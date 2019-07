La SUV Mazda CX-5 2019 sigue marcando un refinamiento de diseño y una buena experiencia de conducción para una camioneta con un precio competitivo.

Juan Garzón / CNET

Generalmente, la Mazda CX-5 ha sido comparada con la Toyota RAV4 y la Honda CR-V, pero la CX-5 ha demostrado ofrecer más estilo desde su renovación en 2017.

Esta elegancia, más la buena experiencia de conducción, hicieron que la Mazda CX-5 haya sido el vehículo más vendido de esta automotriz en Estados Unidos y a nivel mundial, según reportó Mazda y la firma de análisis Jato. Inclusive, la camioneta de Mazda se ha vuelto tan importante en el mercado mundial que fue el vehículo número 25 más vendido en el mundo, según Jato.

Dicho esto, la Mazda CX-5 2019 se ve beneficiada de esa buena reputación que han generado sus predecesoras como para no traer cambios muy drásticos, pero sí incluyendo la opción de un motor Turbo (disponible en CX-5 Grand Touring Reserve 2019 y CX-5 Signature 2019) que hace que la de por sí buena experiencia de conducción sea mejor.

Además, añade compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay en la versión Touring, Grand Touring, Grand Touring Reserve y Signature.

El Turbo, sin embargo, también provoca que el consumo de gasolina de la Mazda CX-5 2019 no sea el mejor —en tanto que el motor regular lo mantiene en el rango promedio— y su interior no es el más espacioso en la categoría.

Mazda CX-5 2019: Precio inicia, motor y torsión

CX-5 Sport: US$24,350 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión)



US$24,350 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión) CX-5 Touring: US$26,615 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión)



US$26,615 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión) CX-5 Grand Touring: US$30,045 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión)



US$30,045 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros, 187 caballos de fuerza y 186 libra-pies de torsión) CX-5 Grand Touring Reserve: US$34,870 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros on turbo, 227 a 250 caballos de fuerza y 310 libra-pies de torsión)



US$34,870 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros on turbo, 227 a 250 caballos de fuerza y 310 libra-pies de torsión) CX-5 Signature: US$36,980 (Motor de 2.5 litros de 4 cilindros con turbo, 227 a 250 caballos de fuerza y 310 libra-pies de torsión)



Mazda CX-5 2019: MPG (consumo de gasolina)

CX-5 Sport: 25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD)

25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD) CX-5 Touring: 25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD)

25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD) CX-5 Grand Touring: 25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD)



25 MPG en ciudad y 31 MPG en autopista (FWD) - 24/30 MPG (AWD) CX-5 Grand Touring Reserve: 22 MPG en ciudad y 27 MPG en autopista MPG (AWD)



22 MPG en ciudad y 27 MPG en autopista MPG (AWD) CX-5 Signature: 22 MPG en ciudad y 27 MPG en autopista MPG (AWD)

Nota del editor: El carro de prueba utilizado en esta ocasión fue el modelo Elite, con un precio sugerido de US$36,890.

Juan Garzón / CNET

Exterior y diseño

La Mazda CX-5 2019 se ve prácticamente idéntica a la CX-5 2018 y muy parecido a la edición de 2017, incluyendo luces relativamente pequeñas y alargadas, una trompa pronunciada con una parrilla relativamente grande y un aspecto elegante, pero a la vez deportivo.

Ahora, sin embargo, encuentras un modelo de más alto rango con la CX-5 2019 Signature, que incluye sensores de estacionamiento en la parte trasera y frontal, lo mismo que rines de 19 pulgadas con terminado de aluminio oscuro.

Otra versión nueva —un poco por debajo de la Signature— es la Grand Touring Reserve, la cual no incluye los sensores mencionados, pero usa rines de 19 pulgadas con terminado plateado brillante (como los que tiene también la CX-5 Gran Touring) y mantiene los espejos retrovisores eléctricos que se pueden doblar.

Interior y cabina

Todos las versiones de la Mazda CX-5 2019 cuentan con arranque sin llave, aire acondicionado con filtro de polen y capacidad para cinco pasajeros.

