Lo bueno La Nissan Kicks 2019 tiene personalidad, es económica, tiene buen consumo de gasolina (MPG) y tiene buena capacidad interna. Además, su sistema de sonido Bose (opcional)ofrece una buena experiencia y desde el modelo SV ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Lo malo Aunque su timón es suave, no es tan estable. Además, la camioneta brinca mucho, su motor hace más ruido que la potencia que genera cuando has estado detenido y no tiene opción de tracción en las cuatro ruedas (AWD).

Conclusión La Nissan Kicks 2019 es una SUV o camioneta subcompacta con mucha personalidad y a un atractivo precio, pero no esperes la mejor experiencia de conducción en el segmento.

