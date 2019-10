La Mazda CX-9 2019 es una de las mejores camionetas o SUV de tres filas que hay en el mercado, ya que ofrece una cabina espectacular que parece de un rango más lujoso, un diseño exterior atractivo, además de una conducción muy buena y la tecnología suficiente para tener una buena experiencia, mientras que su precio es muy atractivo para todo el paquete.

Sin embargo, aunque la Mazda CX-9 2019 es toda una estrella en su segmento, la llegada de la Kia Telluride 2020 y la Hyundai Palisade 2020, le quitan un poco de su brillo ya que esas camionetas ofrecen grandes paquetes a pesar de ser su primera generación.

Nota del editor: Este análisis fue realizado con el modelo Mazda CX-9 Signarature 2019 (AWD) y se realizó con un vehículo de préstamo con un precio sugerido de US$47,385.

Precio del Mazda CX-9 2019



Mazda CX-9 Sport 2019 (Estados Unidos): US$32,280 (sugerido con paquetes adicionales opcionales)

US$32,280 (sugerido con paquetes adicionales opcionales) Mazda CX-9 Touring 2019 : US$35,330 (paquetes adicionales opcionales)

US$35,330 (paquetes adicionales opcionales) Mazda CX-9 Grand Touring 2019 : US$40,840 (paquetes adicionales opcionales)

US$40,840 (paquetes adicionales opcionales) Mazda CX-9 Signature 2019: US$45,365 (paquetes adicionales opcionales)

Mazda CX-9 2019 (precio México): 630,900 pesos (inicial)

Garantía en Estados Unidos: 36 meses o 36,000 (lo que ocurra primero).

Mazda CX-9: MPG, motor y caballos de fuerza



Mazda CX-9 2019 (ciudad/carretera): 22/28 MPG (Sport, Touring, Grand Touring), 20/26 MPG (Signature)

22/28 MPG (Sport, Touring, Grand Touring), 20/26 MPG (Signature) Motor: (2.5 litros) Skyactive-G 2.3T Dynamic Pressure Turbo DOHC de 4 cilindros y 16 válvulas con VVT, 227 caballos de fuerza a 5,000rpm (250 caballos de fuerza con gasolina premium) y 310 libra-pie de torsión a 2,000rpm.

Mazda CX-9 2019: Ficha técnica



Medidas: 506.48x171.71x196.1cm (longitud, altura con antena, ancho)

Distancia entre los ejes: 292.87cm

0-60mph: 7.2 segundos

Suspensión: MacPherson Strut Front independiente y Multi-Link con barra (atrás)

Espacio del asiento al techo: 99.83 / 97.79 / 89.16 (frente / segunda fila / tercera fila) cm

Espacio para hombros: 147.07 / 147.58 / 12.96 (frente / segunda fila / tercera fila) cm

Espacio para cadera: 144.02 / 145.80 / 101.86 (frente / segunda fila / tercera fila) cm

Espacio para piernas: 104.14 / 100.08 / 75.44 (frente / segunda fila / tercera fila) cm

Capacidad de carga del baúl o cajuela (asientos en posición horizontal / tercera fila abatida / segunda y tercera fila abatida): 13.4 / 38.2 / 71.2 pies cúbicos (379.45 / 1,081.71 / 2,016.16 litros)

Rínes: 18 pulgadas con la opción de 20

Pantalla de infoentretenimiento: 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto (opción de 8 pulgadas)

Sonido: Seis bocinas con opción de sistema Bose con 12 bocinas

Volumen de pasajeros estimados EPA: 3.83 metros cúbicos

Capacidad de carga: 3,500 libras

Premium por dentro y por fuera, pero no con precio premium

La camioneta Mazda CX-9 2019 sigue siendo la más elegante que puedes comprar en su segmento, al punto que hasta parece de una categoría de lujo.

El diseño de la Mazda CX-9 2019 no ha cambiado desde que el fabricante lo actualizó en 2016, pero aún así sigue siendo liderando el mercado, tanto por afuera como por adentro.