En general, el interior de la SUV es uno de los aspectos más positivos y negativos del vehículo. Primero, el interior de la CX-5 es de lujo con diferentes materiales, curvas y mucha atención al detalle. Segundo, la Mazda CX-5 2019 es compacta y su espacio es limitado comparado a la competencia.

No obstante, la camioneta Mazda ofrece asientos cómodos, además de que el timón y diferentes aspectos del diseño me recuerdan un poco a lo que ofrece actualmente Audi, una marca que se ha posicionado en un segmento más de lujo.

Juan Garzón / CNET

Dicho esto, colocar un asiento infantil (car seat) es posible en la silla trasera justo detrás del conductor, pero te vas a sentir más limitado y pegado al timón.

Inclusive, me parece que la experiencia es similar a lo que experimenté en el Toyota Corolla 2020, aunque parece ofrece un poquitito más de espacio.

Sin embargo, las personas sentadas en la parte trasera generalmente tienen un espacio suficiente para estar cómodos, aunque tres adultos podrán sentirse muy apretados e ingresar al carro podría no ser lo más cómodo para gente muy mayor —precisamente por ese aspecto compacto que tiene en el interior.

Tecnología: Infoentretenimiento, cruise control adaptativo y más

Todos los modelos de la SUV Mazda CX-5 2019 tienen un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de 7 pulgadas; la versión Sport cuenta con cuatro bocinas, la Touring tiene seis bocinas, pero la Grand Touring, Grand Touring Reserve y Signature cuentan con 10 bocinas Bose.

El sistema de infoentretenimiento no ha cambiado mucho desde su generación pasada, pero la gran novedad llega con la compatibilidad que ofrece con Android Auto y Apple CarPlay (desde el modelo CX-5 Touring, Sport es la única que no lo tiene).

El sistema de la camioneta Mazda CX-5 2019 se sigue controlando principalmente a través del dial que está ubicado justo atrás de la barra de cambios y permite que sea fácil de utilizar sin necesidad de acercarse mucho a la pantalla o cambiar tu posición tradicional de conducción.

Jake Holmes/Roadshow

Aún así, la pantalla táctil de 7 pulgadas permite controlarla con los dedos, pero solo cuando la SUV está detenida ya que el sistema desactiva esa función al estar en movimiento.

La pantalla es visible, ofrece buen detalles y responde igual bien a tus comandos y en general es un placer de usar. Inclusive, la pantalla ofrece mejor calidad y experiencia que la que tiene el carros como el Toyota Camry 2019 y el Honda Civic 2019. Sin embargo, me hubiera gustado que fuera un poco más grande.

En cuanto al cruise control adaptativo, me parece que el sistema del Mazda CX-5 2019 funciona bien y aunque no se diferencia mucho de otros carros en el mercado, me gustó que no frena tan agresivo o que no es tan sensitivo como por ejemplo el Toyota Camry 2019 o Toyota Corolla 2020, ni la Honda Pilot 2019.

Esta SUV de Mazda también tiene asistencia para mantenerte en el carril y te ayuda sin duda a mantenerte en el carril en el cual estás conduciendo, pero no necesariamente tiene lo suficiente para poderlo utilizar como una clase de piloto automático porque termias muchas veces es yendo de un costado al otro.

Sin duda que lo que experimenté con el Audi A7 2019, al igual que Audi A8 y A6 2019 funciona mucho mejor para esa clase de propósito, aunque hay que tener en que son vehículos de otros segmentos totalmente diferentes.

Por otra parte, la Mazda CX-5 2019 Grand Touring Reserve tiene Active Driving Display o head-up display (HUD o pantalla frontal semitransparente), reconocimiento de señales de tráfico, sillas de cuero (en vez de tela), ventilación delantera y trasera, timón con calefacción y hasta un parabrisas que combate el hielo.

La claridad y calidad que ofrece en las diferentes condiciones me pareció mejor de lo que experimenté en el Toyota Camry 2019 y no muy diferente de lo que probé en el Audi A6 2019.

Con la Signature, obtienes también cámara de 360 grados, luces LED ambientales en la parte interior, madera genuina en el tablero.

