Lo bueno La Honda Pilot 2019 es espaciosa (es más grande por dentro de lo que parece por fuera), su transmisión ofrece cambios más suaves y tiene un sistema de infoentretenimiento que ofrece una buena experiencia y dependiendo del modelo ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Además, tiene una tercera hilera de sillas para poder transportar más personas y todos los modelos traen la tecnología Honda Sensing.

Lo malo Su diseño interior se queda un poco por debajo de algunos competidores y no tiene opción de cámara 360. El cruise control adaptativo es un poco muy sensible. No tiene barra de cambios tradicional, sino botones que tienen curva de aprendizaje.

Conclusión La Honda Pilot 2019 es una SUV es espaciosa y continua siendo una de las mejores con tres filas de sillas que puedes comprar en la actualidad.

