con los asientos sin abatir, la RAV4 ofrece capacidad de 37.5 pies cúbicos, la CR-V 37.6 pies cúbicos, la CX-5 30.9 pies cúbicos y la Nissan Rogue 39.3 pies cúbicos.

Vale la pena mencionar que mi SUV de prueba tenía un conector de 12 voltios hasta en el maletero o cajuela, lo cual puede ser muy útil.

Buena tecnología de seguridad; el infoentretenimiento deja qué desear

La Toyota RAV4 2019 viene con el sistema de seguridad Toyota Safety Sense 2.0 de manera estándar, ofreciendo cruise control adaptativo, asistencia de carril, freno de emergencia automático y luces altas automáticas.

El sistema de cruise control adaptativo funciona bien en las diferentes condiciones, sea con tráfico o sin tráfico. Sin embargo, me parece que el sistema frena un poco demasiado fuerte cuando detecta carros adelante, a pesar de tener suficiente espacio para frenar con más pausa.

Juan Garzon / CNET

Por otra parte, la asistencia de carril funciona muy parecido a la de otros en el segmento, manteniéndote en el carril, aunque en muchas ocasiones no te mantiene en el centro sino simplemente que te lleva de un lado (línea de la carretera) al otro.

Mi camioneta de prueba incluyó el paquete de más seguridad (US$1,265) que cuenta con alerta de punto ciego, cámara trasera (que puede colocarse para ver directamente hacia abajo, no solo atrás) y sensores alrededor del vehículo que también tiene frenado trasero automático.

La camioneta Toyota RAV4 tiene un sistema de infoentretenimiento que cuenta con una pantalla de 7 pulgadas —con la opción de 8 pulgadas— con una experiencia similar a la que tuve con el Toyota Corolla 2020 —Toyota Entune 3.0.

Esto significa que la interfaz no es la más moderna, ni la pantalla ofrece la mejor calidad, pero es útil y cumple con la función general de un sistema de infoentretenimiento.

Sin embargo, esto también significa que no es compatible con Android Auto, solo con Apple CarPlay, y de cierta manera con Amazon Alexa (ya que requiere un app y es más integración que cualquier cosa).

El sistema de infoentretenimiento de la RAV4 2019 tiene también botones físicos que sirven como atajos y permiten su buen funcionamiento.

En cuanto a la cabina, me pareció que la del Mazda CX-5 2019 es mucho más silenciosa.

Motor y experiencia de conducción

La SUV Toyota RAV4 2019 utiliza la misma plataforma Toyota New Global Architecture que está presente también en el Toyota Corolla 2020 y el Camry 2019.

El motor es uno de 2.5 litros con 203 caballos de fuerza y 184 libra-pie de torque, lo cual representa una mejora de 27 caballos de fuerza y 12 libra-pies de torsión, en comparación con el modelo anterior.

En general, esto puede ofrecer lo necesario para tener una buena experiencia, pero solo si lo colocas en modo Sport vas a sentir que le hace falta potencia cuando conduces. Esto es, en parte, porque el motor se demora en generar potencia cuando presionas el pedal y porque el motor hace mucho ruido. Inclusive, es tan rústico que hasta se siente la vibración en la cabina.

Juan Garzon / CNET

Además, como la cabina no parece tener mucha cancelación de ruido, no solo el motor impacta la experiencia, sino también simplemente las llantas y el movimiento normal.

Estas cosas impactan negativamente lo que sería una buena experiencia, porque de todas maneras la camioneta Toyota RAV4 2019 es relativamente suave y responde bien al movimiento del timón.

La RAV4 es estándar con tracción delantera, pero cuenta con la opción de pedirla con tracción en las cuatro ruedas, como el modelo Adventure que probé.

El consumo de gasolina es bueno, ofreciendo desde 25 millas por galón en ciudad y 33 MPG en carretera. En la prueba logré números parecidos, aunque en mi uso estuvo una o dos millas por debajo del rendimiento estimado.

Conclusión



En general, la Toyota RAV4 2019 es una buena camioneta y es lógico teniendo en cuenta que generación tras generación ha sido de las mejores SUV compactas en el mercado.

Lo más positivo de la Toyota RAV4 2019 es que cuenta con un nuevo look que le hace verse como un vehículo nuevo, además de que también ofrece mucha tecnología de seguridad incluso en la versión más austera.

Sin embargo, hay algunos puntos débiles que la perjudican. Por ejemplo, su motor hace mucho ruido y no genera tanta potencia como uno esperaría para este segmento, a menos de que la coloques en modo Sport, el cual consume más combustible y la perjudica.

Asimismo, la RAV4 2019 no tiene compatibilidad con Android Auto como otros lo ofrece la Honda CR-V 2019, Mazda CX-5 2019 y hasta la Nissan Rogue 2019.

Además, su interior está por debajo de la alta calidad y elegancia que ofrece la Mazda CX-5 2019, tampoco es tan divertida de conducir como aquélla y su cabina no es tan silenciosa. La ventaja que tiene la Toyota RAV4 2019 frente a la CX-5 2019 es que es mucho más espaciosa y tiene mejor consumo de gasolina —siempre y cuando no solo la uses en modo Sport.

Otra ventaja clara que tiene la Toyota RAV4 2019 en su segmento es que es la única que ofrece versión híbrida en 2019, aunque esto cambiará pronto porque llegará una Honda CV-V 2020 con opción híbrida.

Dicho esto, todo es cuestión de preferencia. Si quieres más espacio, si quieres mejor experiencia de conducción, si quieres un mejor balance de todas las cosas, si quieres una cabina silenciosa, si quieres una versión híbrida, qué tan importante puede ser Android Auto para ti y el diseño que te guste.

Considero que si no te importa mucho la limitación de espacio, la Mazda CX-5 2019 sería una mejor opción en la mayoría de casos.

Otros análisis: Mazda CX-5 2019, Nissan Altima 2019, Honda Civic 2019, Toyota Corolla 2020 y Honda Pilot 2019.