Mazda CX-5: Motor

Los Mazda CX-5 2019 Sport, Touring y Grand Touring tienen un motor Skyactiv-G de 2.5 litros DOHC de 16 válvulas y 4 cilindros con desactivación de cilindros, con 187 caballos de fuerza y 186 libras-pies de torsión (torque).

Por su parte, el Mazda CX-5 2019 Grand Touring Reserve y Signature tiene un motor Skyactiv-G de 2.5 litros con Turbo (Dynamic Pressure Turbo) con 227 caballos de fuerza usando gasolina regular (87) o 250 caballos de fuerza usando gasolina premium (93), al igual que una torsión de 310 libras-pies.

Sin importar el modelo o motor que elijas, encontrarás que la Mazda CX-5 2019 tiene una caja de seis velocidades.

Juan Garzón / CNET

Mazda dice que modificó algunos aspectos de la suspensión y de otros componentes del carro para hacer que la experiencia sea aún mejor de lo que ya ofrecía el modelo anterior. Sin embargo, el Mazda CX-5 2019 integra un sistema mejorado de G-Vectoring Control Plus que permite cortar la torsión de algunas llantas para tener un mejor agarre a la carretera en curvas y así ofrecer una mejor experiencia.

Conduciendo, la CX-5 2019 acelera bien y es muy maniobrable. Su motor Turbo sin duda que ayuda a tener un arranque más fuerte y es algo que hemos esperado por varias generaciones en este vehículo. La versión regular podría hacer que algunos deseen un poco más de potencia, pero en general puede ser suficiente para el uso cotidiano.

El timón es también cómodo de usar, fluido y la camioneta Mazda responde bien y con facilidad a mis comandos.

Mazda CX-5: Ficha técnica

Medidas: 454.92x165.87x184.15cm (longitud, altura, anchura)

Distancia entre los ejes: 269.75cm

0-60mph: 8.3 segundos (motor regular) y 6.4 segundos (motor con turbo)

Capacidad máxima de remolque: hasta 2,000 libras

Suspensión: 4 llantas independientes - MacPherson Strut con barra estabilizadora (frente) y Multi-Link (atrás)

Espacio del asiento al techo: 1,009 - 1,020 / 991 (frente / atrás) milímetros

Espacio para hombros: 1,451 / 1,392 (frente / atrás) milímetros

Espacio para cadera: 1,402 / 1,405 (frente / atrás) milímetros

Espacio para piernas: 1,041 / 1,007 (frente / atrás) milímetros

Capacidad de carga del baúl o cejuela: 875 litros con sillas regulares y 1,688 libros con las sillas traseras dobladas



Colores: Soul Red Crystal Metallic (rojo), Sonic Silver Metallic (gris), Eternal Blue Mica (azul), Jet Black Mica (negro), Snowflake White Pearl Mica (Blanco), Machine Gray Metallic (gris oscuro) -- varia según el modelo

Juan Garzón / CNET

Conclusión

La SUV Mazda CX-5 2019 sigue siendo una de las mejores camionetas compactas del mercado, ofreciendo un diseño premium que la hace sentirse de otra categoría y ofrece una experiencia de conducción muy placentera.

La camioneta sin duda que sacrifica un poco de su espacio interno para ofrecer más elegancia, lo cual puede ser bueno y malo dependiendo del uso que le des a este vehículo.

Su motor Turbo en el modelo CX-5 Signature y la CX-5 Grand Touring Reserve llevan a un nivel más avanzado la experiencia de conducción de la camioneta y sin duda complacerá a muchos usuarios que han estado solicitando esta características en el vehículo más vendido de Mazda.

El Motor Turbo, sin embargo, afecta al adecuado consumo de gasolina o (MPG) que tiene la Mazda CX-5 2019, sacrificando sin duda un poco de eficiencia por complacencia. El consumo de gasolina de motores en las otras versiones es promedio en el mercado.

La Mazda CX-5 Signature tiene un precio de US$36,980, lo cual la hacen ser costosa para su segmento, pero también puede servir como una alternativa a marcas más de lujo, la cual logra generalmente ofrecer más cosas (sin tener en cuenta la marca) que de Audi, BMW y Mercedes-Benz a ese precio.