Esto significa que en la parte exterior tenemos luces pequeñas, una trompa o parte frontal pronunciada con una gran parrilla y también con muchas curvas con acentos plateados a través del vehículo.

La parte interna es quizá la más sorprendente porque ofrece cuero, madera y acentos plateados que se ven mucho mejor que cualquier otra SUV en su categoría y parece querer competir más con Audi, BMW y Mercedes-Benz que con Toyota, Honda y Nissan. La atención al detalle está presente y los materiales se ven y se sienten de lujo.

Este es un diseño que comparte con la Mazda CX-5 2019, aunque la parrilla y obviamente el tamaño son diferentes. En general, esto es bueno porque esa SUV subcompacta ha sido unas de las mejores en su categoría y ha sido el vehículo más vendido de Mazda a nivel mundial por un par de años.

En realidad, si estás buscando una camioneta para familia y tienes el dinero, considero que la Mazda CX-9 2019 es mejor porque en comparación con la CX-5, que es una buena opción pero carece de buen espacio interno, esta opción de Mazda ofrece mucho más espacio.

En el modelo caben siete pasajeros y hasta colocando un asiento infantil (car seat) justo detrás del conductor hay suficiente espacio para que la mayoría estén cómodos.

La segunda fila de asientos también tiene suficiente espacio para adultos sentados con comodidad y la tercera tiene espacio más reducido que la hace apta para niños, aunque adultos no muy grandes pueden sentarse con comodidad.

Algo cierto es que con las tres filas de asientos en posición horizontal, el baúl o cajuela se siente compacto (379.45 litros), lo que es natural en camionetas de tres filas. En cualquier caso, la tercera fila es abatible para tener más espacio de almacenamiento (1,081.71 litros). El espacio, sin embargo, que ofrece la camioneta sin abatir los asientos es de los más chicos del segmento.

Otra debilidad está en la capacidad de remolque, ya que mientras otras SUV de tres filas tienen la capacidad de remolcar 5,000 libras o más, la Mazda CX-9 2019 solo tiene 3,500 libras de capacidad de remolque.

Buena tecnología: Android Auto, CarPlay y asistencia de conducción

La camioneta Mazda Sport CX-9 2019 tiene un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 7 pulgadas, mientras que la CX-9 Touring, Grand Touring y Signature, cuentan con una pantalla de 8 pulgadas.

Aunque el sistema en sí no ha cambiado su función general, la gran novedad llega a través de la integración de Android Auto y Apple CarPlay, para permitir llevar tu información y apps del celular a la pantalla. Sin embargo, esta compatibilidad con los sistema de Google y Apple no es estándar, sino que está disponibles a partir de la CX-9 Touring.

El sistema sigue ofreciendo una pantalla táctil y se puede controlar mediante un dial ubicado justo en la mitad de los dos asientos delanteros.

Esta SUV también cuenta con una pantalla de 7 pulgadas en el tablero que hace que todo sea más dinámico; se ve bien y ofrece buenos colores hasta con sol intenso. Sin embargo, esta pantalla en el tablero está disponible solo en la CX-9 Grand Touring y Signature.

Asimismo, la CX-9 Grand Touring y Signature cuentan con un sistema de sonido Bose y 12 bocinas que ofrecen buena experiencia de sonido, sobre todo porque la cabina es relativamente silenciosa. Los otros modelos de la Mazda CX-9 2019 (Sport y Touring) tienen solo seis bocinas.

En cuanto a la tecnología de seguridad, el Mazda CX-9 2019 ofrece de fábrica diferentes funciones de asistencia de conducción, como alerta de punto ciego, alerta de cruce tráfico y frenado progresivo a bajas velocidades para evitar choques o minimizar los riesgos. Cuenta con cruise control adaptativo disponible desde la Mazda CX-9 Touring 2019, lo mismo que la asistencia de carril y luces alta automáticas.

El cruise control adaptativo funciona bien y aunque en ocasiones se frena un poco fuerte, me parece que lo hace más fluido que mi experiencia con, por ejemplo, la Honda Pilot 2019, una de sus principales rivales. Asimismo, la asistencia de carril me pareció que funciona mejor que la camioneta de Honda, ya que no hace que vaya tanto de un lado a otro, sino que mantiene al auto más en el centro del carril.

Depende de la versión, pero el sistema ofrece reconocimiento de señales de transito (Grand Touring), limpiabrisas automáticos en caso de lluvia (signature) y sensores de estacionamiento traseros y delanteros (desde la CX-9 Touring).

La cámara trasera también es estándar, mientras que la cámara 360 está disponible a partir de la Mazda CX-9 Gran Touring.

Como es costumbre en este segmento, las cámaras no son las de mejor calidad en la industria, pero en este caso permiten ver las imágenes menos borrosas que otras cámaras que he probado.

Gran experiencia de conducción y su motor

La Mazda CX-9 2019 es una SUV de tres filas con un motor turbo cargado de 2.5 litros con cuatro cilindros y 250 caballos de fuerza con gasolina premium o 227 con gasolina regular.

La camioneta viene estándar con tracción delantera (FWD), pero puedes escoger también versiones con tracción en las cuatro ruedas (AWD) o 4x4.

Esto, combinado con un timón suave, que responde bien a los comandos, hace que la experiencia de conducción sea muy buena. Además, la suspensión refinada que tiene hace que la camioneta Mazda se sienta muy suave.

A pesar de ser una SUV de siete pasajeros, la camioneta logra acelerar rápidamente y con potencia para salir de una rampa en una autopista o algo similar. Asimismo, el motor genera un ruido relativamente placentero que la hace sentirse también premium y no tan rustico como, por ejemplo, experimenté con la Honda Pilot 2019.

La SUV también responde correctamente a las curvas, sintiéndose adherida a la carretera con estabilidad.

En cuanto al consumo de gasolina, mi vehículo de prueba fue la CX-9 Signature, que tiene un EPA de 20 MPG en ciudad y 26 en autopista (22 y 28 en Sport), lo que la coloca por delante de su competencia. La Honda Pilot, por ejemplo, ofrece 20 a 27 MPG; la Kia Telluride, 20 a 26 MPG, y la Hyundai Palisde, de 19 a 26 MPG. Durante mis pruebas de manejo por ciudad y autopista, sin embargo, obtuve entre 17 y 20 MPG durante una semana.

En general, la Mazda CX-9 2019 no solo se ve bien por dentro y por fuera, sino que es divertida de conducir.

Conclusión: Mazda CX-9 vs. Kia Telluride vs. Hyundai Palisade

La SUV Mazda CX-9 2019 es una camioneta brillante y una de mis favoritas en el segmento por todo lo que ofrece, sin embargo en este momento ha perdido un poco de brillo, sobre todo por la llegada de la Kia Telluride 2020 y la Hyundai Palisade 2020, las cuales comparten el mismo motor y múltiples características ya que vienen como parte del mismo fabricante, pero en general también son un gran paquete.

Considero que la Mazda CX-9 2019 es mucho más lujosa por dentro y es posiblemente un poquitito más divertida de conducir, las otras camionetas son más espaciosas en su interior y ofrecen hasta más tecnología (pantallas más grandes, baúl o cajuela se abre automáticamente cuando te paras por unos segundos ahí, tiene toda clase de conectores por todas partes, etcétera), por un precio muy similar que en ocasiones termina siendo un poco inferior.

Inclusive, como lo mencioné, el consumo de gasolina también es similar entre estas SUV, aunque en la versión estándar, la Mazda ofrece un mejor desempeño.

En general, considero que estas son las tres mejores camionetas del segmento, ofreciendo muy buenas cosas por un buen precio. Escoger entre una u otra dependerá de la preferencia de diseño y otros detalles, al igual que posiblemente ofertas en las cuales puedes optar por una o por otra, si no tienes una preferencia de marca fuerte.

